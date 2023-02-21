Khóc nghẹn bên chồng đêm cuối trước khi ly hôn, ngày anh ra tòa nộp đơn tôi báo một tin khiến anh quay xe ngay lập tức

Do anh là con trai 1 nên sau kết hôn, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Ban đầu, bố mẹ anh rất thương con dâu, coi tôi chẳng khác gì con gái. Tuy nhiên thấy tôi mãi không sinh con được nên họ cũng sốt ruột. Đi khám thì anh không bị sao, chỉ có tôi nhận kết quả bị suy buồng trứng sớm, khó mang thai tự nhiên.

Dù không phải là mối tình đầu của nhau nhưng khi tôi với chồng đến với nhau, cả hai đều yêu chân thành và xác định người ấy là nửa còn lại của đời mình. Do đó, hơn 1 năm yêu nhau, cả hai đã quyết định về chung nhà bằng đám cưới hạnh phúc.

Từ sau ngày đi khám về, chồng tôi vẫn thương vợ lắm. Anh mua đủ thứ thuốc và thực phẩm về cho vợ tẩm bổ, còn dẫn vợ đi nhiều phòng khám hiếm muộn chữa trị. Nhưng mẹ chồng thì dần thay đổi thái độ với con dâu. Cứ nhìn thấy người ta có cháu nội ngoại là bà lại than ngắn thở dài chuyện tôi bị bệnh.

Cầm kết quả trong tay mà tôi suy sụp. Cho dù trước đó nguyệt san của tôi không đều nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ bị suy buồng trứng sớm mà còn nghĩ do cơ thể yếu ớt.

Nhiều lần bà nói khiến tôi tủi thân trào nước mắt dù được chồng bênh bảo nếu không có con, sau này cả hai nhận con nuôi hoặc 2 vợ chồng ở với nhau. Thực sự tôi biết chồng cố động viên vợ nên mạnh miệng nói thế thôi. Bởi ai chẳng mong có con cháu bế bồng.

Ảnh minh họa: Internet

4 năm rồi 7 năm trôi qua vẫn không có tin vui, tôi dù lạc quan đến đâu cũng có lúc tuyệt vọng. Tôi thường xuyên cáu bẳn vô cớ với chồng và cãi lộn anh. Thậm chí áp lực quá tôi còn bật lại cả bố mẹ chồng và quyết định bỏ về nhà ngoại.

Dù chồng đã sang xin lỗi đủ kiểu, tôi vẫn quyết định ly hôn để anh có vợ mới. Thế nhưng anh bảo cần thời gian suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày sau đó, khi tôi đã bình tâm lại, chồng rủ đi du lịch 7 ngày với anh. Tôi định thẳng thừng từ chối thì anh bảo coi như là chuyến du lịch cuối cùng trước khi 2 đứa ký đơn ly hôn.

Do vẫn còn tình cảm với chồng nên tôi đồng ý. Cả 1 tuần cuối cùng vợ chồng ở bên nhau thoải mái, cả 2 gác hết lại công việc, muộn phiền và bao áp lực để chỉ ăn chơi, nghỉ ngơi. Cảm giác như đây cứ như là tuần trăng mật cuối cùng của 2 đứa.

Sau khi về nhà, tôi gửi đơn lên tòa, vợ chồng quyết đường ai nấy đi. Hơn 1 tháng sau thì sắp đến ngày tòa gọi lên làm việc. Nhưng sáng đó ngủ dậy tôi thấy mệt rũ, người lại nao nao và buồn nôn với tất cả mùi vị thức ăn. Đã vậy lại bị chậm kinh nhiều ngày nên vội thử thai mà bất ngờ lên 2 vạch đỏ chót. Không tin ở mắt mình, tôi lao vội ra phòng khám sản phụ khoa gần đó siêu âm thì bác sĩ nói đang mang thai được hơn 7 tuần.

Tôi sung sướng gọi cho chồng báo tin vui khiến anh hét lên ngạc nhiên. Anh vội lên tòa rút đơn ly hôn và đón vợ về nhà chăm sóc. Bố mẹ 2 bên biết chuyện đều mừng rỡ. Suốt cả thai kỳ tôi được chồng và bà nội ngoại chăm sóc chu đáo. Giờ con cũng được hơn 8 tháng rồi.

Có được hạnh phúc này tôi thầm cảm ơn định mệnh lắm. Có lẽ con đến thật đúng lúc để gắn kết vợ chồng lại với nhau. Khi con dần lớn lên, bà nội lại có ý thúc con dâu sinh thêm đứa nữa. Bà bảo đang đà vừa sinh được tự nhiên, thử đi thăm khám lại để sinh tập tiếp theo. Bởi nếu suy buồng trứng sớm như tôi để lâu sẽ gây nên những biến chứng nguy hiểm. Vậy những biến chứng của bệnh này là gì ạ? Nếu không thể có bầu tự nhiên nữa tôi làm cách nào để có con tập 2 đây?

Suy giảm buồng trứng sớm gây ra những hậu quả gì và có thể mang thai không?

Với những phụ nữ suy buồng trứng sớm, họ có thể bị suy giảm khả năng sinh sản từ trước năm 40 tuổi, thậm chí ngay từ độ tuổi thiếu niên. Một số triệu chứng của bệnh như:

- Rối loạn kinh nguyệt như kinh nguyệt không đều, mất kinh,... Tình trạng này tồn tại trong thời gian dài và có thể nghiêm trọng hơn sau khi mang thai hoặc sau khi chị em không dùng thuốc ngừa thai.

- Phụ nữ bị suy giảm buồng trứng sẽ khó mang thai hơn.

- Thường có cảm giác nóng ran, bốc hỏa, kèm theo đó là tâm trạng hay lo lắng, thất thường, dễ cáu gắt vô cớ, mất tập trung.

- Vã mồ hôi về đêm.

- Khô âm đạo.

- Khô mắt.

- Khó chịu hoặc mất tập trung.

- Không còn mặn mà với chuyện “yêu”.

Trên thực tế có 5-10% số phụ nữ được chẩn đoán suy buồng trứng sớm vẫn có thể thụ thai một cách tự nhiên. Và có 50% phụ nữ bị suy buồng trứng sớm vẫn có hoạt động buồng trứng (không liên tục và khó dự đoán trước) nhiều năm sau khi được chẩn đoán bệnh.