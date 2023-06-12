Dưới đây là những câu nói 'đại kỵ', không được nói ra sau khi cuộc 'ân ái' kết thúc, các cặp đôi nên chú ý nhé.

Đừng phê phán cách yêu của đối tác

Trừ khi đó là một lời nhận xét chân thành, hữu ích, và đang chờ phản hồi, nhưng nói chung là cố gắng kiềm chế đánh giá về “cách yêu” của đối tác. Cũng đừng dựa trên thang điểm từ 1 đến 10, đế đánh giá. Những lời chỉ trích, phê phán sẽ vô tình khóa chặt cánh cửa sự mật thiết giữa bạn và đối tác, và tổn hại đến mối quan hệ của hai người, trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên chia sẻ chuyện chăn gối trước đó

Đây không phải là lúc để so sánh đối tác với những trải nghiệm chăn gối, mà bạn từng có trước đó, với một đối tác khác. Chẳng hạn như: “Người yêu trước đây của anh/em thường hay…” hoặc “thích…”. Cũng theo chuyên gia Boquin: “Điều quan trọng là nói về tình dục, nhưng không phải ngay sau khi quan hệ chăn gối”.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng hỏi đối tác học “cách yêu” đó từ đâu

Đây không phải là câu hỏi tốt, đúng thời điểm, và câu trả lời nhận được sẽ khiến bạn không hài lòng. Nó cũng giống như cách hỏi tương tự với:”Cách yêu này có làm anh/em thỏa mãn không?”, và kết quả sẽ không như ý.

Đừng đề cập đến những chủ đề gây xung đột đang xảy ra

Sau quan hệ chăn gối, đây hoàn toàn không phải là lúc để giải quyết những vấn đề có thể dẫn đến xung đột cho bạn và đối tác. Chẳng hạn như quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu, hoặc mẹ vợ và con rể…Bởi chúng làm hủy hoại cảm giác thỏa mãn sau cuộc yêu, thậm chí có thể kết thúc sự âu yếm của đối tác dành cho bạn. Thay vào đó, hãy chọn lúc khác cho những cuộc thảo luận nghiêm túc đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nghi ngờ người giúp việc ăn cắp, lén lút lắp camera theo dõi, tôi bàng hoàng té ngửa khi thấy cảnh tượng 'nóng đỏ mắt' này Lần này, tôi vẫn để bóp tiền ở phòng ngủ, tôi muốn dụ bác giúp việc giở trò trộm cắp lần nữa. Sau khi bố trí cẩn thận, tôi giả vờ ra ngoài. Cùng lúc đó, bác giúp việc cũng xách giỏ đi chợ. Khi vừa ra khỏi nhà thì tôi nghe chồng gọi hỏi đang đi đâu, tôi trả lời là đưa con đi ăn sáng rồi sẽ sang nhà ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-ieu-cam-tuyet-khong-uoc-noi-ra-sau-cuoc-yeu-thot-ra-mot-cau-coi-chung-nguoi-thuong-noi-gian-591463.html