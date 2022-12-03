Hừng hực đợi vợ động phòng, tôi đánh tiếng đợi không nổi nhưng rồi suýt ngất khi thấy dáng vẻ cô từ trong phòng tắm bước ra, cởi xuống khăn tắm làm lộ ra dấu vết trên thân thể

Tâm sự 03/12/2022 18:56

Đêm tân hôn đáng lý phải thật ngọt ngào nhưng không ngờ lại là đêm mà tôi và vợ trả qua không mấy dễ dàng cùng tiếng khóc nấc trong đêm.

Ngày được em nhận lời yêu, tôi đã phải mất một ngày trọn vẹn để đi khoe với mọi người về cái thông tin vui mừng nhất trong cuộc đời ấy. Nhìn tôi mặt mày hớn hở, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh, chỉ là chuyện nhận lời yêu của một người con gái, có gì đâu mà phải to tát đến như vậy. Nhưng họ đâu có hiểu, để có được lời yêu ấy của em, tôi đã phải vất vả như thế nào.

Em là người con gái hoàn hảo nhất trong mắt tôi mà tôi từng gặp. Không chỉ tài giỏi, thông minh, có cách ứng xử dễ được lòng người mà nhan sắc em sở hữu, tôi không phải nói ngoa ấy chứ, cũng thuộc vào hàng đại mỹ nhân. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Vóc dáng cơ thể thì chẳng thua gì mấy cô hotgirl, người mẫu. Vì thế, khi biết em chưa có nơi có chốn, tôi đã tự đặt mục tiêu lớn cho cuộc đời mình. Và đó chính là cưới được em về làm vợ.

Em nhận lời làm người yêu tôi chính là bước đầu thành công mỹ mãn nhất. Giờ chỉ cần biến tình yêu kia thành động lực thúc đẩy đám cưới mà thôi. Và sau một năm dồn bao tâm huyết vào tình yêu ấy, tôi đã phát khóc rồi bật cười như điên dại khi lồng được chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em. Em xinh đẹp, giỏi giang, duyên dáng nên ngày đưa em về ra mắt, cả gia đình tôi cứ phải nức nở mãi vì khen tôi khéo chọn. Được dịp phỗng mũi, tôi lại càng tự hào về em. Nhan sắc của em, sự giỏi giang của em khiến tôi mỗi lần bước bên em như thấy đời tươi đẹp lên mấy chân kính.

Xác định sẽ đến với nhau nhưng biết tính nết của em, tôi đã phải cố gắng kiềm chế lòng mình để không làm gì đi quá giới hạn và dành tất cả tới đêm tân hôn. Và tôi nhẩm tính từng giây từng phút để mong ngày đó sớm xuất hiện. Rồi, ước mơ cũng thành hiện thực… Nhìn em lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích mà tôi như hồn xiêu phách lạc. Thú thực với lòng thì lúc ấy, tôi chỉ có một mong ước duy nhất là đám cưới mau mau chóng chóng kết thúc để tôi được ôm chặt lấy em trong vòng tay mà thôi. Và…

Hừng hực đợi vợ động phòng, tôi đánh tiếng đợi không nổi nhưng rồi suýt ngất khi thấy dáng vẻ cô từ trong phòng tắm bước ra, cởi xuống khăn tắm làm lộ ra dấu vết trên thân thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tắm rửa xong xuôi, tôi leo tót lên giường háo hức chờ đợi em. Em bước vào nhà tắm mà tôi còn phải dặn với theo:

- Đừng để anh chờ quá lâu nhé!

Cùng nụ cười hí hửng trên môi. Ấy thế mà sắp một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tôi vẫn phải ngồi nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm.

- Vợ ơi, em là gì mà lâu thế. Có cần anh giúp gì không? – Tôi sốt ruột gọi vọng vào

- Em sắp xong rồi mà, anh chịu khó một chút đi nhé! – Em trấn an tôi bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc

Nghĩ em đang chuẩn bị chu đáo để mang đến cho mình bất ngờ lớn, tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Tiếng nước tắt, tôi háo hức mong chờ. Nhưng kìa…

Tôi la hét thất thanh, đó không phải là âm thanh biểu lộ sự ngạc nhiên, nó chính là âm thanh biểu lộ sự sợ hãi của tôi. Tôi không dám tin, sau một tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm, em lại mang đến cho tôi sự kinh hoàng ấy. Trước mắt tôi, không phải là người vợ với nhan sắc mà tôi luôn tự hào. Em bây giờ…

Làn da trắng hồng, mịn màng giờ đen nhẻm, nhất là vùng da mặt nhiều vết thâm và mụn. Sống mũi cao thanh tú cũng không còn. Và khủng khiếp hơn, vóc dáng hoàn hảo kia, 3 vòng bốc lửa kia chỉ là hư danh, chỉ là ánh hào quang do mấy thứ phụ kiện mang lại. Chứng kiến sự kinh hãi tột độ, sự ngơ ngác đáng thương của tôi, em hình như tủi thân, nghẹn giọng lại, em nhìn tôi:

- Em… Em khiến anh thất vọng lắm phải không? Xin lỗi vì đã dùng cái vỏ ngoài lộng lẫy kia để đánh lừa thị giác của anh. Nhưng hãy tin em, tình yêu em dành cho anh là sự thật…

Tôi không thể mở miệng bởi tôi không biết nói gì lúc ấy. Đêm tân hôn hôm đó, thay vì ngọt ngào và nồng nhiệt như tôi nghĩ thì nó êm đềm đến mức nhạt nhẽo là cả hai vợ chồng quay lưng vào nhau mà ngủ. Mà tôi cũng có ngủ được đâu. Tôi nghe rõ tiếng nức nở của em. Tim tôi thấy đau lắm. Có lẽ tôi biết tôi phải làm gì rồi. Học chấp nhận cũng là một cách tìm đến hạnh phúc. Tôi quay người lại ôm chặt lấy em, học cách yêu lại em với chính con người thật của em.

Nghĩ anh chồng bại liệt không làm ăn được gì nên đêm tân hôn tôi một mình ngủ trước, nửa đêm bật dậy vì nghe tiếng động lạ, tôi sửng sốt khi thấy anh đang làm chuyện ấy

Nghĩ anh chồng bại liệt không làm ăn được gì nên đêm tân hôn tôi một mình ngủ trước, nửa đêm bật dậy vì nghe tiếng động lạ, tôi sửng sốt khi thấy anh đang làm chuyện ấy

Tôi chỉ đồng ý kết hôn với người chồng bại liệt vì mục đích trả nợ và làm tròn chữ hiếu. Tuy nhiên, điều anh làm vào đêm tân hôn khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới