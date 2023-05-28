Đi xa về con gái liền chạy ra hỏi: 'Mẹ ơi, làm tình là gì mà bố khen cô Hoa có nhiều tư thế hơn mẹ?' và cái kết đắng lòng

Tâm sự 28/05/2023 05:53

Đến lúc ô sin thấy Phương đứng trước cửa mới hoảng hốt hét lên...

Phương và Khánh cưới nhau đến nay đã được hơn 8 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với hạnh phúc tổ ấm của hai người. Còn nhớ ngày đó khi mới kết hôn cả hai vợ chồng khó khăn vô cùng, nhưng cả hai luôn bên cạnh động viên. Cuối cùng ông trời không phụ công của vợ chồng Phương khi giờ đây sự nghiệp của cả hai vợ chồng đều phát triển, cô con gái thông minh xinh xắn.

Từ ngày con đi học, công việc của Phương cũng nhiều nên cô quyết định bàn chồng thuê ô sin. Mới đầu Khánh không thích vì anh vốn ghét có người lạ ở trong nhà, nhưng nghĩ vợ vất vả nên Khánh cũng gật đầu đồng ý. Thế là Phương nhờ bạn tìm mối cho mình cô ô sin tốt. Ban đầu để phòng việc chồng ngoại tình thì Phương quyết định thuê ô sin từ 45 tuổi trở lên.

 

Đi xa về con gái liền chạy ra hỏi: 'Mẹ ơi, làm tình là gì mà bố khen cô Hoa có nhiều tư thế hơn mẹ?' và cái kết đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng công việc nhà thì nhiều sợ thuê người lớn tuổi làm không tốt nên Phương quyết định chọn luôn ô sin trẻ. Tất nhiên là cô phải quán triệt chuyện chồng tòm tem với giúp việc. Cô ô sin mới của nhà Phương ngoan ngoãn lại gái nhà quê thật thà nên Phương ưng ý lắm.

Đi xa về con gái liền chạy ra hỏi: 'Mẹ ơi, làm tình là gì mà bố khen cô Hoa có nhiều tư thế hơn mẹ?' và cái kết đắng lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Từ ngày có ô sin em thấy khỏe ra anh ạ. Biết thế này em thuê từ lâu rồi. Cơ mà em nói trước anh đừng có cái thói đua đòi người ta ngoại tình với ô sin nhé. Vợ nhà người ta hiền đuổi ô sin đi. Chứ em không hiền đâu...

- Khỏi lo nhé. Có cho anh không thèm mấy cái thứ ngoại tình đó. Anh chỉ có vợ thôi, vợ là nhất.

Thấy chồng nói như vậy Phương an tâm hẳn, trên hết là có ô sin lo việc nhà thì Phương cảm thấy mình khỏe và có thời gian nhiều hơn dành cho chồng con. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, trên hết là Phương vẫn sẽ tin tưởng chồng mình một cách tuyệt đối nếu như không có chuyện đó xảy ra.

Mọi việc bắt nguồn là hôm đó Phương phải đi công tác 7 ngày, để chồng và con ở nhà Phương không an tâm một tý nào cả. 

- Làm sao bây giờ hả chồng, em phải đi công tác tận 7 ngày. Xa bố con anh em lo lắm...

- Lo gì mà lo, em bận việc cứ đi. Ở nhà có anh chăm con rồi, cơm nước thì ô sin lo. Trước chưa có ô sin còn sợ, chứ giờ em đi công tác thoải mái. Anh tự chăm sóc bản thân và chăm cho con được.

- Vậy anh chịu khó nhé...về em bù cho. Nhớ là cấm gái gú đấy.

- Anh thề không la cà được chưa, tan giờ làm là về đón con luôn.

Thấy chồng nói vậy nên Phương tin, đi công tác nhưng ngày nào cô cũng lo lắng nên gọi về cho chồng. Đáng nhẽ ra công tác mất 7 ngày nhưng vì mệt quá nên Phương xin về trước thời gian. Muốn tạo bất ngờ cho chồng nên Phương xuống máy bay tự bắt taxi về. Ngồi trên xe nghĩ mấy hôm nay không được gần gũi chắc chồng sẽ đè ngửa mình ra mà đòi liên tiếp 3 hiệp nên Phương cứ cười tủm tỉm.

