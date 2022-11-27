Về nhà thì đã muộn vì công ty hai người đều ở xa, nấu cơm, ăn dọn xong thì đã gần 9 giờ tối, hai vợ chồng lại loay hoay với cái máy tính và điện thoại là hết đêm. Giận bản thân mình không có cách nào khiến cho cuộc sống vợ chồng lãng mạn hơn, tôi đã nghĩ ra cách, tạo bất ngờ cho chồng bằng việc, tôi sẽ một mình phóng xe lên công ty chồng và đợi sẵn chồng ở đó… trong ngày sinh nhật của anh.

Tôi và chồng làm ở hai công ty cách nhau rất xa, vì là ngược đường nên hai người chưa bao giờ được đưa đón nhau. Nhiều khi tôi cũng than phiền, người khác suốt ngày được chồng đưa đón, còn tôi thì không. tôi cũng muốn được như tôi em nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nếu anh đưa tôi đi làm, vòng lại thì sẽ mất nửa ngày và muộn giờ. Tôi hiểu và thông cảm cho chồng. Thương chồng vất vả sớm hôm, có lúc muốn làm gì đó cho chồng bất ngờ nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài những lần cố gắng về sớm và nấu cơm cho chồng hài lòng. Chỉ là, như thế, cuộc sống vợ chồng hết sức nhàm chán.

Đứng chờ chồng khoảng 30 phút thì thấy chồng xuống. tôi không nói gì, định từ từ rồi mới gọi chồng để anh bất ngờ vì lúc đó anh đang nghe điện thoại. Nhưng chồng lại vừa đi vừa điện thoại nên tôi mới lặng lẽ đi theo chồng, đợi thừa lúc phóng lên trêu anh. Trớ trêu thay, cảnh tượng không mấy đẹp mắt ập đến, tôi choáng váng…

Tôi đã đặt sẵn nhà hàng và định sẽ đến đó cho chồng bất ngờ, rồi rủ chồng tới nơi đó, để ôn lại kỉ niệm và vui vẻ với nhau. Cả ngày hôm đó, tôi đã không nói gì về kế hoạch này và chỉ chúc mừng sinh nhật chồng một câu và nói tối về ăn cơm vợ nấu, vợ chuẩn bị món ăn cho chồng. Chồng tôi cũng nhắn lại rất hồ hởi và nói sẽ cố gắng về sớm…

Dừng xe lại hàng hoa, anh đang hí húi mua hoa cho ai đó. tôi nghĩ bụng ‘từ trước tới giờ anh ấy có bao giờ tặng hoa mình. Mà hôm nay là sinh nhật anh ấy, lẽ nào anh ấy lại có hoa cho vợ, không thể được’. Tôi đứng đó, nhìn chồng. Anh lại lên xe và lao đi, đến nhà một người nào đó. Nhìn thấy cô gái đó bước xuống, ăn mặc mỏng manh, gợi cảm, tôi chết lặng. Anh đưa bó hoa cho cô ta, cô ta vui mừng, hạnh phúc và hai người họ ôm hôn nhau rối rít trước mặt tôi. tôi không thể tin rằng những gì tôi nhìn thấy vừa đây chính là sự thật. Vậy là, chồng tôi đang ngoại tình?

Nhắc điện thoại lên, tôi gọi cho chồng, hỏi xem anh đang ở đâu, có về nhà ăn cơm với vợ không? Anh ấp úng bảo, anh đang về. Trời ơi, cái sự đang về của anh là vậy sao? Thậm chí anh còn nghe điện thoại trước mặt người đàn bà kia và hai người họ vẫn cứ ôm ấp nhau lúc đó. tôi choáng váng, thật sự không thể hiểu nổi, chuyện ngày hôm nay là như thế nào? Vậy là, họ đã cặp bồ với nhau và cô gái kia còn biết rõ chồng tôi là người đã có vợ con. Nhưng cô ta vẫn cố tình chiếm lấy người đàn ông của người đàn bà khác.

Chồng ngoại tình, ngoại tình sau bao năm yêu nhau, sau bao nhiêu năm cố gắng làm vợ làm chồng. nghĩ cuộc đời này cũng thật là trớ trêu. Đàn bà vun vén hết lòng, đàn ông cứ phá bỏ, tan nát…

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã yêu chồng và vẫn luôn yêu chồng tha thiết, chỉ là, chồng tôi đã phụ lại tấm chân tình này. Ngay hôm nay, những gì tôi nhìn thấy thật chua chát, không còn lời giải thích nào dành cho chồng được nữa. tôi đã không còn niềm tin vào tình yêu, vào cái thứ gọi là hứa hẹn và khó khăn sóng gió. tôi đã từ bỏ và quyết định sẽ từ bỏ cả cuộc hôn nhân này.

Ngày hôm nay, tôi đã viết sẵn một tờ đơn ly hôn và đã kí vào. tôi chỉ chờ anh về, đưa cho anh và nhờ anh kí nốt để giải thoát cho anh đến với người đàn bà mà anh thật sự yêu thương. tôi sẽ chọn con đường của riêng mình, làm lại từ đầu. Sự phản bội là đau đớn nhất, và đau đớn hơn nó lại bị phát giác vào đúng ngày sinh nhật của anh. Thôi thì, có lẽ là anh và tôi có duyên nhưng không có phận, đành đường ai nấy đi…