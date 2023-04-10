Đi tiếp khách với sếp gặp phải vợ cũng đang đi 'tiếp khách' khiến tôi tức tửi lôi vợ về nhà, cô quỳ xuống đất khóc và nói một câu khiến tôi bất lực

Tâm sự 10/04/2023 21:19

Trong bữa tiệc xã giao với khách hàng, tôi bàng hoàng nhận ra người vợ mình bao năm chung sống cũng đi 'tiếp khách' với sếp của cô ấy

Chiếc xe láng cóng của sếp lớn đỗ ngay ngắn trước cửa khách sạn 5 sao, chị bước xuống trong bộ trang phục khoét sâu phần ngực và đùi. Nhìn chị không giống với ngày thường, có thể nói là vô cùng quyến rũ. Chị tay trong tay với sếp đi vào căn phòng được đặt trước.

Đi tiếp khách với sếp gặp phải vợ cũng đang đi 'tiếp khách' khiến tôi tức tửi lôi vợ về nhà, cô quỳ xuống đất khóc và nói một câu khiến tôi bất lực - Ảnh 1
Bí mật của vợ biến anh trở thành gã đàn ông thất bại nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bên trong có rất nhiều khách hàng tiềm năng của công ty. Cửa vừa mới mở, chị sửng sốt khi thấy chồng của mình ngồi bên trong. Anh là cấp dưới của một trong những vị sếp lớn có mặt trong bàn tiệc. Chị không ngờ sẽ gặp chồng trong tình cảnh này.

Mặt chị tái lại, miệng khô khốc không nói nên lời. Vừa thấy vợ, anh cũng hốt hoảng. Một phần vì chị quá khác ngày thường. Phần còn lại vì chị nói với anh là đi gặp gỡ bạn bè, chứ không ngờ lại đến nơi “bàn chuyện làm ăn” như thế này.

Đi tiếp khách với sếp gặp phải vợ cũng đang đi 'tiếp khách' khiến tôi tức tửi lôi vợ về nhà, cô quỳ xuống đất khóc và nói một câu khiến tôi bất lực - Ảnh 2
Anh không ngờ vợ lại làm những việc như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường những cô nàng đi theo sẽ là “mồi ngon” mà cánh đàn ông trao đổi với nhau để hợp tác được vui vẻ hơn. Không lẽ, vợ anh đến đây cũng là vì mục đích đó? Suy nghĩ này khiến anh lạnh run người.

Chị vẫn đứng yên bất động, không dám tiến đến ghế ngồi. Sếp của chị lớn tiếng gọi.

- Ngại gì chứ, đây đâu phải là lần đầu cô gặp gỡ mọi người.

Anh sửng sốt, hóa ra thời gian qua chị đã lừa dối anh để đi làm những chuyện này. Dạo gần đây, chị thường đi sớm về khuya, người lúc nào cũng như mất hồn. Nhiều lần anh muốn gần gũi vợ, chị cũng làm qua loa chứ không còn nồng nhiệt như trước.

Đi tiếp khách với sếp gặp phải vợ cũng đang đi 'tiếp khách' khiến tôi tức tửi lôi vợ về nhà, cô quỳ xuống đất khóc và nói một câu khiến tôi bất lực - Ảnh 3
Anh đã không khỏi sốc nặng khi thấy vợ ngồi trong bàn tiệc - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại chưa bao giờ chị ăn mặc thế này khi đi cùng anh. Nghĩ đến đây thôi, anh đã bốc hỏa. Không nói không rằng, anh nắm tay kéo vợ về nhà.

Vừa về đến nhà, chị quỳ gối, nước mắt giàn giụa xin anh tha thứ.

- Lão ta nói em đi tiếp khách cùng lão, lão sẽ giữ lại vị trí này của em, còn cho em thăng chức. Khi đó em sẽ có tiền lo cho con, cho gia đình này. Anh ơi, anh hãy hiểu và tha thứ cho em.

Đi tiếp khách với sếp gặp phải vợ cũng đang đi 'tiếp khách' khiến tôi tức tửi lôi vợ về nhà, cô quỳ xuống đất khóc và nói một câu khiến tôi bất lực - Ảnh 4
Đàn ông như anh phải để vợ kiếm tiền từ việc làm xấu hổ đó, quả thật tệ hại - Ảnh minh họa: Internet

Những lời nói của vợ làm lòng anh đau như cắt. Anh không nghĩ bản thân lại vô dụng khiến vợ phải “bán mình” để lo cho gia đình này. Anh gục xuống, tay đấm vào ghế vì bất lực.

Đàn ông như anh quả thật thất bại. Để vợ phải đi "tiếp khách" để kiếm tiền, anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân. Vợ anh sai nhưng bản thân anh lại là người đáng trách nhất. Bí mật của vợ đã khiến anh biến thành gã đàn ông thất bại nhất trên đời.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện vợ chồng tâm sự

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