Không chịu động phòng đêm tân hôn liền bị chồng đá vào bụng, tôi uất ức ném thứ này vào người anh khiến anh lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ

Tâm sự 07/12/2022 18:47

Khi chồng nhìn thấy “bằng chứng”, anh quỳ xuống, tự tát mình một cái và cầu xin Tuyết tha thứ.

Huyền và chồng quen nhau nhờ người mai mối. Nói thật lúc mới nhìn profile, Huyền không mấy ấn tượng với người đàn ông này vì anh hơi xấu, còn không cao hơn cô. Nhưng lúc đó Huyền cũng đã hơn 30 tuổi rồi, cộng với bị gia đình thúc ép nên cô cũng đồng ý đi xem mắt.

Trong thời gian gặp gỡ, Huyền thấy anh hơi đần, cũng may nhà khá giàu nên cô cũng thấy an ủi đôi chút. Dù không hợp nhau thì theo luật hôn nhân - gia đình , sau khi ly hôn Huyền có thể hưởng một nửa số gia tài của chồng nên cô cũng coi như không thiệt thòi.

Hôm đám cưới, bạn bè họ hàng đông đủ có mặt, nhìn người chồng vừa lùn vừa xấu bên cạnh mình, Huyền thấy xấu hổ lắm. Lúc nào cô cũng có cảm giác bạn bè đang thầm cười nhạo mình và việc cô lấy người chồng này “như bông hoa lài cắm bãi phân trâu”. Vậy nên, sau buổi chiều, Huyền trốn trong phòng tân hôn, nằng nặc không ra ngoài, nói đang “đến ngày”, bụng rất đau, cơ thể khó chịu nhất định không cho chồng vào. Cô bảo chồng ra tiếp rượu bạn bè, anh cũng không nói gì, chỉ quay người bỏ ra ngoài. 

Buổi tối, chồng Huyền tiễn khách xong xuôi, muốn vào phòng tân hôn cùng vợ nhưng cô ngay lập tức từ chối và nói: 

“Anh không nghe thấy em nói là em đang đến ngày à? Tối nay không động phòng được!”. Không ngờ chồng Huyền nổi giận nói: “Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô nghĩ gì. Cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ về tôi xấu xa thế nào? Hôm nay tôi không thèm tính chuyện với cô là còn nể mặt mũi cô rồi đấy”. Sau đó, anh ta đá vào bụng Huyền, vừa đá vừa nói: “Cô nói cô bị đau bụng, vậy tôi cho cô đau một thể!”. 

Không chịu động phòng đêm tân hôn liền bị chồng đá vào bụng, tôi uất ức ném thứ này vào người anh khiến anh lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực sự đúng là Huyền đang trong kỳ kinh, vừa dính sáng nay, bị chồng đá thế này, cô phát điên lấy miếng băng ra ném vào chồng nói: “Đây anh nhìn cho kỹ vào. Tôi có nói dối anh không? Mới kết hôn mà anh đã dùng bạo lực với tôi thế này, tôi không chấp nhận được. Ngày mai tôi và anh ra tòa ly hôn!” Khi chồng nhìn thấy “bằng chứng” vợ thực sự đang ở kỳ kinh, anh quỳ xuống, tự tát mình một cái và cầu xin Tuyết tha thứ.

Nhưng dù chồng có làm gì thì Tuyết cũng không thể tha thứ cho anh ta được. Mọi người nghĩ Tuyết làm vậy có đúng không? 

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