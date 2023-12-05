Liên nổi tiếng được nhiều đại gia trồng cây si, mà điều đó cũng đúng vì Liên xinh đẹp lại còn rất giỏi giang nữa. Nhiều người cho rằng với mẫu phụ nữ như Liên thì chỉ có lấy sếp tổng, trưởng phòng mới xứng đáng. Ấy thế mà đùng một cái Liên tuyên bố cưới Nam, chàng nhân viên quèn với mức lương 7 triệu/tháng. Người ta nghĩ chắc hẳn là Liên có thai nên mới phải làm đám cưới gấp vậy.

- Mày yêu lão Nam thế nào tao không biết, nhưng tao khẳng định rồi mày sẽ hối hận. Bao nhiêu người đàn ông giàu không lấy, đi chọn một gã nghèo. Thế này thì mày khổ thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Mạnh miệng là thế, nhưng chỉ sau 10 năm cuộc hôn nhân của mình thì Liên chỉ muốn ly hôn chồng. Nguyên nhân không phải là vì Liên chê chồng nghèo mà Liên thấy chồng mình vô tâm vô cùng. Rõ ràng cưới được vợ xinh thế nhưng Nam lại không chiều vợ tý nào cả, có những ngày lễ thấy chồng người ta tặng hoa tặng quà cho vợ còn Nam đi về tay không thì Liên thất vọng hỏi.

- Anh không mua quà cho em à?

- Quà á? Hôm nay có phải sinh nhật của em đâu mà đòi quà.

- Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sinh nhật...hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy. Bạn em ai cũng được chồng tặng cả....không lẽ anh không tặng em.

- Chồng con cả rồi có phải gái son nữa đâu mà tặng quà. Mà một bó hoa bây giờ cũng mất 300 ngàn rồi, thà để tiền đó mua thức ăn có phải hơn không? .

Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng nói như vậy mà Liên tủi thân chỉ biết nằm trên giường khóc, nhìn bạn bè được chồng chiều đưa đi ăn món này món nọ mà Liên thấy xót xa. Suốt 10 năm nay chưa một lần nào Nam chủ động tặng quà cho Liên, nói với cô những lời ngọt ngào. Có hôm Liên mua bộ váy đẹp mặc vào rồi gạ chồng đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Ấy thế nhưng Nam mặc kệ chẳng quan tâm còn than mệt này nọ.

Liên đã nghĩ đến chuyện ly hôn vì dù sao cô vẫn còn trẻ và rất xinh đẹp, nhiều người đàn ông vẫn rất muốn có được Liên. Ấy thế nhưng khi Liên sắp hoàn thành đơn ly hôn thì cô đi khám đùng một cái Liên bị chuẩn đoán ung thư. Giây phút đó Liên như chết lặng đi, cô nhiều lần muốn tìm đến cái chết vì Liên nghĩ kiểu này cô chết sớm thì Nam sẽ cưới vợ mới. Nào ngờ từ ngày Liên bị bệnh thì Nam ở bên khuyên nhủ rất nhiều.

- Mai vợ thích ăn gì để anh nấu.

Nghe chồng nói câu đó mà Liên thấy kinh ngạc vô cùng, lâu lắm rồi chồng không nhẹ nhàng với cô như thế.

- Có phải vì em sắp chết nên anh mới rủ lòng thương quan tâm em không hả?

- Vớ vẩn, cái gì mà sắp chết. Bác sỹ bảo em bị ung thư giai đoạn đầu, cơ hội chiến thắng là 90%. Em đừng lo nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Từ mai em sẽ nằm viện để theo dõi.

- Nằm viện á? Thôi để em về nhà. Nằm viện một ngày mất 500 ngàn, anh sẽ tiếc tiền mà chết.

Ảnh minh họa: Internet

- Chữa bệnh cho vợ thì dù bán cả nhà anh cũng làm. Anh vốn không phải là mẫu đàn ông lãng mạn nên vợ đừng giận anh nhé. Dù cho ngày lễ anh không tặng quà cho em nhưng anh vẫn thương và yêu em vô cùng. Anh là người đàn ông khô khan...để em chịu khổ rồi. Xin lỗi vợ.

Nghe chồng nói vậy mà Liên rớm nước mắt, bây giờ cô mới nghĩ lại thì đùng là ngày lễ Nam không tặng quà nhưng ngày nào Nam cũng nấu cơm rồi giúp Liên dọn dẹp nhà cửa. Đi làm vất vả về anh còn phải dạy con học để cho Liên đi mua sắm này nọ. Đến tận lúc này thì Liên mới thấy đúng là những hành động chồng làm hơn cả triệu những bó hoa và những món quà xa xỉ. Ngày cô nằm viện được chồng chăm sóc thì mấy chị em cùng phòng cứ xuýt xoa.

- Cô đúng là có số hưởng thật đấy. Chồng tôi biết tôi bị ung thư thì liền bỏ theo gái, còn chồng bà áo xanh đầu cửa sổ kia thì chồng chê hôi hám không chịu vào chăm. Thế mới nói khi ốm đau mới biết tấm lòng nhau. Cô phải giữ chặt ông chồng của mình đấy. Đàn ông dẻo miệng thì chỉ có trăng hoa, đàn ông khô khan mới thực chất là yêu thương vợ con.

Chỉ đến đó thì Liên mới thấy mình thật may mắn khi cưới Nam, chưa bao giờ cô sợ mất người chồng của mình như lúc này. Ngay sau đó Liên lập tức xé đơn ly hôn không để chồng nhìn thấy là nguy to.