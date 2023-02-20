Sang nhà bạn gái hỏi chuyện cưới, ngồi trong bố mẹ vợ, tôi choáng váng phát hiện ra sự thật về gương mặt của cô

Vì nhà xa, chúng tôi nghỉ trưa tại nhà gái chiều mới về. Tôi được bố trí vào phòng của bố mẹ vợ để nghỉ tạm. Tại đây tôi choáng váng khi thấy những tấm hình chụp toàn thể gia đình từ trước kia mà tuyệt nhiên không thấy… vợ mình đâu.

Nói thật, đến giờ tôi vẫn chưa hết cảm giác bị “sốc” khi biết về “bộ mặt thật” của người con gái mà mình sắp cưới làm vợ. Tôi cũng không thể hiểu nổi cảm giác này của mình là gì. Nó có một chút thất vọng, chán nản, hụt hẫng, thậm chí như kiểu mình bị lừa. Không biết có phải tôi nghiêm trọng hóa vấn đề lên không nhưng cảm giác của tôi vô cùng khó chịu. Tôi không phải là người coi trọng quá về mặt hình thức. Mặc dù là người đàn ông thành đạt, làm ra tiền nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ phải cưới cô vợ xinh đẹp cho nở mày, nở mặt. Với tôi, đó là duyên số chứ không phải vì ngoại hình tạo nên. Khi yêu được cô ấy, tôi cảm thấy mình may mắn khi hai đứa hợp nhau mà bạn gái mình lại đẹp đến như vậy.

Bạn gái tôi rất xinh đẹp, gương mặt cô ấy thanh tú, nét nào ra nét đó, không chê được điểm nào. Nhiều lúc ngắm cô ấy tôi cũng tự hỏi không hiểu vì sao cô ấy lại được “ưu đãi” đến như vậy chứ bình thường người ta được đôi mắt thì lại hỏng cái miệng hoặc được cái mũi đẹp thì môi lại không… Đằng này, nhìn cô ấy, thứ gì cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Có lẽ vì ý thức được vẻ đẹp của mình nên bạn gái tôi cũng khá kiêu kì. Tôi chẳng thấy có gì khó chịu với điều đó, phụ nữ có quyền chảnh, đặc biệt là khi cô ấy đẹp. Là người làm ra tiền, bạn gái lại xinh đẹp nên tôi chẳng tiếc gì cô ấy cả. Cô ấy muốn gì tôi cũng mua tặng. Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng khá êm đềm, không có trở ngại gì nhiều. Chúng tôi tính chuyện kết hôn sau khoảng gần 1 năm yêu nhau. Dù thời gian như vậy không phải quá nhiều nhưng tôi nghĩ là vừa đủ với hoàn cảnh của hai đứa.

Ảnh minh họa: Internet Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới khi chuẩn bị cưới xin tôi mới tá hỏa phát hiện ra “bộ mặt thật” của vợ mình. Hôm đó là dạm ngõ, nhà tôi sang nói chuyện với nhà gái rồi ở lại ăn cơm. Mấy người họ hàng của cô ấy cũng tới. Rồi mọi người cứ bàn tán xì xào, bảo số cô ấy may, ngày đó quyết tâm đi “đập mặt” thì giờ mới lấy được tấm chồng ngon nghẻ thế này chứ không có “các vàng” cũng chẳng ma nào thèm. Tôi nghe đã thấy ngờ ngợ, nhưng vẫn không hình dung được vấn đề. Vì nhà xa, chúng tôi nghỉ trưa tại nhà gái chiều mới về. Tôi được bố trí vào phòng của bố mẹ vợ để nghỉ tạm. Tại đây tôi choáng váng khi thấy những tấm hình chụp toàn thể gia đình từ trước kia mà tuyệt nhiên không thấy… vợ mình đâu. Tôi hỏi thì cô giúp việc lâu năm trong nhà chỉ vào người trong ảnh và bảo đó là vợ tôi. Trời ơi, tôi nhìn vào không thể nào nhận ra. Đó là một người con gái thực sự xấu (dù tôi không muốn dùng từ ngữ tàn nhẫn này để miêu tả người phụ nữ nhưng nó là sự thật). Rồi cô giúp việc còn hồn nhiên kể, vợ sắp cưới của tôi đi thẩm mĩ cách đây vài năm để có được gương mặt như thế này chứ trước kia xấu lắm. Hồi đó bố mẹ vợ tôi còn chỉ sợ con gái ế chồng vì cái gương mặt đó nên khi nghe cô ấy đòi đi thẩm mĩ, họ lập tức dồn tiền cho con đi thực hiện tâm nguyện ngay. Kể từ hôm đó về tới nay đầu óc tôi cứ như trên mây. Gặp cô ấy tôi cứ có cảm giác như mình quen 2 người khác nhau và không thể nào thấy bình thường được. Cưới xin tới nơi rồi nhưng lòng tôi cứ ngổn ngang. Là do tôi nghĩ quá nhiều hay sao? Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảm giác như bị lừa này?

Lén lút chuẩn bị món quà sinh nhật cho bạn gái, trốn trong nhà vệ sinh tôi phát hiện ra sự thật đáng sợ về con người của cô ta Hôm ấy tôi vừa mới tới, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì nghe thấy tiếng cửa lộc cộc mở ra. Đoán là vợ sắp cưới về bất ngờ nên tôi chui vội vào nhà tắm để ẩn. Nhưng cô ấy không về một mình, mà kèm theo một gã đàn ông khác…

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