Vậy nhưng khi về đến cửa thì Phương thấy con gái đang chơi bên ngoài, thấy mẹ về nên cô bé chạy đến.

- Sao không vào nhà mà ngồi chơi đây hả con? Ngoài này bẩn lắm.

- Nhưng mà bố bảo là đang đập chuột trong đó nên bảo con ra ngoài chờ.

- Nhà mình có chuột á?

- Con không biết, chỉ thấy từ hôm mẹ đi đến giờ ngày nào bố vào phòng cô Hoa rồi đập chuột mạnh lắm.

- Bố vào phòng cô ô sin ấy hả?

- Đúng vậy ạ. Có lần con rón rén xem bố đập chuột như nào thì thấy bố đang đè cô Hoa ra giường. Mà mẹ ơi...làm tình là gì mà bố cứ suốt ngày bảo cô Hoa tuyệt rồi có nhiều tư thế khác lạ hơn mẹ. Bố cứ ôm cô Hoa rồi bảo " Làm tình với em sướng thật đấy, không như con vợ anh"

Phương nghe đến đó mà tai ù ù không chịu nổi, cô ôm lấy con gái rồi bảo.

Đi xa về con gái liền chạy ra hỏi: 'Mẹ ơi, làm tình là gì mà bố khen cô Hoa có nhiều tư thế hơn mẹ?' và cái kết đắng lòng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- À thì ý là bố đang khen cô Hoa lau nhà giỏi hơn mẹ đấy con ạ. Mẹ đi làm suốt nên mới làm không bằng cô Hoa.

- À...ra là vậy.

Nói rồi Phương đưa con sang nhà mẹ đẻ mình rồi ngay lập tức cô phòng về nhà. Cả Khánh và ô sin tưởng Phương đang đi công tác nên cứ hì hục rên rỉ với nhau. Đến lúc ô sin thấy Phương đứng trước cửa mới hoảng hốt hét lên...

- Chị...chị Phương về....

- Sao vậy? Nãy giờ tôi đứng đây cả tiếng mà hai người không biết à? Gớm nhỉ, dám ân ái trên giường của tôi cơ à? Lần sau có làm tình nhớ khép cửa nhé chồng, anh để con gái của tôi nhìn thấy rồi đấy.

- Em nghe anh giải thích.

- Câm mồm, muốn giải thích thì đợi tôi gọi ông an đã. Loại đàn bà khốn nạn như cô thì tôi để cho công an làm việc. Còn với ông chồng đê tiện như anh thì còn nhớ tôi từng nói nếu phát hiện anh ngoại tình tôi sẽ làm gì rồi chứ?. 

- Em..tha cho anh.

- Yên tâm tôi không 'cắt' của anh đâu. Nhưng từ bây giờ anh chẳng còn là chồng tôi, là bố con tôi nữa. Cút ra khỏi đây ngay..

Phương đuổi cả chồng lẫn ô sin ra khỏi nhà, trong lòng ức lắm nhưng tự nhủ phải vượt qua để không rơi nước mắt vì loại chồng khốn nạn như vậy. Đúng là ở đời không thể tin được vào đàn ông...

Bạn thân quát cô gái: 'Tránh ra, tôi mới là người anh ấy cần' thì nàng tỉnh bơ: 'May quá, vậy cô gánh số nợ 2 tỷ của anh ta luôn nhé'

Bạn thân quát cô gái: 'Tránh ra, tôi mới là người anh ấy cần' thì nàng tỉnh bơ: 'May quá, vậy cô gánh số nợ 2 tỷ của anh ta luôn nhé'

Đúng là tin tưởng bao nhiêu thì sự thất vọng lại càng lớn khi Lan phát hiện ra chồng mình ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự góc hôn nhân tâm sự tình eva chồng và người giúp việc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới