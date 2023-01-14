Đinh ninh em gái đang sống hạnh phúc bên nhà chồng với số hào môn 5 tỷ đồng, ngày gặp lại tôi choáng váng trước câu trả lời của em về số tiền trên

Tâm sự 14/01/2023 11:50

Trời ơi sao em dại dột thế. Em cho vay hết, đến lúc họ không trả được thì sao? Em đừng tin người như vậy, giờ lựa đòi dần đi em ạ. Nhà làm trên đất của bố mẹ chồng, nếu có chuyện gì em cũng chẳng đòi được đâu.

Em gái tôi mới kết hôn cách đây nửa năm. Bố mẹ cho em số hồi môn đến 5 tỷ đồng cả tiền mặt và đất đai, đó là phần tài sản mà ông bà chia cho em ấy. Tôi cũng được một phần như vậy nên tất nhiên chẳng tị nạnh gì. 

Hôm nọ hai chị em gặp nhau, tôi hỏi em số tiền hồi môn kia sử dụng thế nào rồi. Em tôi hồn nhiên đáp lời khiến tôi lảo đảo đứng không vững:

- Em còn có chưa tới 500 triệu thôi. Đất em bán hết rồi, được tất cả hơn 5 tỷ, đưa cho bố mẹ chồng 2 tỷ sửa nhà, cơi nới thêm, sắm mới nội thất. Nhà cũng để chúng em ở chứ ai đâu. Cho chị chồng vay 1 tỷ làm ăn, cho em trai chồng vay 1 tỷ kinh doanh, còn lại chồng em lấy đi đầu tư làm ăn. Em giữ một ít phòng hờ có chuyện gì thôi. 

Tôi vội vàng nói:

- Trời ơi sao em dại dột thế. Em cho vay hết, đến lúc họ không trả được thì sao? Em đừng tin người như vậy, giờ lựa đòi dần đi em ạ. Nhà làm trên đất của bố mẹ chồng, nếu có chuyện gì em cũng chẳng đòi được đâu. 

Ngờ đâu em tôi lập tức gạt đi: 

- Chị đừng có xui dại em. Chồng em bây giờ nâng niu chiều chuộng vợ như công chúa, em muốn gì cũng được. Ở nhà chồng bố mẹ chồng chẳng bắt em làm gì, nâng như nâng trứng. Anh chị em nhà chồng cũng yêu thương tôn trọng. Đấy chị thấy không, xởi lởi với người ta thì người ta sẽ thực sự coi mình như người nhà. 

 

Đinh ninh em gái đang sống hạnh phúc bên nhà chồng với số hào môn 5 tỷ đồng, ngày gặp lại tôi choáng váng trước câu trả lời của em về số tiền trên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân thì chị cứ sống vậy đi chứ từng xui dại em. Tiền nong và đất cát bố mẹ cho đã là của em rồi, em muốn sử dụng thế nào cũng được. Chị cũng nên xem lại cách sống của mình đi. Vì chị cứ bo bo giữ của, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân nên mới bị nhà chồng ghét đấy!

Em gái phản ứng gay gắt khiến tôi không thể tin nổi. Khuyên bảo em cũng vì có ý tốt, thế mà em tôi không nghĩ đến cái tình của chị, vì bảo vệ gia đình chồng lại có thể chỉ trích tôi bằng những từ ngữ nặng nề đến vậy. 

Khi tôi kết hôn, bố mẹ vẫn chưa có điều kiện vì khi ấy gia đình tôi chưa được đền bù đất đai. Về nhà chồng, tôi cũng chỉ có vài chỉ vàng mẹ trao và tiền lương đi làm. Cuộc sống với nhà chồng cơm không lành canh không ngọt, chung quy vì nhà chồng chê con dâu nghèo, gia đình không bề thế. Trong khi đó nhà chồng tôi cũng bình thường, đâu giàu có gì hơn. 

Sau đó 3 năm thì nhà đẻ tôi được đền bù. Bố mẹ mang số tiền đó đi mua mấy mảnh đất không đáng mấy tiền, ai ngờ qua mấy năm đất tăng giá trị gấp nhiều lần. Nhà chỉ có hai chị em gái, bố mẹ giữ lại một phần dưỡng lão còn đâu chia hết cho chúng tôi làm ăn, gây dựng cuộc sống. 

Nhà chồng biết tôi có tiền bèn lân la làm thân. Thế nhưng trong lòng tôi đã có vết sẹo từ sự đối xử tệ hại của họ trước đây, tôi cự tuyệt tất cả. Bởi vậy nên họ đi khắp nơi nói xấu tôi, mối quan hệ chẳng hòa thuận gì. Cũng may chồng hiểu và vẫn thương tôi. 

Giờ em gái như vậy, tôi không dám đánh giá gì về nhà chồng em ấy cả. Nhưng tôi nghĩ nếu thực sự họ không màng vật chất thì chẳng đến mức tìm mọi cách vay mượn hết sạch tiền của em tôi như thế? Tôi lo sợ đến một ngày em tôi hết tiền, chẳng biết họ có quay ngoắt đối xử tệ bạc với em ấy không? Ngoài số tiền vốn đó thì em tôi đi làm lương ba cọc ba đồng còn chẳng đủ nuôi bản thân. 

Tôi có nên khuyên bảo thêm để em gái suy nghĩ lại không? Hay kệ mặc, cuộc sống của em ấy thế nào thì tự mình chịu trách nhiệm. Bởi thực sự trong lòng tôi vẫn tự ái vì những lời nói có phần quá đáng của em gái với mình. 

Háo hức được bạn gái dẫn về nhà ra mắt, vừa bước vào trong chưa kịp chào hỏi 2 bác tôi đứng bất động một hồi lâu trước nhân vận từng 'chung chăn gối' với mình trước đây

Háo hức được bạn gái dẫn về nhà ra mắt, vừa bước vào trong chưa kịp chào hỏi 2 bác tôi đứng bất động một hồi lâu trước nhân vận từng 'chung chăn gối' với mình trước đây

Số là 6 năm về trước, tôi còn học năm cuối, điều kiện kinh tế eo hẹp. Thấy cậu bạn cùng phòng chuyển đi vì xích mích với chủ nhà, tôi đăng tin tìm người ở ghép để chia sẻ tiền nhà thì người đến ở ghép với tôi lại chính là Phong- em trai của Lan.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 16 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 41 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả