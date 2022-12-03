Nghĩ anh chồng bại liệt không làm ăn được gì nên đêm tân hôn tôi một mình ngủ trước, nửa đêm bật dậy vì nghe tiếng động lạ, tôi sửng sốt khi thấy anh đang làm chuyện ấy

Tâm sự 03/12/2022 12:39

Tôi chỉ đồng ý kết hôn với người chồng bại liệt vì mục đích trả nợ và làm tròn chữ hiếu. Tuy nhiên, điều anh làm vào đêm tân hôn khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Tôi lấy Hùng do gia đình nghèo khó, lỡ vay nợ người ta – gọi đó là món nợ ân tình vì từ khi cha bị ốm, kinh tế sa sút gia đình anh đã đỡ đần cho cha mẹ tôi rất nhiều. Đỉnh điểm là trong lần em trai bị tai nạn chẳng biết kiếm tiền đâu chữa chạy nhìn cha mẹ đau buồn anh trai nằm chờ chết tôi đau đớn vô cùng, đúng lúc đó bố anh qua nhà nói cho mượn tiền để chữa trị.

Thật lòng với hành động của cha mẹ anh đã làm tôi cảm động, nhưng sau đó 1 thời gian hai bác có ý muốn cưới tôi cho con trai nhà đó, chẳng may mắn đó là anh ấy lại đang bị liệt do vụ tai nạn cách đây ba năm.

Nghĩ anh chồng bại liệt không làm ăn được gì nên đêm tân hôn tôi một mình ngủ trước, nửa đêm bật dậy vì nghe tiếng động lạ, tôi sửng sốt khi thấy anh đang làm chuyện ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đờ người cha mẹ thương xót chẳng lẽ tuổi thanh xuân đời con gái và cả cuộc đời sau này của tôi lại phải gắn kết với 1 người bị liệt như vậy.

Đau đớn khôn nguôi nhưng cha mẹ tôi cũng chẳng nỡ lòng nào song vì nhà tôi nợ nhà người ta quá nhiều bởi thế mà đành chấp nhận cách đó chứ không còn cách nào khác.

Đám cưới của tôi diễn ra trong chớp nhoáng nhưng khá linh đình. Gia đình họ hết sức vui mừng hôn lễ long trọng trong khi bên nhà tôi thì ảm đạm vô cùng, vì từ khi ăn hỏi nạp tài chú rể đều vắng mặt vì nằm liệt 1 chỗ, trong lòng mang bao nỗi u uất nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, cười nói để bố mẹ yên lòng.

Đêm tân hôn đến nhanh chóng tôi thay đồ rồi định bụng lên giường sẽ ngủ vì chồng tôi bị liệt mà, anh đâu có làm được gì, lúc nhìn thấy nhau tôi như sắp ngất vì hình như khuôn mặt đó tôi đã từng gặp nhưng chẳng thể nhớ ra…cũng hỏi han vài câu nhưng rồi im lặng tôi mệt nên nằm ngủ ngay.

Đang nửa đêm thấy có tiếng động, tôi giật mình tức giấc giật mình thấy anh chồng vốn bị liệt đang nhấc mình để xuống giường, điếng người và hoảng hốt nên tôi ngồi bật dậy có lẽ anh nghe thấy tôi tỉnh giấc nên nhìn lên.

Nghĩ anh chồng bại liệt không làm ăn được gì nên đêm tân hôn tôi một mình ngủ trước, nửa đêm bật dậy vì nghe tiếng động lạ, tôi sửng sốt khi thấy anh đang làm chuyện ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc sau anh giải thích hiện anh đang trong quá trình hồi phục, nhưng chưa tới đâu cả vì vậy dấu không cho ai biết, còn tôi là anh đã gặp từ khi còn học cấp 3 tôi kém anh mấy lớp – nhìn thấy tôi chăm 1 em bé khi đó nó bị ngã tôi đỡ dậy rồi dìu vào phòng y tế, chính từ lần đó anh đã thích tôi, nên muốn bố mẹ cưới tôi về làm vợ.

Tôi nghe mà ngỡ truyện ngôn tình, hóa ra số phận tôi còn may mắn khi lấy được người chồng yêu thương mình anh cũng đang dần hồi phục thế nên cuộc sống này có lẽ ý nghĩa hơn tôi nghĩ và thật mong chờ 1 cuộc sống an nhiên hạnh phúc.

Chê chồng yếu ai ngờ đêm tân hôn anh vật ra hành liên tục đến kiệt sức, xin tha thì anh nói một câu xanh rờn, nghe xong tôi đứng hình, câm nín không nói lên lời

Chê chồng yếu ai ngờ đêm tân hôn anh vật ra hành liên tục đến kiệt sức, xin tha thì anh nói một câu xanh rờn, nghe xong tôi đứng hình, câm nín không nói lên lời

Chồng tôi vốn bị nhiều người gièm pha về chuyện chăn gối nên trước khi cưới tôi không quá kỳ vọng vào khả năng của anh.

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