Vợ mang nợ vì không đành lòng nhìn tình cũ sa cơ lỡ vận, tôi choáng váng khi biết số tiền cần phải trả

Tâm sự 26/11/2022 16:55

Quỳnh bảo em không nỡ nhìn thấy tình cũ sa vào chỗ chết mà ngoảnh mặt làm ngơ vì dù sao em và anh ta cũng đã có thời gian gắn bó bên nhau thắm thiết.

Tôi đến với Thúykhi em chia tay người yêu cũ được 3 năm. Còn người yêu cũ của tôi cũng đã lên xe hoa với chồng cách đây 2 năm có lẻ. Trước khi làm đám cưới, tôi và Thúythống nhất chuyện tình xưa cho vào dĩ vãng, chúng tôi sẽ sống trọn đời bên nhau, sẽ cùng hoàn thiện tổ ấm của mình sao cho hạnh phúc, cho yên bình nhất có thể.

 

Tôi thực lòng biết ơn Thúyvì 20 năm gắn bó với tôi, em là người vợ tốt, người mẹ hoàn hảo lo cho tôi và 2 đứa con 1 trai, một gái được đủ đầy, viên mãn. Tôi được cất nhắc lên cái ghế phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu thiết bị ngành may mặc khi bước vào tuổi 42 cũng nhờ vào công của Quỳnh, vì em vừa đi làm ở ngân hàng vừa chu toàn việc nhà cho tôi yên tâm phấn đấu sự nghiệp.

Tôi biết và tự hào khi bạn bè, đồng nghiệp luôn dành những lời khen tặng chân tình cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi. Từ ngày công ty giao thêm cho tôi phụ trách khâu kĩ thuật vì tôi có chuyên môn thì cái chức phó giám đốc của tôi thật bận rộn. Không những tôi hay phải vắng nhà để đi công tác ở các tỉnh trong nước mà còn phải đi ra nước ngoài để mở rộng thị trường cho công ty.

Vợ mang nợ vì không đành lòng nhìn tình cũ sa cơ lỡ vận, tôi choáng váng khi biết số tiền cần phải trả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần nhận nhiệm vụ là một lần tôi lo lắng cho vợ và hai con ở nhà, nhưng đúng là ông Trời cho tôi có được người vợ đảm đang, tốt nết và tâm lí. Thúyluôn động viên tôi để tôi yên tâm hoàn thành công việc của công ty, để lần nào trở về sau chuyến công tác xa nhà tôi cũng hài lòng vì mọi việc ở nhà nhờ có Thúynên đều mỹ mãn không chê vào đâu được.

Vợ chồng tôi thỏa thuận cả nhà sẽ chi tiêu bằng phần thu nhập của Quỳnh, còn lương thưởng của tôi thì đưa Thúyđể em gửi vào ngân hàng nơi em làm việc. Với hi vọng một ngày không xa nữa vợ chồng con cái tôi sẽ có một ngôi nhà mới khang trang hơn căn nhà cũ đã trở nên chật chội vì các con ngày một lớn, còn chúng tôi cũng cần có không gian nghỉ ngơi yên tĩnh sau những giờ làm việc căng thẳng nơi công sở.

Thỉnh thoảng Thúycũng thông báo cho tôi số dư trong sổ tiết kiệm. Thấy kế hoạch của vợ chồng cũng hòm hòm với số tiền ra tấm, ra món tôi mừng lắm, lại càng quyết tâm chăm chỉ cống hiến cho công ty để ước mơ có căn nhà mới nhanh chóng thành hiện thực.

Vợ mang nợ vì không đành lòng nhìn tình cũ sa cơ lỡ vận, tôi choáng váng khi biết số tiền cần phải trả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng chính Quỳnh, người vợ tốt đang cùng tôi phấn đấu cho mục đích mua nhà mới đã phá tan giấc mơ của cả gia đình. Bởi không những Thúyrút sạch tiền trong sổ tiết kiệm mà còn vay mượn thêm bạn bè đồng nghiệp để cứu tình cũ qua cơn thất cơ, lỡ vận.

Khi thấy không thể giấu tôi được nữa, Thúymới thú nhận là gần 2 năm nay em đã cưu mang tình cũ vì anh ta làm ăn thua lỗ, nợ nần bên ngoài không trả được, bị xã hội đen hăm dọa tính mạng. Còn vợ anh ta đã đưa con về bên ngoại và kí sẵn đơn li hôn khiến anh ta sốc nặng. Thúybảo em không nỡ nhìn thấy tình cũ sa vào chỗ chết mà ngoảnh mặt làm ngơ vì dù sao em và anh ta cũng đã có thời gian gắn bó bên nhau thắm thiết.

Thúymong tôi thông cảm với việc làm của em, em còn hứa sẽ cố gắng bằng mọi cách để sớm bù lại số tiền em đã sử dụng… Tôi không biết phải xử trí chuyện ngoại tình này thế nào vì vợ chồng tôi không còn trẻ nữa khi mà Thúyđã 45 còn tôi sắp bước vào tuổi 50, rồi 2 đứa con của chúng tôi đứa mới năm thứ 3, đứa năm đầu của Đại học.

Với món nợ đang gánh bao giờ chúng tôi mới trả hết, bao giờ mới tích lũy được để mơ đến một ngôi nhà rộng rãi, khang trang hơn? Còn trước mắt lấy gì nuôi hai con ăn học nên người? Mà Thúyhứa vậy thôi, chứ tôi biết với thu nhập làm công ăn lương của Thúyđến bao giờ em mới bù đủ số tiền em đã chi cho nhân tình đây?

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