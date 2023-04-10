Tức điên người khi phát hiện vợ vụng trộm với sếp, nào ngờ nghe cô ta trả lời tôi chết lặng vì bản thân mình quá vô dụng

Tâm sự 10/04/2023 16:21

Vì chưa tới giờ hẹn với bạn nên tôi tranh thủ làm việc nhà. Khi kiểm tra quần áo để bỏ vào máy giặt, tôi bất ngờ phát hiện thấy một vỉ thuốc trong túi áo vợ. Bình thường vợ ốm đau đều làm nũng chồng, bảo tôi đi mua thuốc hộ, sao giờ lại có vỉ thuốc lạ hoắc thế này trong túi chứ?

Tôi làm việc cho một công ty về xuất khẩu lao động, còn vợ đang làm sale cho một công ty bất động sản. Cuộc sống hôn nhân khá êm ấm, chỉ có điều cưới nhau hơn một năm rồi mà chưa có con.

Cách đây mấy hôm, khi vợ ra ngoài đi chợ, tôi vô tình thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa điện thoại của vợ với nội dung: “Hôm nay em mệt rồi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, còn doanh số anh lo được”. Đó là tin nhắn sếp của vợ gửi tới, nhưng tại sao anh ta lại quan tâm vợ tôi đến thế, có bình thường không hay là do tôi ghen bóng ghen gió.  

Tuy có đôi chút nghi ngờ, nhưng vì từ trước tới nay vợ chồng tôi không động vào điện thoại của nhau, tôi cũng lựa chọn tin tưởng vợ nên sau đó vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, vợ về nhà ngoại chơi còn tôi có cái hẹn với bạn nên không đi cùng.

Tức điên người khi phát hiện vợ vụng trộm với sếp, nào ngờ nghe cô ta trả lời tôi chết lặng vì bản thân mình quá vô dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì chưa tới giờ hẹn với bạn nên tôi tranh thủ làm việc nhà. Khi kiểm tra quần áo để bỏ vào máy giặt, tôi bất ngờ phát hiện thấy một vỉ thuốc trong túi áo vợ. Bình thường vợ ốm đau đều làm nũng chồng, bảo tôi đi mua thuốc hộ, sao giờ lại có vỉ thuốc lạ hoắc thế này trong túi chứ?

Mang theo sự nghi hoặc lên mạng tra cứu, tôi mới biết đó là thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi chợt nghĩ, có khi nào từ lúc cưới đến nay, hai đứa vẫn chưa có con là do vợ đã chủ động sử dụng loại thuốc này? Đến khi vợ về, tôi cầm vỉ thuốc tránh thai hỏi thẳng vợ, đồng thời cũng nói về những nghi hoặc sau khi vô tình thấy tin nhắn trên điện thoại cô ấy ngày hôm đó.

- Có phải từ trước đến nay em đều dùng loại thuốc này nên mới chưa có con đúng không? Mà tại sao nó lại nằm trong túi áo khoác khi em mặc đi làm? Hay là… Hôm qua anh vô tình nhìn thấy tin nhắn thân mật sếp em gửi tới, trong túi áo em mặc hôm qua lại có vỉ thuốc này. Đừng nói với anh đây chỉ là sự trùng hợp, có phải em ngoại tình với anh ta không?

Những tưởng vợ sẽ chối bay chối biến, bởi tôi cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào chứng minh cô ấy ngoại tình cả. Không ngờ vợ lại thẳng thắn thừa nhận có tình cảm với sếp, và sau mỗi lần “ân ái” cùng gã ta, cô ấy đã sử dụng loại thuốc này. Nhưng dù là người sai, vợ lại vô cùng bình tĩnh:

Tức điên người khi phát hiện vợ vụng trộm với sếp, nào ngờ nghe cô ta trả lời tôi chết lặng vì bản thân mình quá vô dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh yếu thì có quyền gì lên tiếng? Anh không đáp ứng được nhu cầu của tôi, thì tôi phải tự tìm cách giải tỏa nhu cầu sinh lý cho mình chứ? Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì to tát cả, tôi vui vẻ bên ngoài nhưng về nhà vẫn là một người vợ hiền, dâu thảo, chăm lo tốt cho cái nhà này đấy thôi. Mà không phải đàn ông các anh cũng vậy à?

Hơn nữa anh đầu tư làm ăn với bạn, bị lừa gánh nợ hơn tỷ bạc. Tôi ngủ với sếp vừa giải tỏa được nhu cầu của mình, mà anh ta lại giúp tôi chốt doanh số, cho hưởng hoa hồng nhiều hơn. Một mũi tên trúng hai đích, tại sao lại không chứ? Nhờ đó tôi mới có tiền trả nợ giúp anh, chứ anh nghĩ gì với vài ba đồng lương quèn của anh mà nửa năm đã trả được hơn một nửa số nợ? Nếu anh không chấp nhận được thì ly hôn đi, cho tôi đi tìm người đàn ông khác.

Tôi cũng chán ngán cuộc sống phải đi trả nợ hộ chồng thế này lắm rồi. Hồi còn độc thân, túi tiền của tôi còn rủng rỉnh hơn. Lấy chồng về chẳng được nhờ gì cả, rước thêm gánh nặng mới đúng.

Tôi sóc tận óc, không thốt nên lời trước câu trả lời ráo hoảnh của vợ. Về khoản sinh lý, tôi thấy mình không đến nỗi nào nhưng vợ lại có nhu cầu cao. Đúng là tôi nợ nần, làm cô ấy phải chịu khổ theo, nhưng ngày trước cô ấy nói sẵn sàng đồng cam cộng khổ với tôi cơ mà?

- Anh xin lỗi em vì chưa cho em được cái gì. Xin lỗi em vì đã làm em chịu khổ theo anh, nhưng em không thể lấy những chuyện này để làm lý do ngoại tình được. Em làm như vậy là sai em biết không?

Tuy nhiên đổi lại chỉ là sự im lặng của vợ. Không biết đối mặt với chuyện này ra sao, tôi nói dối phải đi công tác, đến nay hơn một tuần rồi vẫn chưa về nhà. Tôi rất đau lòng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.  

Gục ngã trước tin chồng qua đời nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta, tôi cay đắng phát hiện sự thật kinh khủng từ chồng

Gục ngã trước tin chồng qua đời nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta, tôi cay đắng phát hiện sự thật kinh khủng từ chồng

Ngày chuẩn bị lo hậu sự cho chồng, khi tôi dọn hết đồ đạc của anh trong tủ thì phát hiện có một chiếc nhẫn y chang chiếc nhẫn cưới anh đang đeo. Cảm thấy không hiểu, tôi bèn cởi chiếc nhẫn anh đang đeo để xem. Cuối cùng, tôi mới biết vì sao anh lại muốn đeo chiếc nhẫn này đến lúc chết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường