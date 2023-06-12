Điểm mặt 4 tuyệt chiêu giúp cánh mày râu 'lâm trận' lâu hơn, chị em nào cũng nên biết để giúp chàng 'mê mẩn' mãi không thôi

Một số loại thực phẩm rau củ và hoa quả giúp cơ thể bạn lưu thông máu tốt hơn nên bạn có thể cân nhắc bổ sung chúng vào thực đơn hàng ngày, ví dụ:

Hành tây và tỏi: Có thể gây mùi khó chịu cho hơi thở của bạn nhưng đừng vội bỏ qua hai loại thực phẩm này vì chúng rất tốt cho quá trình lưu thông máu.

Ớt sừng: Các thực phẩm cay tự nhiên có tác dụng chính là giúp máu lưu thông tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung chất từ thịt và các thực phẩm khác

Không chỉ dừng ở việc ăn rau củ và hoa quả, các loại thực phẩm gồm dưỡng chất sau cũng cần phải có:

Axit béo omega-3: Loại chất béo này làm tăng khả năng lưu thông máu. Bạn có thể tìm thấy chất này trong cá hồi, cá ngừ, bơ và dầu olive.

Vitamin B-1: Loại vitamin này giúp các tín hiệu trong hệ thần kinh của bạn di chuyển nhanh hơn, bao gồm cả các tín hiệu từ não đến dương vật của bạn. Một số thực phẩm chứa vitamin B-1 là thịt lợn, đậu phộng và đậu que.

Trứng: Chứa nhiều vitamin B khác, trứng giúp cân bằng lượng hormone. Điều này có thể làm giảm tâm lý căng thẳng thường gây ức chế sự cương cứng của "cậu bé".

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì tập luyện

Một trong những cách tốt nhất để tăng cường thể lực là chăm chỉ thực hành các bài tập chức năng tốt cho tim mạch.

Khi quan hệ tình dục, nhịp tim của bạn sẽ tăng cao đột ngột và việc tập thể dục thường xuyên có tác dụng giúp tim của bạn luôn ở trạng thái ổn định nhất. Chỉ cần vận động 30 phút/ ngày bằng các hình thức: bơi lội, chạy bộ, tập gym... là đủ.

Giảm bớt căng thẳng

Tâm trạng buồn phiền, căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến cả ham muốn tình dục của bạn. Căng thẳng thường dẫn đến trường hợp tim đập nhanh và tăng huyết áp. Cả hai vấn đề này đều làm nhu cầu quan hệ tình dục và sinh lý của phái nam giảm sút. Trong khi quan hệ, nếu như bạn mang theo tâm trạng khó chịu, căng thẳng thì rất khó đạt được độ cương cứng hay lên "đỉnh".