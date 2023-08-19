Kết hôn với vợ giàu nên gia đình đặt tận 300 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao, nào ngờ sát giờ cử hành hôn lễ lại không thấy một khách nào đến dự, lý do khiến anh chàng sợ xanh mặt

Kiên và Chi yêu nhau từ thời năm nhất đại học, Kiên sáng sủa lại có vẻ ngoài tri thức nên mới tán 3 ngày thì Chi đã đổ rồi. Khi yêu Chi dâng hiến tất cả cho bạn trai, ấy thế nhưng có một điều mà Chi không ngờ rằng trong khi cô thật lòng thì Kiên chỉ lợi dụng Chi mà thôi. Nhưng chỉ vài câu nịnh bợ của Kiên thì Chi đã tin tưởng rằng sau khi ra trường anh sẽ cưới mình. Và rồi khi Kiên vừa tốt nghiệp đại học thì Chi đến gặp anh thỏ thẻ:

- Nhưng cũng có lúc em quên mà. Giờ sao đây...anh sẽ cưới em chứ?

- Mang thai ư? Không phải mỗi lần "vui vẻ" em đều uống thuốc tránh thai ư?

Ảnh minh họa: Internet

Nghe Chi nói câu đó thì Kiên hoảng hốt, thật ra thì ở dưới quê bố mẹ đã giục Kiên về quê để cưới con gái chủ tịch tỉnh. Thế nên lần này anh nhất định phải bỏ Chi trong êm đẹp, anh ôm lấy bạn gái rồi nhỏ nhẹ.

- Tất nhiên anh sẽ cưới em...nhưng mà bây giờ thì chưa thể được. Em cũng biết mà, anh mới ra trường còn chưa có việc. Cưới về rồi chúng mình sống ra sao, con sinh ra cũng khổ. Bây giờ cái thai mới 2 tháng...em hãy phá đi.

- Phá thai ư? Nhưng đó là con của chúng ta, anh không sợ tạo nghiệp ư?

- Em buộc phải phá...sau này mình ổn định rồi sẽ sinh con sau mà em.

- Không...em không muốn bỏ đâu.

Nói mãi mà Chi không nghe thì Kiên điên tiết cắt đứt mọi quan hệ với Chi rồi về quê . 1 năm sau thì anh cưới cô con gái giàu có mà bố mẹ đã sắp đặt. Cô vợ của Kiên là tiểu thư, bản thân Kiên được bố mẹ vợ cho hẳn căn biệt thự 2 tỷ. Khỏi phải nói lúc đó Kiên hí hửng như nào, anh tin chắc kiểu gì mình cũng thay đổi được số phận.

Và rồi ngày cưới của Kiên và cô gái giàu có cũng diễn ra, ngày hôm đó gia đình Kiên đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn cao cấp nhất. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nào ngờ sát giờ cử hành hôn lễ mà không thấy bóng dáng một vị khách nào. Bố mẹ vợ của Kiên quát lên.

- Gia đình con rể làm ăn cái kiểu gì thế này hả? Sao không có khách khứa nào cả...thế này mất mặt nhà tôi quá.

- Bố bớt giận....có thể mọi người đi lạc đường... - Kiên cố giải thích.

- Làm gì có cái chuyện tất cả khách đều đến...rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả?

Ảnh minh họa: Internet

Tuấn ấp úng chưa biết nói ra sao thì lúc đó bỗng có một chiếc ô tô đến, mọi người hồ hởi tưởng là khách. Ai dè người bước xuống khiến Kiên hoảng hốt quỳ xuống ngay...người phụ nữ đó chính là Chi...cô còn bế trên tay đứa con nhỏ nữa.

- Cô là khách của gia đình chúng tôi phải không - Cô vợ của Kiên nói.

- Khách ư? Xin thông báo cho mọi người là sẽ không ai đến đâu. Còn tôi...thì cô nên hỏi chồng cô sẽ rõ ngay ấy mà.

Đúng lúc đó thì Kiên quay ra quát.

- Cô đến đây làm gì hả? Cô đã làm gì với đám cưới của tôi hả?

- Chỉ là tôi thông báo đám cưới của anh đã bị hủy.

- Cô dám...

Ảnh minh họa: Internet

- Có gì mà tôi không dám. Anh ăn ở với tôi mấy năm trời, làm tôi có bầu mà anh tàn nhẫn ép tôi phá thai. Vậy thì anh đâu xứng đáng được hạnh phúc chứ?

Nói rồi Chi quay sang nhìn cô vợ của Kiên.

- Anh ta bỏ tôi, thậm chí còn bắt tôi phá thai. Vậy cô có nghĩ rồi một ngày anh ta làm thế với cô không?

Ngay lúc đó bố mẹ vợ của Kiên lập tức lao vào đánh anh rồi tuyên bố hủy hôn. Giờ Kiên có hối hận thì không còn kịp nữa...