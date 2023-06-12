Vợ than thở chồng 2 tháng nay không chịu gần gũi với mình, cô dược sĩ gần nhà liền nói 'chồng em ngày nào cũng mua đồ tế nhị' và cái kết đầy bẽ bàng!

Tâm sự 12/06/2023 00:30

 Không ân ái với em thì chồng em mua bao cao su tận 10 cái để làm gì nhỉ?

Yêu 3 năm thì Cường và Loan cũng được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ, quả người ta nói phận đàn bà hơn nhau ở tấm chồng không sai. Từ ngày cưới về đến nay Loan không khác gì một bà hoàng, việc trong nhà từ lớn đến bé thì cô không phải đụng tay chân gì cả mà giao hết cho cô ô sin trong nhà. May mắn với Loan ngoài việc có ông chồng mẫu mực ra thì cô còn tốt phước khi có một bà mẹ chồng thương con dâu hết mực.

Biết mẹ chồng muốn có cháu bế bồng nên dù ý định ban đầu là kiêng cữ một thời gian đã nhưng sau Loan lại quyết định có em bé luôn. Và chỉ sau một thời gian ngắn thả phanh thì Loan biết tin mình có thai, khỏi phải nói giây phút cầm que thử thai 2 vạch Loan sung sướng đến như thế nào. Vậy nhưng bên cạnh đó cô cũng lo lắng vì có thai rồi vợ chồng không được gần gũi nên Loan sợ Cường lại đi gái gú. Chẳng thế mà dù bụng bầu vượt mặt thì Loan vẫn thỏ thẻ muốn "chiều" chồng.

Vợ than thở chồng 2 tháng nay không chịu gần gũi với mình, cô dược sĩ gần nhà liền nói 'chồng em ngày nào cũng mua đồ tế nhị' và cái kết đầy bẽ bàng! - Ảnh 1
Cô cũng lo lắng vì có thai rồi vợ chồng không được gần gũi nên Loan sợ Cường lại đi gái gú - Ảnh minh họa: Internet

- Anh chạm nhẹ bên ngoài cho đỡ thòm thèm nhé...nhớ là không được đè lên bụng đâu nhé. - Loan thỏ thẻ.

Kết quả là hì hục được mới có 2 phút mà cứ sợ vợ động thai này nọ nên Cường vùng dậy nói luôn.

- Anh chịu đấy vợ ạ. Thôi anh thà vào nhà vệ sinh "tự xử" chứ cứ như này khổ lắm. Chắc là phải đợi vợ sinh xong rồi đền bù thôi.

Vợ than thở chồng 2 tháng nay không chịu gần gũi với mình, cô dược sĩ gần nhà liền nói 'chồng em ngày nào cũng mua đồ tế nhị' và cái kết đầy bẽ bàng! - Ảnh 2
Cứ tưởng sau từng ấy thời gian bị "cấm vận" thì chồng sẽ hí hửng đồng ý, ai dè mới có 30 phút thì Loan thấy chồng đã kêu mệt rồi đòi đi ngủ luôn.Ảnh minh họa: Internet

- Sinh xong thì nói làm gì, em chỉ sợ anh kiềm chế không nổi...đi gái thôi.

- Vớ vẩn, anh không phải loại đàn ông như vậy đâu nhé. Mà có con rồi thì không còn ham hố chuyện ấy nữa đâu...con và vợ là số 1 rồi.

- Có thật là anh không đi gái không? Anh thề đi.

- Em muốn anh thề gì anh cũng thế.

- Nhớ đấy nhé, em mà biết thì em "cắt" luôn đấy. Em không hưởng được thì con khác cũng đừng hòng.

Thấy chồng nghiêm túc xin thề như vậy nên Loan vui vẻ lắm, thời gian mang bầu dù mệt mỏi nhưng cô vẫn kiểm soát chồng vì không muốn có chuyện không hay. Thấy chồng đi làm là về nhà nên Loan an tâm hẳn. Và rồi sau 9 tháng mang bầu thì Loan cũng sinh cho Cường một bé trai kháu khỉnh, lúc đó Loan mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hết thời gian ở cữ thì việc đầu tiên Loan muốn làm đó là chiều chồng liền tù tì 3 hiệp.

