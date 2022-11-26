Đau thắt lòng vì chiêu ngoại tình của chồng, tôi 'cao tay' làm điều này khiến anh ấy phải quỳ xuống xin lỗi

Tâm sự 26/11/2022 11:56

Vừa đau đớn, vừa căm giận, tôi không thể tin được chồng đã lừa dối vợ con suốt bao ngày tháng mà không hề biết. Hóa ra, việc anh nói đi khảo sát thị trường, thằng bạn thân nhắn tin trả đũa, trêu đùa… tất cả chỉ là giả dối.

Tôi là một công nhân quét dọn vệ sinh, công việc vất vả nên lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, ăn mặc xộc xệch. Còn Tuấn chồng cô thì làm tự do, anh nhận làm đại lý bán mấy đồ thiết bị xây dựng, nhôm kính. Là đại lý nhập sắt thép, đồ xây dựng nên anh thường xuyên phải đi bắt mối hàng ở khắp các huyện thị trong tỉnh. Thi thoảng anh phải đi kiểm tra cửa hàng để giới thiệu sản phẩm mới, có hôm đi xã miền núi phải 2-3 hôm mới về.

Công việc bận rộn, giờ đã có hai mặt con nên tình cảm vợ chồng cô cũng chẳng được sâu đậm như trước. Tính ra cũng vài tuần vợ chồng cô mới "tình cảm" một lần. Có lần thấy chồng phàn nàn là cô không chiều anh, không hiểu chồng nên tôi cũng thấy buồn. Bởi anh thì lúc nào cũng chỉ có công việc, trong khi đó, cô phải đi làm cả ngày, tối sáng lại tất bật với việc cơm nước, nuôi dạy con.

Đau thắt lòng vì chiêu ngoại tình của chồng, tôi 'cao tay' làm điều này khiến anh ấy phải quỳ xuống xin lỗi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Gần đây, tôi thấy chồng rất lạ. Anh nói do nhà bé, nên anh thuê thêm một quán tiện cho việc chất đồ và buôn bán. Linh tính của người phụ nữ mách cô có điều gì đó không ổn nhưng không có bằng chứng. Mấy hôm sau, cô đọc được tin nhắn từ số lạ vào máy chồng với nội dung: “Em nhớ anh, anh về đi đừng đi làm nữa”. Cô hỏi thì anh chỉ bảo thằng bạn nhắn tin trêu vì hôm trước có mách vợ nó chuyện nó có gái theo. Cô cũng tin.

Hôm qua, chồng tôi đi uống rượu say, lúc được bạn dìu về nhà đã hơn 1h sáng. Trong lúc chăm sóc chồng, tôi thấy điện thoại của anh rung, sợ có việc gấp nên cô mở ra xem. Vẫn là số máy "thằng bạn trêu đùa" với tin nhắn nhớ nhung, mùi mẫn. Kiểm tra điện thoại của chồng, mắt cô mờ đi bởi những dòng tin nhắn khiến cô sốc muốn quỵ. “Bồ muốn làm vợ anh, được không?” số của Tuấn nhắn lại "nếu em thích?”. Còn nhiều những tin nhắn âu yếm, tình cảm vồ vập mà càng đọc tim tôi càng như bị ai bóp nghẹn.

Vừa đau đớn, vừa căm giận, tôi không thể tin được chồng đã lừa dối vợ con suốt bao ngày tháng mà không hề biết. Hóa ra, việc anh nói đi khảo sát thị trường, thằng bạn thân nhắn tin trả đũa, trêu đùa… tất cả chỉ là giả dối.

Đau thắt lòng vì chiêu ngoại tình của chồng, tôi 'cao tay' làm điều này khiến anh ấy phải quỳ xuống xin lỗi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, mặc dù rất buồn nhưng tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì. Cô vẫn giả vờ đi làm, nhờ bà cô trông con và âm thầm bám theo Tuấn để xem những điều cô nghi ngại chồng là có thực không. Chỉ sau vài hôm đi theo Tuấn, cô đã phát hiện ra anh có quan hệ bất chính với người đàn bà tên Hằng, có một cửa hàng buôn thiết bị xây dựng nhỏ ở một thị trấn gần đó.

Khi đã có đủ tang chứng vật chứng trong tay, cô nói chuyện với chồng. Chồng tôi thì một mực chối, không có chuyện anh ta trăng tôi, ngoại tình. Tôi càng nói anh càng phủ nhận, chỉ đến khi cô đưa ra bằng chứng là những tấm ảnh chụp cảnh chồng cô ôm ấp cô gái kia thì anh mới im lặng. Anh cầu xin tôi tha thứ, anh nói, chỉ vì anh không có bản lĩnh nên bị người ta dụ, còn anh lúc nào cũng cần vợ con. Thương con, nhưng càng nghe Tuấn nói tôi càng cảm thấy chán nản.

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