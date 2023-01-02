Đi công tác xa về liền kéo vợ vào phòng để 'hâm nóng tình cảm', lúc đưa tay lên lấy hộp bao tôi thất thần khi nhìn vào bên trong

Tâm sự 02/01/2023 19:53

Tôi và vợ trước giờ có cuộc hôn nhân nhẹ nhàng và bình lặng nên không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi tôi đi công tác trở về.

Tôi với vợ làm đám cưới được 7 tháng rồi, hai đứa vẫn ở nhà thuê, phấn đấu mua được nhà thì sẽ sinh con vì chúng tôi cũng vẫn còn trẻ. Thời gian 3 năm yêu nhau đủ dài, cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu, tôi hi vọng hai đứa sẽ vun đắp được một tổ ấm hạnh phúc lâu bền.

Tôi không muốn vợ xông pha ra ngoài, chỉ cần cô ấy làm một công việc nhàn tản với mức lương bình thường, còn lại dành thời gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Công to việc lớn sẽ do tôi là đàn ông đảm nhiệm.

Vì muốn nhanh mua được nhà để gia đình có thêm thành viên nhỏ nên dạo gần đây tôi làm ngày làm đêm, còn thường xuyên đi công tác dài ngày. Cũng may vợ luôn biết động viên và khích lệ tinh thần chồng.

Đi công tác xa về liền kéo vợ vào phòng để 'hâm nóng tình cảm', lúc đưa tay lên lấy hộp bao tôi thất thần khi nhìn vào bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi tôi trở về nhà sau 2 tháng đi công tác xa. Dù công việc căng thẳng nhưng dẫu sao tôi cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, có sức khỏe tốt, nên hai tháng xa vợ khiến tôi nhớ cô ấy vô cùng. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ra ngoài giải tỏa nhu cầu, với tôi như thế cũng là có lỗi với vợ lắm. Chính vì vậy, tôi dành hết khao khát và nhung nhớ để chờ ngày về đoàn tụ với vợ.

 

Tối hôm đó khoảng 7 giờ tối tôi mới về đến nhà. Vừa mở cửa vào, thấy vợ từ trong phòng tắm bước ra với chiếc áo choàng tắm hững hờ. Mái tóc ướt và làn da trắng hồng do cô ấy vừa tắm nước nóng xong khiến vợ trở nên gợi cảm chết người, tôi lập tức vứt hành lý rồi kéo tuột vợ vào phòng ngủ. 

Vợ tôi cười vui vẻ, lập tức ôm chặt lấy cổ chồng. Ngửi mùi hương thơm ngát và sờ vào làn da láng mịn của cô ấy mà tôi nóng rực cả người. Đặt vợ xuống giường, tôi cuồng nhiệt quấn lấy vợ. Đến lúc cao trào, tôi thò tay lên đầu giường với bao cao su. Trước khi đi công tác tôi vừa mua một hộp đầy ắp 36 chiếc, mới dùng đâu được 1, 2 chiếc thôi vẫn còn nguyên.

Song khi tôi thò tay vào hộp bao cao su thì phải giật nảy người phát hiện bên trong trống không chẳng còn chiếc nào. Tôi cầm cả hộp lên nhìn vào thì thấy còn đúng một chiếc chỏng chơ trong góc. Nhưng bên cạnh thì có một mẩu giấy lạ. Mở mảnh giấy ra xem thì tôi phải tái mét mặt mũi khi đọc dòng chữ bên trong: "Cả hộp to thế này chắc anh dùng cả năm mới hết nhỉ. Vậy nên tôi dùng bớt hộ anh rồi đấy. Ha ha không cần phải cảm ơn đâu nhé".

Đến lúc ấy thì làm gì còn chút hứng thú nào nữa, tôi ngồi dậy ném cả hộp bao cao su vào người vợ hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì. Vợ nhìn hộp bao rồi đọc mảnh giấy kia xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng trong thời gian chồng đi vắng, cô ấy đã dẫn đàn ông lạ về nhà. Không chỉ là tình một đêm mà còn là tình mấy chục đêm, dùng hết cả hộp bao cao su to tướng tôi mua về!

Chắc hẳn mỗi lần dùng tới bao đều là gã ta thò tay lấy nên vợ tôi cũng chẳng để ý còn hay hết. Mảnh giấy kia thì hắn ta lén lút nhét vào. Trước nay vợ không bao giờ mua món đồ tế nhị này, toàn là tôi tự chuẩn bị nên cô ấy vẫn hồn nhiên chẳng để ý. 

Đi công tác xa về liền kéo vợ vào phòng để 'hâm nóng tình cảm', lúc đưa tay lên lấy hộp bao tôi thất thần khi nhìn vào bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Lúc này vợ mới thú nhận sau khi tôi đi được một tháng thì cô ấy tình cờ gặp lại người yêu cũ trong 1 một bữa tiệc chung với bạn bè. Đêm ấy họ uống say rồi lên giường với nhau. Sau đó anh ta đe dọa nếu không tiếp tục cho quan hệ thì sẽ nói với tôi mọi chuyện. Không còn cách nào khác vợ đành phải chấp nhận.

Nhìn vợ khóc lóc run rẩy dưới chân mình xin tha thứ, trong lòng tôi không hiểu là cảm giác gì. Đau đớn, cay đắng, căm hận, vừa muốn ly hôn nhưng lại không đành lòng đánh đổ tình yêu và hôn nhân hai đứa đã dày công gây dựng. 

Rõ ràng lần nào ân ái họ cũng kéo nhau về nhà tôi thì mới dùng hết cả đống bao cao su ấy. Liệu như thế có phải là cô ấy bị ép buộc hay không? Kể cả là ép buộc thì rõ ràng lần đầu tiên cũng là cô ấy tự nguyện còn gì. Có phải vợ chán tôi hay không vì đúng là tần suất quan hệ của chúng tôi không được nhiều. Hay vợ vẫn chưa hài lòng nên mới tìm đến người yêu cũ? 

Vừa sinh con xong chồng đã đổi tính nết đi sớm về khuya, một ngày nọ tôi chết đứng khi anh ta đưa về một người phụ nữ đòi 'thế chỗ' tôi

Vừa sinh con xong chồng đã đổi tính nết đi sớm về khuya, một ngày nọ tôi chết đứng khi anh ta đưa về một người phụ nữ đòi 'thế chỗ' tôi

Vì mới sinh con gái xong và đi làm lại chưa lâu nên tôi chưa tính sinh thêm đứa thứ hai, tuy nhiên chồng tôi lại liên tục đề nghị tôi hãy sinh thêm một bé trai. Khi tôi từ chối, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm