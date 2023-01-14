Háo hức được bạn gái dẫn về nhà ra mắt, vừa bước vào trong chưa kịp chào hỏi 2 bác tôi đứng bất động một hồi lâu trước nhân vận từng 'chung chăn gối' với mình trước đây

Tâm sự 14/01/2023 10:24

Số là 6 năm về trước, tôi còn học năm cuối, điều kiện kinh tế eo hẹp. Thấy cậu bạn cùng phòng chuyển đi vì xích mích với chủ nhà, tôi đăng tin tìm người ở ghép để chia sẻ tiền nhà thì người đến ở ghép với tôi lại chính là Phong- em trai của Lan.

Tôi với Lan - vợ chưa cưới của tôi quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Lan bằng tuổi tôi, khá cao ráo, mảnh mai và ít nói. Cô ấy là giáo viên dạy khiêu vũ Latin trong một câu lạc bộ. Vợ tôi rất hòa đồng và dễ gần, có lẽ bởi vậy mà tôi thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi đã mất thời gian dài để theo đuổi mới nhận được cái gật đầu của cô ấy. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi bắt đầu nói đến chuyện cưới hỏi.

Gia đình của Lan tôi khá cơ bản, bố em là bộ đội đã về hưu, mẹ em trước làm điều dưỡng, hiện đang buôn bán nhỏ ở nhà. Cô ấy có một em trai đang còn đi học. Gia cảnh nhà nàng cũng tương tự như nhà tôi, em gái tôi cũng chưa tốt nghiệp. Lan kể với tôi rất nhiều em trai cô ấy. Theo như lời của Lan, em trai cô ấy khá ngoan và ít nói. Dù đã 25 tuổi nhưng đến giờ cậu ấy vẫn chưa bao giờ nhắc đến chuyện có bạn gái. Điều này khiến gia đình Lan lo lắng, sốt ruột. Tôi chỉ cười và trấn an Lan, nói rằng chuyện này khá bình thường. Thanh niên giờ thường chú tâm phấn đấu sự nghiệp và thường kết hôn muộn. 

Cuối tuần trước, tôi cùng Lan về nhà cô ấy ra mắt bố mẹ. Trên đường về, tôi đã mua một giỏ hoa quả để biếu bố mẹ vợ tương lai. Bố mẹ Lan khá niềm nở khi thấy tôi. Hỏi han tôi một lúc, mẹ Lan gọi Phong- cậu em trai của Lan bê hoa quả từ bếp ra mời tôi. Ai ngờ, vừa nhìn thấy tôi, cậu em trai làm đổ cả đĩa hoa quả trên tay. Tôi cũng giật mình vì nhận ra “người quen từng chung chăn gối” dù cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

 

Háo hức được bạn gái dẫn về nhà ra mắt, vừa bước vào trong chưa kịp chào hỏi 2 bác tôi đứng bất động một hồi lâu trước nhân vận từng 'chung chăn gối' với mình trước đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số là 6 năm về trước, tôi còn học năm cuối, điều kiện kinh tế eo hẹp. Thấy cậu bạn cùng phòng chuyển đi vì xích mích với chủ nhà, tôi đăng tin tìm người ở ghép để chia sẻ tiền nhà thì người đến ở ghép với tôi lại chính là Phong- em trai của Lan.

Lúc đó, Phong còn là sinh viên năm nhất. Lúc mới ở cùng, Phong tỏ ra hiền lành, ít nói. Sau một thời gian, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và khá hợp nhau. Phong rất ngoan, đối xử với tôi rất tốt, cậu ấy còn thường xuyên đi chợ, nấu những món ngon cho tôi ăn. Quần áo của tôi, Phong cũng giặt giũ giúp khiến tôi cảm thấy ngại. Tôi với Phong thân nhau như hai anh em trai. Phong đi đâu cũng rủ tôi đi cùng vì chưa quen đường phố Hà Nội.

Phòng tôi có gác xép nhưng Phong thường nằm chung giường với tôi lấy lý do rằng trên gác xép khá nóng và có chuột. Tôi nghĩ điều này cũng khá bình thường và không mảy may suy nghĩ nhiều.

Đêm đó, tôi đột nhiên tỉnh dậy do buồn tiểu. Mở mắt ra, tôi giật mình khi thấy Phong đang nằm sát người tôi, môi kề môi tôi, tay thậm chí còn đang chạm vào vùng kín của tôi. Tôi phải hết sức kiềm chế thì mới không hét lên: “Mày làm cái quái gì trong lúc anh ngủ thế?”, tôi hỏi Phong.

Thấy tôi tức giận, hỏi dồn, Phong cúi mặt nói lí nhí rằng Phong yêu tôi mà không dám nói. “Em chỉ sợ em nói ra, anh sẽ tránh xa em và không chấp nhận em”, Phong nói.

Mấy hôm sau đó, dù Phong có nói thế nào, tôi cũng nhất quyết chuyển đi vì không muốn dây dưa, lằng nhằng. Giữa tôi với Phong chỉ là tình cảm anh em, bạn bè đơn thuần nên tôi không muốn khiến cậu ấy ngộ nhận. Bẵng đi một thời gian dài, tôi với Phong lại gặp nhau trong tình cảnh khá tréo ngoe: tôi sắp trở thành anh rể của cậu ấy.

Trong bữa cơm, tôi cố gắng cư xử một cách bình thường dù những hình ảnh “kinh hãi” trong đêm hôm đó cứ chờn vờn trong đầu tôi. Sau hôm ấy, tôi thấy Phong nhắn tin cho tôi và nhờ tôi giữ kín mọi chuyện.

Hôm trước, Lan kể với tôi rằng Phong khoe rằng em ấy mới có người yêu, đó là một cô gái rất xinh, ở gần nhà. Tôi chỉ mỉm cười mà bỗng thấy lạnh sống lưng.

Yêu say đắm 'máy bay' hơn tới 8 tuổi, tôi quyết định đi đến kết hôn với em, ngày dẫn người yêu về nhà tôi chết lặng khi thấy bố tôi đứng chôn chân còn mẹ chỉ... biết khóc

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Hương tự ti e ngại vì hơn tôi nhiều tuổi nên né tránh tôi. Theo đuổi nửa năm trời, Hương mới đồng ý là bạn gái của tôi.

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