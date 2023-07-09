Đi làm về, bỗng nghe âm thanh 'nhạy cảm' của em dâu đang mang thai 7 tháng ở trong phòng, hộc tốc chạy vội vào, tôi chết điếng với cảnh tượng lạ trước mắt

Tâm sự 09/07/2023 05:11

Nghe tiếng động lạ, liền chạy vào phòng em dâu đang mang mang thai 7 tháng, tôi bàng hoàng sững người trước hình ảnh 'kỳ lạ'.

Em trai tôi lấy vợ đã 2 năm, em dâu có thai 7 tháng. Tôi và em dâu không quá thân thiết, dù không quá gay gắt nhưng nhiều lúc tôi cũng không hài lòng lắm.

Em dâu đi làm được nghỉ hai ngày cuối tuần nhưng chẳng bao giờ lau dọn nhà cửa, đến cái bát cũng không rửa. Mẹ tôi cũng chẳng bắt chẹt gì, chẳng lẽ lại đợi con dâu làm rồi để nhà cửa bề bộn, chén bát dơ bẩn? Khi thấy tôi với mẹ làm thì em dâu lại đi tới nói cho có một câu: “Ôi cứ để đấy em làm cho”. Nhưng sau đó em dâu liền đi vào phòng nằm chơi điện thoại.

Đi làm về, bỗng nghe âm thanh 'nhạy cảm' của em dâu đang mang thai 7 tháng ở trong phòng, hộc tốc chạy vội vào, tôi chết điếng với cảnh tượng lạ trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lần tôi thử để bát không rửa xem bao giờ em dâu động tay tới. Kết quả là 3 ngày sau đó bát dơ vẫn ở đó, em dâu chẳng thèm đoái hoài. Mẹ tôi thấy thế thì mắng em dâu, em ấy dùng nước mắt dọa chồng, dùng đủ lời biện minh cho mình. Đây là điều tôi ghét nhất ở em dâu, đã lười biếng còn thích lý lẽ.

Tôi cũng đi làm như em dâu nhưng cứ về nhà là giúp mẹ dọn dẹp, nấu cơm. Em dâu thì thảnh thơi chẳng phải bận rộn gì. Cứ đến cuối tuần là em ấy lại lấy cớ về nhà mẹ ruột, cứ vậy mà đi chơi thoải mái. Còn tiệc tùng, ngày giỗ trong nhà, em dâu cũng tìm cớ để không ở nhà. Họ hàng nhà tôi chẳng mấy khi thấy được mặt em dâu cũng là vì lẽ đó.

Khi biết em dâu có thai, cả nhà tôi vui mừng hào hứng. Bố mẹ tôi mong có cháu bế lắm rồi. Cũng vì thế mà mẹ tôi bắt đầu chiều chuộng con dâu. Mẹ tôi nấu đồ ăn ngon, mang lên tận phòng để em dâu dùng. Tôi thấy mà chướng mắt, có thai thôi mà, có phải là bệnh liệt giường đâu?

Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy bụng của em dâu có gì đó là lạ. Tôi hỏi mẹ có bao giờ được sờ bụng em dâu chưa, mẹ tôi chẳng nói gì. Tôi cứ có linh cảm em dâu đang làm chuyện giấu giếm mọi người trong nhà.

Đi làm về, bỗng nghe âm thanh 'nhạy cảm' của em dâu đang mang thai 7 tháng ở trong phòng, hộc tốc chạy vội vào, tôi chết điếng với cảnh tượng lạ trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, em dâu bám lấy mẹ tôi cả chiều rồi thỏ thẻ nói muốn mẹ sang tên cho mảnh đất. Mẹ tôi hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi nói mẹ khoan làm, chưa thể tin tưởng em dâu. Mẹ tôi cũng nghĩ thế nên quyết định bao giờ em dâu sinh con, trưởng thành hơn rồi tính sau. Đương nhiên khi biết như thế, em dâu lại giở trò khóc lóc với chồng.

 

Hai hôm trước, tôi đi làm thì phát hiện quên tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Tôi lấy đồ trong phòng rồi đi ngang qua phòng em dâu đang mở hé cửa, tôi nhìn vào thì bàng hoàng sững người.

Em dâu đang ngủ trên giường, vạt áo tốc lên lộ ra cái bụng phẳng lì. Cái bầu giả nằm ngay cạnh bên em dâu khiến tôi tức muốn điên. Hóa ra em dâu giả mang bầu để được chiều chuộng, để mẹ tôi sang tên cho mảnh đất kia. Em ấy lừa dối cả nhà tôi!

Giờ tôi có nên nói với cả nhà chuyện này để đuổi cô em dâu dối trá này đi không? Nhưng em trai tôi chắc chắn biết chuyện này, vậy mà còn nghe theo vợ lừa cả nhà. Tôi phải làm sao đây?

 

Tận mắt thấy vợ mua rượu về chuốc say mình, bèn giả vờ nằm ngủ, nửa đêm tôi bật dậy chạy ra khỏi nhà bởi một cảnh tượng kinh hoàng 

Tận mắt thấy vợ mua rượu về chuốc say mình, bèn giả vờ nằm ngủ, nửa đêm tôi bật dậy chạy ra khỏi nhà bởi một cảnh tượng kinh hoàng 

Vợ bất ngờ mua rượu về chuốc say tôi, giả vờ ngủ rồi thì phát hiện chuyện kinh hoàng giữa đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự Eva tâm sự gia đình Tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 31 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