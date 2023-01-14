Chờ mãi mới được anh dẫn về với gia đình ra mắt, còn đang tơ tưởng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc, tôi trở về mặt đây ngay sau thấy hình ảnh mẹ anh tay dắt con nhỏ tay bế bụng bước ra

Em và Quý yêu nhau gần một năm nay và em mới phát hiện có thai cách đây 1 tháng. Do công việc nên hôm vừa rồi em mới sắp xếp để về ra mắt nhà anh ấy được. Với suy nghĩ là sẽ nhanh chóng tiến hành đám cưới, nếu không bụng em đang ngày một lớn rồi.

Các chị ơi cho em lời khuyên với, em đau đầu quá không biết phải làm thế nào nữa!!!

Em chưa kịp hoàn hồn khi nhìn cảnh tượng ấy thì đứa bé bên cạnh bác lại cất tiếng gọi mẹ. Khi trước Quý nói với em nó là cháu anh, là con trai của em gái anh ấy khi em thấy ảnh đứa bé trong điện thoại của Quý. Còn nhà anh chỉ có 3 anh em, anh là cả năm nay 27 tuổi, dưới anh có một cô em gái đã lập gia đình, thêm cậu em trai út đang học cấp 3.

Các chị có biết không, em không thể tin vào mắt mình khi bước vào nhà Quý và mẹ anh ra đón tiếp. Một tay bác ấy dắt một đứa bé khoảng 4 tuổi, thấy em là người lạ còn nhút nhát nép về phía sau bác ấy. Một tay còn lại bác ấy bế chiếc bụng bầu vượt mặt, sắp phải 8 tháng sắp sinh rồi cũng nên.

Vậy thì đứa bé nhỏ xíu này là thế nào? Chưa nói còn bụng bầu của bác ấy nữa. Chuyện đến nước này Quý thẳng thắn kể rõ với em mọi chuyện. Anh bảo đứa bé ấy cũng là em anh nhưng là em trai cùng mẹ khác cha.

Bố Quý mất gần chục năm nay, sau khi bố qua đời dù mẹ Quý muốn tái hôn thì anh em Quý cũng không phản đối. Nhưng khổ nỗi những chuyện tình của bà cuối cùng chẳng đi đến đâu. Kết quả là Quý có một đứa em cùng cha khác mẹ, chính là bé trai mẹ anh dắt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm ngoái mẹ Quý dẫn thêm 1 người đàn ông khác về ra mắt. Tình cảm rất thắm thiết, tưởng bà sắp tái hôn tới nơi, cuối cùng khi bà mang thai thì ông ta lại quất ngựa truy phong. Vì thực ra ông ta có vợ con trong Sài Gòn rồi. Mẹ Quý thương con không nỡ lòng bỏ thai, Quý cũng chẳng nhẫn tâm ép bà bỏ đi đứa bé. Vậy là Quý có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ nữa.

Qua tiếp xúc ban đầu em thấy mẹ Quý là người tốt nhưng khổ nỗi bác ấy năm nay đã gần 46 tuổi mà ngây thơ và tin người quá. Nên mới thường xuyên bị đàn ông lừa gạt cuối cùng phải nuôi con một mình. Vì bác ấy lấy chồng sớm nên mới có con lớn như Quý.

Thật ra cũng chẳng có gì nếu như bác ấy có điều kiện, nhiều con thì càng vui nhà. Đằng này bác ấy hiện tại không có thu nhập, mọi chi phí trong nhà đều đổ lên vai Quý.

Lương quý được hơn 20 triệu, lo cho cả đại gia đình thực sự khó khăn chật vật. Vừa nuôi em trai đang đi học lại nuôi đứa em nhỏ xíu, thêm mẹ sắp sinh. Bảo sao bình thường em chẳng bao giờ thấy trong ví anh có nhiều tiền, cũng chưa mua quà cáp hay đưa em đi ăn uống ở những nơi sang chảnh bao giờ. Vốn còn nghĩ anh biết tiết kiệm vun vén cho gia đình, nào ngờ do gánh nặng gia đình đối với anh là quá lớn.

Sau hôm ở nhà Quý về mà em thấy chán quá các chị ạ. Trước đó cứ nghĩ kiếm được người chồng lương khá, sống tình cảm, biết quan tâm đến mình. Bây giờ một mình anh làm sao lo được cho cả gia đình lớn lẫn gia đình nhỏ. Bảo anh bỏ rơi mẹ và các em thì không đành. Lấy anh ấy chắc chắn em phải tự mình nuôi con rồi.

Các chị bảo lấy chồng như thế chỉ có trên danh nghĩa chứ thực tế chẳng nhờ vả được cái gì. Thậm chí em còn phải đeo thêm bao nhiêu gánh nặng khi nhà chồng quá rắc rối và phức tạp. Bây giờ em chỉ muốn một mình nuôi con cho nhẹ người thôi. Các chị bảo em nên làm thế nào?