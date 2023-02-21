Rủ bố đi bắt gian tại trận con dâu ngoại tình, nào ngờ vừa tới ông liền quay xe 360 độ khiến tôi tối sầm mặt mũi

Tâm sự 21/02/2023 06:22

Đến quán cà phê vợ hẹn gặp người yêu cũ, tôi và bố ngồi trong một góc khuất theo dõi đôi tình nhân kia. Hai người cười nói vui vẻ, nhìn anh ta kéo ghế, rót nước, cho đường vào cốc cà phê giúp vợ mình còn cô ấy mỉm cười cảm ơn mà tôi tức đến nổ phổi.

Phát hiện vợ hẹn gặp người yêu cũ, tôi tức điên không thể chịu được nổi nữa, vội kể với bố rồi rủ ông đi bắt gian cùng. Bố tôi cũng rất tức giận khi có một nàng dâu không an phận, đã lấy chồng rồi còn mờ ám qua lại với người cũ.

Chúng tôi kết hôn đến nay được 1 năm 8 tháng và vẫn chưa sinh con vì vợ không chịu đẻ chứ tôi thì muốn làm bố lắm rồi. Trước đây tôi vẫn tin tưởng vợ chẳng nghi ngờ gì, không bao giờ kiểm tra điện thoại của cô ấy. Tình cờ hai hôm trước tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ với người yêu cũ. Biết địa điểm hẹn gặp, tôi liền chở bố thẳng tới “hiện trường”. Ông nhìn thấy tận mắt, cô ấy sẽ không thể bao biện được trước mặt nhà chồng! 

Đến quán cà phê vợ hẹn gặp người yêu cũ, tôi và bố ngồi trong một góc khuất theo dõi đôi tình nhân kia. Hai người cười nói vui vẻ, nhìn anh ta kéo ghế, rót nước, cho đường vào cốc cà phê giúp vợ mình còn cô ấy mỉm cười cảm ơn mà tôi tức đến nổ phổi. 

Tôi muốn lao lên cho hắn ta một trận song bố tôi kéo lại. Một lúc sau thì bạn thân vợ tôi đến. Ba người họ ngồi nói chuyện một lát rồi cô ấy cùng bạn thân đi trước, gã đàn ông kia lúc sau cũng thanh toán ra về. Cuộc gặp gỡ kết thúc. 

Về tới nhà, tôi vẫn còn đang tức điên người, định bụng bàn với bố kế hoạch theo dõi tiếp đôi tình nhân kia thì bỗng bị ông giội cho mấy gáo nước lạnh. Ông bực bội nói: 

 

Rủ bố đi bắt gian tại trận con dâu ngoại tình, nào ngờ vừa tới ông liền quay xe 360 độ khiến tôi tối sầm mặt mũi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Hai đứa nó ngồi nói chuyện trong quán cà phê một lúc, hỏi thăm nhau vài câu sao phải ghen tuông loạn lên. Tao tưởng hai đứa nó hẹn nhau ở khách sạn chứ! Mà mới hẹn nhau 1 lần này thôi đúng không? Chắc vợ mày cùng bạn đi có việc, tiện thể gặp anh ta một lúc thôi chứ có gì đâu! 

Mà mày không nhìn thấy anh ta rồi soi gương lại bản thân mà tự thấy xấu hổ đi à? Trông anh ta ăn mặc chỉn chu lịch sự, lại còn lái ô tô đấy, nhìn cũng biết là người chín chắn, công việc đàng hoàng. Cử chỉ với vợ mày cũng rất lịch lãm, săn sóc chu đáo, mày xem có bằng một góc người ta không? Tao mà là vợ mày thì tao cũng chán chồng muốn ly hôn, quay lại với anh ta cho sướng. 

Chú tâm làm ăn, chịu khó quan tâm đến vợ đi, bớt tụ tập nhậu nhẹt với mấy thằng chiến hữu độc thân. Mày lấy vợ rồi đấy, chứ có phải thanh niên không ràng buộc gì đâu. Không cẩn thận vun vén thì mất vợ như chơi ấy con ạ. Giờ tao đã hiểu tại sao vợ mày mãi không đồng ý sinh con rồi. Đẻ ra chắc mình nó chăm con nó chẳng chán. Liệu hồn chỉnh đốn lại mình đi! 

Tối tối sầm mặt mũi khi bị bố mắng té tát một tràng. Đến bố ruột tôi cũng nói như vậy, không hề đứng về phía con trai thì tôi không thể làm ngơ được nữa. Ban đầu tôi cũng tức lắm, tự ái nữa nhưng cố gắng suy nghĩ thật lý trí và khách quan thì thấy ông nói đúng thật. Lấy vợ hơn năm rồi mà tôi vô tâm với cô ấy quá. Cứ nghĩ đã cưới rồi thì vợ chẳng đi đâu mà mất nhưng tôi đã quên mất một điều, cô ấy hoàn toàn có thể ly hôn để tìm một người khác tốt hơn mình! 

Bỗng dưng tôi thấy lo lắng và hoang mang quá, chẳng còn chút ghen tuông nào nữa. Giờ tôi phải chú tâm chỉnh đốn bản thân, đối xử thật tốt với vợ để cô ấy vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ có ý nghĩ rời xa mình!

Sang nhà bạn gái hỏi chuyện cưới, ngồi trong bố mẹ vợ, tôi choáng váng phát hiện ra sự thật về gương mặt của cô

Sang nhà bạn gái hỏi chuyện cưới, ngồi trong bố mẹ vợ, tôi choáng váng phát hiện ra sự thật về gương mặt của cô

Vì nhà xa, chúng tôi nghỉ trưa tại nhà gái chiều mới về. Tôi được bố trí vào phòng của bố mẹ vợ để nghỉ tạm. Tại đây tôi choáng váng khi thấy những tấm hình chụp toàn thể gia đình từ trước kia mà tuyệt nhiên không thấy… vợ mình đâu.

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