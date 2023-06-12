Điểm mặt 3 tư thế nằm trong danh sách yêu thích của cánh mày râu, thử một lần là nhớ cả đời

Phụ nữ nếu tinh ý biết được người đàn ông bên cạnh mình thích những tư thế nào nhất thì hãy nên giúp anh ấy có được những điều tuyệt vời nhất lúc ái ân nhé.

Cách thực hiện: Chàng sẽ ngồi lên ghế hoặc ở góc giường. Bạn ngồi lên đùi chàng, mặt đối mặt. Từ góc độ này, bạn có thể lấy đà từ chân để điều chỉnh tốc độ và mức độ thâm nhập của dương vật.

Đây là cách kích thích âm vật mang lại cảm giác lãng mạn cho cặp đôi, đặt biệt khi môi “cô bé” nở rộng ra để đón chào “nguồn sinh lực” từ dương vật. Trong lúc đó, hai bạn có thể trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt cùng màn dạo đầu dọc sống cổ với ngón tay mơn trớn sau lưng hay tinh nghịch bấu nhẹ vào lưng chàng, đưa tay lên tóc…

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ‘ếch nhảy’

Tư thế ếch nhảy mang lại cách kích thích âm vật tự nhiên cũng như giúp chạm vào điểm G bên trong âm đạo của bạn dễ dàng hơn. Một mũi tên trúng hai đích phải không nào?

Cách thực hiện: Đây là biến thể của tư thế doggy. Người nữ sẽ duỗi lưng ra, nằm sấp xuống với tay bấu lên giường, hông đưa lên với chân dạng sang 2 bên. Chàng sẽ đỡ lấy hông của bạn làm điểm tựa đưa đẩy, kích thích âm vật. Hoặc cách khác là bạn tự đưa tay ra sau và dùng đầu ngón tay xoay tròn lên “hạt đậu”.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế truyền thống

Truyền thống như tên gọi của nó, đây là tư thế không thể thiếu trong mọi “mặt trận” tình dục. Một mẹo để làm mới tư thế này là bạn hãy tập trung vào việc mơn trớn cơ thể và kết nối với người bạn đời thay vì chỉ thâm nhập. Nếu muốn những động chạm mãnh liệt hơn, hãy kéo hông người nữ lại gần để dễ dàng tác động vào âm vật hơn.

Hướng dẫn cách kích thích âm vật: Người nữ nằm ngửa khi chàng nằm trên. Bạn cũng có thể xoay góc chân để thay đổi góc chạm tạo nhiều sung sướng hơn.