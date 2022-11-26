Sống chung hơn 2 năm, tôi cay đắng tận tâm can khi phát hiện ra 'bí mật động trời' của chồng chưa cưới

Thấy Huy khá "chuẩn men" như thế mà toàn đi về 1 mình, có lần nửa đùa nửa thật tôi trêu Huy rằng "kén cá chọn canh" quá nên mãi mà chưa duyệt được em nào. Nghe tôi nói, Huy bỗng lặng lặng người rồi trầm giọng bảo "nhà mình khó khăn quá nên chẳng dám mơ cao đến gái thành phố. Đến lấy vợ quê cũng còn "im re" không mở nổi lời bởi sợ người ta chê mình nghèo, mình không thể đem lại cuộc sống như người ta mong muốn".

Tôi và Huy làm cùng công ty du lịch, Huy ở bộ phận hướng dẫn viên, còn tôi làm ở phòng kế toán. Bằng tuổi nhau nên trong mối quan hệ ở công ty, chúng tôi vẫn mày tao chí choé, chơi với nhau khá thoải mái mà không phải giữ kẽ hay ngần ngại gì. Ấn tượng của tôi về Huy là một anh chàng khá bảnh bao, hoạt ngôn, hay cười, tính tình tếu táo và được lòng đồng nghiệp.

Nghe những lời ấy của Huy, tự nhiên tôi thấy thương Huy vô cùng. Bằng tuổi Huy nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn, bố mẹ tôi có một công ty buôn bán nhựa khá thành đạt. Tôi học xong cao đẳng kế toán và tự xin việc đi làm để muốn có một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào bố mẹ.

Thời gian dần dần trôi qua, tôi và Huy xích gần lại với nhau hơn, Huy dường như cũng "bắt sóng" được tình cảm tôi dành cho nên cũng dành nhiều thời gian cho tôi. Nếu dẫn đoàn đi tour thì Huy nhắn tin, điện thoại, còn khi ở công ty thì chúng tôi gắn với nhau như sam mỗi khi hết giờ làm việc. Thấy tôi và Huy quấn quít, mọi người trong công ty đều mừng và thật tâm vun vào cho chúng tôi.

Hơn 2 năm sống bên Huy, tôi đã nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian, chuyện đám cưới của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian khi Huy thủ thỉ bảo tôi để anh thêm một vài năm nữa, khi dành dụm được chút ít tiền để sửa sang nhà cửa cho bố mẹ ở quê khang trang hơn, khi đó sẽ đón tôi về làm dâu nhà anh.

Thương "chồng chưa cưới" vất vả, tôi ngỏ ý muốn giúp Huy 1 số tiền để đỡ đần anh chuyện sửa nhà cho bố mẹ ở quê, nhưng Huy không chịu nhận. anh bảo anh muốn tự mình làm điều đó. Nghe Huy nói vậy, tôi càng tự hào về anh và yêu thương Huy nhiều hơn...

Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi cách đây gần một tuần, tôi thấy Huy tâm trạng rất khác lạ, nhiều lúc anh như người mất trí, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có khi tôi đứng trước mặt hỏi đến 2,3 câu anh mới giật mình trả lời. Nghĩ gia đình Huy ở quê có chuyện gì nhưng sợ tôi lo lắng nên anh giấu, tôi cố gặng hỏi.

Tần ngần mãi rồi Huy úp hai bàn tay vào mặt khóc nức nở, sau đó anh nói anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. Anh đã giấu tôi 1 bí mật động trời suốt mấy năm qua, đó là Huy đã có vợ chưa cưới ở quê, cô ấy ở ngay sát nhà anh và hai bên gia đình đã có cơi trầu dạm ngõ ăn hỏi. Thế nhưng cách đây gần 3 năm, do kinh tế khó khăn nên người yêu Huy quyết định đi xuất khẩu lao động. Họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau và hiện giờ cô ấy sắp trở về nước.

Nghe những lời xin lỗi của Huy mà tôi thấy cay đắng tận tâm can, hoá ra đây là lý do thật sự của việc Huy rất ít đưa tôi về thăm quê, lần nào về gặp bất kỳ ai hỏi anh cũng chỉ giới thiệu tôi là bạn cùng công ty. Vậy ra suốt mấy năm qua, tôi là chỗ "trú chân" của Huy trong thời gian anh chờ đợi người vợ thật sự của mình trở về. Tôi phải làm sao?