Hùng hổ xông vào 'bắt gian' anh rể nhưng giây phút đó, tôi phải á khẩu khi nhận ra ả tiểu tam đang quấn lấy anh trên giường

Tâm sự 05/12/2022 03:55

Thật sự có chết tôi cũng không tưởng tượng nổi trước mắt tôi là cô em chồng lầm lì. Họ đã qua lại với nhau chính từ những lần hai bên thông gia gặp mặt.

Ngày bạn bè biết tôi sắp lấy Tuấn, nhiều người đã khuyên nhủ tôi nên nghĩ thật kỹ. Tôi biết mọi người lo lắng vì bố mẹ anh đã ly hôn từ lâu khi bố anh có người đàn bà khác. Bạn bè phần sợ chồng tôi sau này cũng vậy, phần sợ người đàn ông sống với mình mẹ từ nhỏ dễ được nuông chiều, chỉ biết mẹ là số 1. 

Thế nhưng tôi phải tự nhận rằng mình là một người rất may mắn khi sau kết hôn, người thân thiết nhất trong nhà với tôi lại là mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đặc biệt luôn bênh con dâu trong mọi cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Em chồng hơn tôi 1 tuổi và là một chuyên viên trang điểm. Thực ra, tất cả những thông tin về cô ấy đều là tôi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện chứ về đây làm dâu cả nửa năm, số lần chúng tôi trò chuyện chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Hùng hổ xông vào 'bắt gian' anh rể nhưng giây phút đó, tôi phải á khẩu khi nhận ra ả tiểu tam đang quấn lấy anh trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù lớn hơn tôi nhưng Hân vẫn vai là em chồng, tuy nhiên con bé lại luôn có thái độ trịch thượng. Nếu tôi và Hân chạm mặt nhau, mặc nhiên là tôi mở lời trước thì con bé sẽ đáp lại, không thì như người vô hình lướt qua nhau. Có lần ngồi nói chuyện với mẹ chồng, tôi tâm sự một chút thì mẹ chồng chỉ bảo thông cảm cho con bé vì trước giờ Hân vẫn vậy. Nhà có 3 mẹ con nhưng hiếm khi nào con bé tâm sự hay tình cảm với mẹ chồng tôi. Kể ra cũng tốt, chị em dâu không va chạm càng đỡ đau đầu!

Thế rồi mấy tuần gần đây, tôi về ngoại chơi thì thấy chị dâu mình gầy đi trông thấy. Tôi gặng hỏi mãi chị mới bật khóc kể ra mọi chuyện. Chị nói anh trai tôi có bồ, dù chưa bắt được quả tang nhưng chị có đủ bằng chứng chứng minh chuyện đó. 

Nghe những lời chị nói, nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt chị, tôi thấy người mình như sôi máu lên. Chị dâu tôi vốn tính chân chất, tôi rất quý chị vì con người thật thà. Tôi tin anh trai mình nhưng tôi không tin những ả tiểu tam đầy rẫy ngoài kia. 

Tôi quyết tâm lên kế hoạch đánh ghen hộ chị sau khi nghe chị kể về sự thách thức của ả nhân tình kia. Cãi lũ đó đáng bị đánh cho tơi rả rồi bêu riếu khắp nơi. Chị dâu tôi hiền lành chứ tôi thì không thể để yên được. Nhìn 2 đứa cháu đáng yêu, tôi quyết phải làm cho ra ngọn ra ngành, kéo bố về cho chúng. 

Vào đúng ngày nhận được mật báo của thám tử, tôi kéo chị đến khách sạn nơi hai người họ đang hú hí với nhau. Chị thậm chí không dám lên vì không muốn đối mặt. Chị bảo chị không biết phải làm sao khi nhìn thấy cảnh đó. 

Hùng hổ xông vào 'bắt gian' anh rể nhưng giây phút đó, tôi phải á khẩu khi nhận ra ả tiểu tam đang quấn lấy anh trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi một mình xông lên tận phòng hai người, định sẽ nhảy vào tát cho ả cướp chồng đó tơi bời. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở, tôi á khẩu, rơi cả điện thoại vốn định quay clip khi nhận ra kẻ đang quấn lấy anh trai mình. 

Thật sự có chết tôi cũng không tưởng tượng nổi trước mắt tôi là cô em chồng lầm lì. Họ đã qua lại với nhau chính từ những lần hai bên thông gia gặp mặt. Thật khốn kiếp quá, cô ta biết hết về gia đình anh trai tôi mà lại có thể làm trò đó. Cô ta không nghĩ cho chị dâu tôi, 2 đứa cháu đáng thương của tôi sao? 

Tôi nhìn hai người họ với ánh mắt thù hằn rồi đóng cửa lại đi xuống kéo chị dâu ra về. Trong lòng tôi đang thực sự rối ren vì không biết phải làm gì. Tôi có nên công khai mọi chuyện hay giải quyết trong bí mật với 2 người họ để chị dâu không phải tổn thương thêm? Tôi phải làm gì đây? 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 13 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu