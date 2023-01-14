Đinh ninh em gái đang sống hạnh phúc bên nhà chồng với số hào môn 5 tỷ đồng, ngày gặp lại tôi choáng váng trước câu trả lời của em về số tiền trên

Hôm nọ hai chị em gặp nhau, tôi hỏi em số tiền hồi môn kia sử dụng thế nào rồi. Em tôi hồn nhiên đáp lời khiến tôi lảo đảo đứng không vững:

Em gái tôi mới kết hôn cách đây nửa năm. Bố mẹ cho em số hồi môn đến 5 tỷ đồng cả tiền mặt và đất đai, đó là phần tài sản mà ông bà chia cho em ấy. Tôi cũng được một phần như vậy nên tất nhiên chẳng tị nạnh gì.

- Em còn có chưa tới 500 triệu thôi. Đất em bán hết rồi, được tất cả hơn 5 tỷ, đưa cho bố mẹ chồng 2 tỷ sửa nhà, cơi nới thêm, sắm mới nội thất. Nhà cũng để chúng em ở chứ ai đâu. Cho chị chồng vay 1 tỷ làm ăn, cho em trai chồng vay 1 tỷ kinh doanh, còn lại chồng em lấy đi đầu tư làm ăn. Em giữ một ít phòng hờ có chuyện gì thôi.

- Trời ơi sao em dại dột thế. Em cho vay hết, đến lúc họ không trả được thì sao? Em đừng tin người như vậy, giờ lựa đòi dần đi em ạ. Nhà làm trên đất của bố mẹ chồng, nếu có chuyện gì em cũng chẳng đòi được đâu.

Ngờ đâu em tôi lập tức gạt đi:

- Chị đừng có xui dại em. Chồng em bây giờ nâng niu chiều chuộng vợ như công chúa, em muốn gì cũng được. Ở nhà chồng bố mẹ chồng chẳng bắt em làm gì, nâng như nâng trứng. Anh chị em nhà chồng cũng yêu thương tôn trọng. Đấy chị thấy không, xởi lởi với người ta thì người ta sẽ thực sự coi mình như người nhà.

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Chị ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân thì chị cứ sống vậy đi chứ từng xui dại em. Tiền nong và đất cát bố mẹ cho đã là của em rồi, em muốn sử dụng thế nào cũng được. Chị cũng nên xem lại cách sống của mình đi. Vì chị cứ bo bo giữ của, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân nên mới bị nhà chồng ghét đấy!

Em gái phản ứng gay gắt khiến tôi không thể tin nổi. Khuyên bảo em cũng vì có ý tốt, thế mà em tôi không nghĩ đến cái tình của chị, vì bảo vệ gia đình chồng lại có thể chỉ trích tôi bằng những từ ngữ nặng nề đến vậy.

Khi tôi kết hôn, bố mẹ vẫn chưa có điều kiện vì khi ấy gia đình tôi chưa được đền bù đất đai. Về nhà chồng, tôi cũng chỉ có vài chỉ vàng mẹ trao và tiền lương đi làm. Cuộc sống với nhà chồng cơm không lành canh không ngọt, chung quy vì nhà chồng chê con dâu nghèo, gia đình không bề thế. Trong khi đó nhà chồng tôi cũng bình thường, đâu giàu có gì hơn.

Sau đó 3 năm thì nhà đẻ tôi được đền bù. Bố mẹ mang số tiền đó đi mua mấy mảnh đất không đáng mấy tiền, ai ngờ qua mấy năm đất tăng giá trị gấp nhiều lần. Nhà chỉ có hai chị em gái, bố mẹ giữ lại một phần dưỡng lão còn đâu chia hết cho chúng tôi làm ăn, gây dựng cuộc sống.

Nhà chồng biết tôi có tiền bèn lân la làm thân. Thế nhưng trong lòng tôi đã có vết sẹo từ sự đối xử tệ hại của họ trước đây, tôi cự tuyệt tất cả. Bởi vậy nên họ đi khắp nơi nói xấu tôi, mối quan hệ chẳng hòa thuận gì. Cũng may chồng hiểu và vẫn thương tôi.

Giờ em gái như vậy, tôi không dám đánh giá gì về nhà chồng em ấy cả. Nhưng tôi nghĩ nếu thực sự họ không màng vật chất thì chẳng đến mức tìm mọi cách vay mượn hết sạch tiền của em tôi như thế? Tôi lo sợ đến một ngày em tôi hết tiền, chẳng biết họ có quay ngoắt đối xử tệ bạc với em ấy không? Ngoài số tiền vốn đó thì em tôi đi làm lương ba cọc ba đồng còn chẳng đủ nuôi bản thân.

Tôi có nên khuyên bảo thêm để em gái suy nghĩ lại không? Hay kệ mặc, cuộc sống của em ấy thế nào thì tự mình chịu trách nhiệm. Bởi thực sự trong lòng tôi vẫn tự ái vì những lời nói có phần quá đáng của em gái với mình.