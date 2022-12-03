Đêm tân hôn đáng lý phải thật ngọt ngào nhưng không ngờ lại là đêm mà tôi và vợ trả qua không mấy dễ dàng cùng tiếng khóc nấc trong đêm.

Ngày được em nhận lời yêu, tôi đã phải mất một ngày trọn vẹn để đi khoe với mọi người về cái thông tin vui mừng nhất trong cuộc đời ấy. Nhìn tôi mặt mày hớn hở, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh, chỉ là chuyện nhận lời yêu của một người con gái, có gì đâu mà phải to tát đến như vậy. Nhưng họ đâu có hiểu, để có được lời yêu ấy của em, tôi đã phải vất vả như thế nào. Em là người con gái hoàn hảo nhất trong mắt tôi mà tôi từng gặp. Không chỉ tài giỏi, thông minh, có cách ứng xử dễ được lòng người mà nhan sắc em sở hữu, tôi không phải nói ngoa ấy chứ, cũng thuộc vào hàng đại mỹ nhân. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Vóc dáng cơ thể thì chẳng thua gì mấy cô hotgirl, người mẫu. Vì thế, khi biết em chưa có nơi có chốn, tôi đã tự đặt mục tiêu lớn cho cuộc đời mình. Và đó chính là cưới được em về làm vợ.

Em nhận lời làm người yêu tôi chính là bước đầu thành công mỹ mãn nhất. Giờ chỉ cần biến tình yêu kia thành động lực thúc đẩy đám cưới mà thôi. Và sau một năm dồn bao tâm huyết vào tình yêu ấy, tôi đã phát khóc rồi bật cười như điên dại khi lồng được chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em. Em xinh đẹp, giỏi giang, duyên dáng nên ngày đưa em về ra mắt, cả gia đình tôi cứ phải nức nở mãi vì khen tôi khéo chọn. Được dịp phỗng mũi, tôi lại càng tự hào về em. Nhan sắc của em, sự giỏi giang của em khiến tôi mỗi lần bước bên em như thấy đời tươi đẹp lên mấy chân kính. Xác định sẽ đến với nhau nhưng biết tính nết của em, tôi đã phải cố gắng kiềm chế lòng mình để không làm gì đi quá giới hạn và dành tất cả tới đêm tân hôn. Và tôi nhẩm tính từng giây từng phút để mong ngày đó sớm xuất hiện. Rồi, ước mơ cũng thành hiện thực… Nhìn em lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích mà tôi như hồn xiêu phách lạc. Thú thực với lòng thì lúc ấy, tôi chỉ có một mong ước duy nhất là đám cưới mau mau chóng chóng kết thúc để tôi được ôm chặt lấy em trong vòng tay mà thôi. Và…

Ảnh minh họa: Internet Tắm rửa xong xuôi, tôi leo tót lên giường háo hức chờ đợi em. Em bước vào nhà tắm mà tôi còn phải dặn với theo: - Đừng để anh chờ quá lâu nhé! Cùng nụ cười hí hửng trên môi. Ấy thế mà sắp một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tôi vẫn phải ngồi nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm. - Vợ ơi, em là gì mà lâu thế. Có cần anh giúp gì không? – Tôi sốt ruột gọi vọng vào - Em sắp xong rồi mà, anh chịu khó một chút đi nhé! – Em trấn an tôi bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc Nghĩ em đang chuẩn bị chu đáo để mang đến cho mình bất ngờ lớn, tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Tiếng nước tắt, tôi háo hức mong chờ. Nhưng kìa… Tôi la hét thất thanh, đó không phải là âm thanh biểu lộ sự ngạc nhiên, nó chính là âm thanh biểu lộ sự sợ hãi của tôi. Tôi không dám tin, sau một tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm, em lại mang đến cho tôi sự kinh hoàng ấy. Trước mắt tôi, không phải là người vợ với nhan sắc mà tôi luôn tự hào. Em bây giờ… Làn da trắng hồng, mịn màng giờ đen nhẻm, nhất là vùng da mặt nhiều vết thâm và mụn. Sống mũi cao thanh tú cũng không còn. Và khủng khiếp hơn, vóc dáng hoàn hảo kia, 3 vòng bốc lửa kia chỉ là hư danh, chỉ là ánh hào quang do mấy thứ phụ kiện mang lại. Chứng kiến sự kinh hãi tột độ, sự ngơ ngác đáng thương của tôi, em hình như tủi thân, nghẹn giọng lại, em nhìn tôi: - Em… Em khiến anh thất vọng lắm phải không? Xin lỗi vì đã dùng cái vỏ ngoài lộng lẫy kia để đánh lừa thị giác của anh. Nhưng hãy tin em, tình yêu em dành cho anh là sự thật… Tôi không thể mở miệng bởi tôi không biết nói gì lúc ấy. Đêm tân hôn hôm đó, thay vì ngọt ngào và nồng nhiệt như tôi nghĩ thì nó êm đềm đến mức nhạt nhẽo là cả hai vợ chồng quay lưng vào nhau mà ngủ. Mà tôi cũng có ngủ được đâu. Tôi nghe rõ tiếng nức nở của em. Tim tôi thấy đau lắm. Có lẽ tôi biết tôi phải làm gì rồi. Học chấp nhận cũng là một cách tìm đến hạnh phúc. Tôi quay người lại ôm chặt lấy em, học cách yêu lại em với chính con người thật của em.

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