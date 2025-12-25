Hốt hoảng vào viện chăm chồng ngã xe, tôi 'chết lặng' thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng mình

Tâm sự 25/12/2025 00:30

Nghe tin, tôi hớt hải đến viện ngay, trên đường còn cầu nguyện hy vọng chồng không sao. Vậy mà đến nơi, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn, đó là bố tôi đang đánh chồng tôi mọi người ạ, trong khi anh bị gãy chân và chân thì đang bó bột.

Tôi đang đắn đo quá mọi người ạ. Chuyện xảy ra thế này, tôi không biết phải giải quyết ra sao. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. So với mức thu nhập của những người khác, chồng tôi đúng là giỏi kiếm tiền hơn hẳn. Vì đặc thù công việc, chồng tôi rất có tài ăn nói, đi đâu anh cũng kết giao với những người xung quanh. 

Mặc dù chồng có nhiều mối quan hệ, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của anh. Chồng tôi là người chu đáo, anh rất thương và chăm lo cho các con, đến nỗi tôi chẳng phải đụng tay vào những công việc này.

Bình thường chồng tôi rất hay đi sớm về khuya do phải gặp khách hàng. Vì thế, tôi không có gì làm lạ khi anh trở về lúc 2 giờ sáng hoặc muộn hơn. Hôm qua, tôi đang ngủ thì thấy điện thoại gọi về. Người gọi chính là bố tôi, ông bảo chồng tôi đang nằm trong viện vì tai nạn.

Nghe tin, tôi hớt hải đến viện ngay, trên đường còn cầu nguyện hy vọng chồng không sao. Vậy mà đến nơi, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn, đó là bố tôi đang đánh chồng tôi mọi người ạ, trong khi anh bị gãy chân và chân thì đang bó bột.

Hốt hoảng vào viện chăm chồng ngã xe, tôi 'chết lặng' thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi vội vàng kéo bố ra, ông mới gắt lên: "Con có biết nó đi đâu mới bị ngã không? Xấu hổ lắm con ơi, người ta vừa tìm đến đây để nói cho bố nghe đây này. Nó đi nhà nghỉ với người ta, bị chồng họ phát hiện nên phóng xe bỏ chạy, đi nhanh quá mới ngã đấy".

Biết chuyện, tôi đứng chẳng vững nữa mọi người ạ. Còn chồng tôi thì im phăng phắc, chỉ cần nhìn vào thái độ ấy, tôi cũng đủ hiểu chẳng có gì oan ức ở đây cả. Sau khi đưa chồng về nhà, tôi không nói với anh câu nào. Biết chồng ngoại tình, sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì kể cả là lời giải thích. Chuyện quan trọng bây giờ là quyết định có nên ly hôn hay không. Tôi đang rất băn khoăn vì nghĩ đến các con. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này đây? 

Đang say trong men tình, tôi 'chết đứng' khi phát hiện vỏ bọc hoàn hảo của người yêu che giấu

Đang say trong men tình, tôi 'chết đứng' khi phát hiện vỏ bọc hoàn hảo của người yêu che giấu

Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Ai cũng khen anh. Mọi người tấm tắc kêu tôi tốt số. Mẹ cũng khuyên tôi cưới đi còn sinh con. Tôi thấy cũng đến lúc rồi nên bàn với anh chuyện kết hôn. Tối hôm đó, anh và tôi quyết định đi khách sạn. Dù sao thì chúng tôi cũng xác định là của nhau rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 29 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Tâm sự 31 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Tâm sự 36 phút trước
Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Tâm sự 48 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Yêu nhau thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Yêu nhau thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm bỏ rơi tôi

Chồng xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín, ngày anh trở về tôi chưa kịp cười đã vội bật khóc

Chồng xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín, ngày anh trở về tôi chưa kịp cười đã vội bật khóc

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi to· biết sự thật vợ mới vỡ òa

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi to· biết sự thật vợ mới vỡ òa

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về