Cứ tưởng sau từng ấy thời gian bị "cấm vận" thì chồng sẽ hí hửng đồng ý, ai dè mới có 30 phút thì Loan thấy chồng đã kêu mệt rồi đòi đi ngủ luôn. Lúc đó cô hơi tủi thân một tý vì Loan nghĩ chồng sẽ phải nhiệt tình lắm, nhưng không vì thế mà cô nghi ngờ gì chồng mình cả. Ấy thế nhưng càng ngày Loan càng thấy chồng lạ lùng, nếu như cô không gạ gẫm thì Cường cũng không đòi hỏi, nhưng nhìn chồng lúc nào cũng phơi phới lạ thường.

Cứ thế suốt 2 tháng Loan đợi chồng đòi hỏi mà chẳng thấy đâu, buồn bực nên hôm đó Loan ra hiệu thuốc hỏi xem có thuốc nào giúp làm đẹp "vùng kín" sau sinh không mua về để tân trang lại "cô bé" sau sinh.

- Chồng dở chứng chê "phần dưới" sau sinh đấy hả? - Cô hàng xóm bác sỹ hỏi.

- Chê đã tốt chị ạ. Từ lúc sinh anh ấy chỉ chạm nhẹ vào em 1 lần rồi thôi. Kết quả là 2 tháng nay có thèm đụng vào người em đâu. Em tủi thân lắm...chắc chồng em bị yếu sinh lý rồi.

- Cái gì? Sao lại như thế được. Ngày nào chồng em cũng mua 10 chiếc bao cao su cơ mà. 

- Chồng em mua những 10 cái bao cao su á chị.

Vợ than thở chồng 2 tháng nay không chịu gần gũi với mình, cô dược sĩ gần nhà liền nói 'chồng em ngày nào cũng mua đồ tế nhị' và cái kết đầy bẽ bàng! - Ảnh 3
 Không ân ái với em thì chồng em mua bao cao su tận 10 cái để làm gì nhỉ? Ảnh minh họa: Internet

- Đúng vậy! Chị còn định mấy lần trêu em là sinh xong mà vẫn được chồng mê thật đấy. Không ân ái với em thì chồng em mua bao cao su tận 10 cái để làm gì nhỉ? 

Nghe chị hàng xóm nói câu đó mà Loan điếng người, cô biết chắc chắn chồng mua bao cao su để đi với gái. Thế là Loan quyết định phải điều tra cho bằng được, ngày hôm đó cô lấy cớ về nhà ngoại chơi mấy hôm rồi bí mật theo dõi chồng. Loan nghĩ ngay khi mình đi chồng sẽ phóng xe hẹn bồ đi nhà nghỉ nào đó, ấy thế nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ chồng mình lại hú hí với chính ô sin trong nhà lâu nay mà cô không hay biết.

- Anh mua đúng loại bao cao su vị cam mà em thích chưa hả?

- Lần nào cũng là vị cam của em mà. Con vợ anh đi vắng rồi...đêm nay em chiều anh 10 hiệp luôn nhé. 

- Khiếp, 10 hiệp có mà em chết à? Bảo vợ anh chiều đi.

- Thôi khỏi, con vợ anh sinh xong giờ "phần trên" lẫn "phần dưới" nhìn kinh lắm lại có mùi tanh tanh nữa. Anh chán lắm rồi, đêm nào cũng phải kêu mệt để trốn xuống với em đấy. Nào giờ thì chiều anh nhé.

Loan sốc lắm, có nằm mơ cô không ngờ thì ra chồng và ô sin gian díu với nhau. Uất hận lắm nhưng cô không xông vào đánh ghen mà lập tức gọi mẹ chồng đến giải quyết. Và điều gì mọi người cũng hiểu rồi đấy, ô sin bị đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà. Còn với Cường thì từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tuần nhưng anh phải quỳ gối để xin vợ và mẹ mình tha thứ. Thế nhưng với Loan thì cô chưa thể tha cho lão chồng khốn nạn đó của mình được mà phải hành hạ thêm nữa...

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