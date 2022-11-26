Sống chung hơn 2 năm, tôi cay đắng tận tâm can khi phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chưa cưới

Tâm sự 26/11/2022 18:18

Hơn 2 năm sống bên Huy, tôi đã nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian, chuyện đám cưới của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian khi Huy thủ thỉ bảo tôi để anh thêm một vài năm nữa, khi dành dụm được chút ít tiền để sửa sang nhà cửa cho bố mẹ ở quê khang trang hơn, khi đó sẽ đón tôi về làm dâu nhà anh.

Tôi và Huy làm cùng công ty du lịch, Huy ở bộ phận hướng dẫn viên, còn tôi làm ở phòng kế toán. Bằng tuổi nhau nên trong mối quan hệ ở công ty, chúng tôi vẫn mày tao chí choé, chơi với nhau khá thoải mái mà không phải giữ kẽ hay ngần ngại gì. Ấn tượng của tôi về Huy là một anh chàng khá bảnh bao, hoạt ngôn, hay cười, tính tình tếu táo và được lòng đồng nghiệp.

Thấy Huy khá "chuẩn men" như thế mà toàn đi về 1 mình, có lần nửa đùa nửa thật tôi trêu Huy rằng "kén cá chọn canh" quá nên mãi mà chưa duyệt được em nào. Nghe tôi nói, Huy bỗng lặng lặng người rồi trầm giọng bảo "nhà mình khó khăn quá nên chẳng dám mơ cao đến gái thành phố. Đến lấy vợ quê cũng còn "im re" không mở nổi lời bởi sợ người ta chê mình nghèo, mình không thể đem lại cuộc sống như người ta mong muốn".

Nghe những lời ấy của Huy, tự nhiên tôi thấy thương Huy vô cùng. Bằng tuổi Huy nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn, bố mẹ tôi có một công ty buôn bán nhựa khá thành đạt. Tôi học xong cao đẳng kế toán và tự xin việc đi làm để muốn có một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào bố mẹ.

Sống chung hơn 2 năm, tôi cay đắng tận tâm can khi phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chưa cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian dần dần trôi qua, tôi và Huy xích gần lại với nhau hơn, Huy dường như cũng "bắt sóng" được tình cảm tôi dành cho nên cũng dành nhiều thời gian cho tôi. Nếu dẫn đoàn đi tour thì Huy nhắn tin, điện thoại, còn khi ở công ty thì chúng tôi gắn với nhau như sam mỗi khi hết giờ làm việc. Thấy tôi và Huy quấn quít, mọi người trong công ty đều mừng và thật tâm vun vào cho chúng tôi. 

Hơn 2 năm sống bên Huy, tôi đã nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian, chuyện đám cưới của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian khi Huy thủ thỉ bảo tôi để anh thêm một vài năm nữa, khi dành dụm được chút ít tiền để sửa sang nhà cửa cho bố mẹ ở quê khang trang hơn, khi đó sẽ đón tôi về làm dâu nhà anh.

Thương "chồng chưa cưới" vất vả, tôi ngỏ ý muốn giúp Huy 1 số tiền để đỡ đần anh chuyện sửa nhà cho bố mẹ ở quê, nhưng Huy không chịu nhận. anh bảo anh muốn tự mình làm điều đó. Nghe Huy nói vậy, tôi càng tự hào về anh và yêu thương Huy nhiều hơn...

Sống chung hơn 2 năm, tôi cay đắng tận tâm can khi phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chưa cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi cách đây gần một tuần, tôi thấy Huy tâm trạng rất khác lạ, nhiều lúc anh như người mất trí, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có khi tôi đứng trước mặt hỏi đến 2,3 câu anh mới giật mình trả lời. Nghĩ gia đình Huy ở quê có chuyện gì nhưng sợ tôi lo lắng nên anh giấu, tôi cố gặng hỏi.

Tần ngần mãi rồi Huy úp hai bàn tay vào mặt khóc nức nở, sau đó anh nói anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Anh đã giấu tôi 1 bí mật động trời suốt mấy năm qua, đó là Huy đã có vợ chưa cưới ở quê, cô ấy ở ngay sát nhà anh và hai bên gia đình đã có cơi trầu dạm ngõ ăn hỏi. Thế nhưng cách đây gần 3 năm, do kinh tế khó khăn nên người yêu Huy quyết định đi xuất khẩu lao động. Họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau và hiện giờ cô ấy sắp trở về nước.

Nghe những lời xin lỗi của Huy mà tôi thấy cay đắng tận tâm can, hoá ra đây là lý do thật sự của việc Huy rất ít đưa tôi về thăm quê, lần nào về gặp bất kỳ ai hỏi anh cũng chỉ giới thiệu tôi là bạn cùng công ty. Vậy ra suốt mấy năm qua, tôi là chỗ "trú chân" của Huy trong thời gian anh chờ đợi người vợ thật sự của mình trở về. Tôi phải làm sao?

Đau thắt lòng vì chiêu ngoại tình của chồng, tôi 'cao tay' làm điều này khiến anh ấy phải quỳ xuống xin lỗi

Đau thắt lòng vì chiêu ngoại tình của chồng, tôi 'cao tay' làm điều này khiến anh ấy phải quỳ xuống xin lỗi

Vừa đau đớn, vừa căm giận, tôi không thể tin được chồng đã lừa dối vợ con suốt bao ngày tháng mà không hề biết. Hóa ra, việc anh nói đi khảo sát thị trường, thằng bạn thân nhắn tin trả đũa, trêu đùa… tất cả chỉ là giả dối.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau