Choáng váng vì người tình của chồng ngang nhiên sinh con thách thức, thái độ của mẹ chồng càng khiến tôi đau lòng hơn

Tâm sự 26/11/2022 14:55

Đúng y như dự, mẹ chồng mình gọi điện kêu mình về nhà gấp để… giữ chồng, cô ta với chồng mình đã chính thức qua lại với nhau.

Mình lập gia đình đến nay cũng đã gần 10 năm và có hai con trai kháu khỉnh, một bé 8 tuổi và bé lên 3. Trước đây chồng mình vốn là người tốt tính biết yêu chiều vợ con. Thế nhưng kể từ khi người yêu cũ của anh đột ngột xuất hiện đã khiến anh cùng cuộc hôn nhân của chúng mình hoàn toàn thay đổi.

Mình có nghe kể lại hai người họ trước đây đã từng có mấy năm yêu nhau nhưng không hiểu sao đến khi định ngày cưới thì cô kia đột nhiên bỏ đi biệt tích. Sau hỏi thì chồng mình bảo là cô ta chê quê nghèo nên lên thành phố làm gái và họ cắt đứt mối quan hệ tại đây. Vấn đề là sau khi đột ngột trở về, cô ta liên tục tìm tới nhà mình lấy cớ thăm mẹ chồng hụt. 

Tin chồng nên khi sửa nhà, mẹ con mình về ngoại ở mà không bắt anh phải đi theo. Nhưng hơn một tháng đó anh chẳng hề đoái hoài gì đến mẹ con mình. Dù được giải thích là do bận làm với coi sóc việc sửa nhà nhưng mình vẫn linh tính có chuyện chẳng lành.

Choáng váng vì người tình của chồng ngang nhiên sinh con thách thức, thái độ của mẹ chồng càng khiến tôi đau lòng hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng y như dự, mẹ chồng mình gọi điện kêu mình về nhà gấp để… giữ chồng, cô ta với chồng mình đã chính thức qua lại với nhau. Hai lần mẹ chồng thay mình vào tận nhà cô ta nói chuyện phải trái, bảo bố mẹ cô ta dạy lại con nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi gì. Thậm chí còn dày mặt hơn khi ngang nhiên ngồi xe chồng mình đi giữa thanh thiên bạch nhật dẫn nhau vào nhà nghỉ.

Mình kể với mẹ chồng, bà nói thì chồng mình bảo “mẹ tin con hay tin nó, con không có làm những chuyện như thế” sau đó lại đi cả ngày mất dạng. Tới khi tận mắt mình bắt gặp thì người yêu cũ của chồng đã chuẩn bị đến ngày sinh nở. Có lẽ vì thế nên anh ấy mắng chửi, bắt mình về nhà giữa chỗ đông người.

Lần đó mình đã thu dọn đồ để bỏ về nhà ngoại thì mẹ chồng lại khuyên tha thứ cho con trai bà thêm một lần để từ từ bà khuyên. Vì hai đứa con và vì chồng mình cũng đã hứa không qua lại với cô ta nữa nên mình bỏ qua, định quên hết để bắt đầu lại. Nhưng rồi mình lại phát hiện ra chồng nói dối khi kiểm tra điện thoại, anh và cô ta vẫn liên lạc với nhau.

Khi mình có số điện thoại của cô ta thì đồng thời cũng bị cô ta chặn hết cuộc gọi và tin nhắn. Một hôm mình mới giật điện thoại của chồng gọi cho cô ta, hỏi tại sao giật chồng mình thì cô ta trả lời rằng “Tôi biết đã làm cho chị buồn nhiều và tôi cũng không muốn như vậy đâu. Từ nay tôi sẽ không liên lạc với chồng chị nữa chỉ cần chị để tôi và đứa con của anh ấy được yên”, sau đó tắt máy.

Chồng mình thấy vậy mới chửi mình “người ta đã biết điều rồi con quá quắt”. Để tránh bị làm phiền, cô ta liên tục đổi số điện thoại và vẫn liên lạc qua lại với chồng mình, có điều không dám công khai. Lần gần đây nhất bắt gặp chồng nói chuyện điện thoại với cô ta, mình đã chạy lại giật lấy điện thoại thì bị chồng bẻ quặt tay ra sau chửi “mày có trả điện thoại cho tao không thì bảo”.

Cô ta nghe qua điện thoại thấy vậy liền cười cợt nói trêu tức mình “đưa điện thoại cho chồng chị đi cưng”, tức quá mình ném máy xuống đất thì anh đánh mình. Thật sự mà nói là mình thấy đau lòng lắm nên quyết định hôm sau tới tận nhà cô ta làm ra nhẽ.

Choáng váng vì người tình của chồng ngang nhiên sinh con thách thức, thái độ của mẹ chồng càng khiến tôi đau lòng hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chắc được chồng mình bắn tin, hôm sau mình tới nhà chỉ có bà chị gái còn mọi người lảng đi hết. Và mọi người biết không, chị gái cô ta nói rằng mình không cần phải đến nữa vì cả nhà cô ta đã biết chuyện thế nhưng đứa cháu của họ (con của chồng tôi với cô ta) cần có bố.

Tối đó cô ta nhắn tin thách thức, kêu mình “Có ngon thì ngày mai tới gặp. Mở miệng ra bảo tao cướp chồng, có mày coi anh ấy là chồng chứ thử hỏi anh có coi mày là vợ hay không? Cái loại không biết nhục, người ta không thương mà còn không biết đường mà ly dị còn ở đó lên giọng”.

Sau đó mình trả lời cô ta rằng chồng tôi thương thì tại sao không qua nhà cô ở ngày nào để chăm hai mẹ con cô? Lúc mẹ chồng tôi gọi điện chửi cô sao anh ấy không lên tiếng bênh vực? Cô có một đứa con thì tôi có những hai đứa, thử nghĩ xem ai mới xứng được gọi là vợ?”. Sau đó cô ta im không nói gì, mình cũng không quên dặn rằng “muốn có được chồng tôi thì tốt nhất dẫn nhau đi biệt xứ chứ còn ở đây ngày nào thì đừng có hòng cướp bố của các con tôi”.

Đã hai ngày rồi cô ta không trả lời mình gì hết. Mình đòi ly hôn thì chồng không đồng ý nhưng cũng chẳng thay đổi gì. Mẹ chồng có vẻ đã bất lực, khuyên mình chấp nhận cho chồng hai vợ. Cứ nghĩ tới bao năm trời vợ chồng yên ổn hạnh phúc mà giờ chấp nhận chia sẻ thật lòng mình chẳng cam tâm. Mọi người nói mình phải làm sao để kéo chồng về với mẹ con mình đây?

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