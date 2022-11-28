Hết thời hạn công tác, nghĩ là dành tặng cho vợ sự bất ngờ nên tôi về nhà mà không báo trước nhưng ai ngờ đâu đó lại là quyết định khiến tôi đau khổ nhất cuộc đời

Vài ba hôm không thấy Thắng ghé nhà là vợ tôi nhắc, tỏ ý trông ngóng. Thực lòng tôi cũng thấy hơi lấn cấn, không ổn lắm khi thấy thái độ của vợ mình như vậy nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt như trẻ được quà của vợ khi gặp Thắng là tôi lại nỡ làm em mất vui.

Gần 35 tuổi tôi mới có được tình yêu với em, một cô gái người bắc nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Em thật xinh, thật dịu dàng, đằm thắm, tôi có thể ngồi nghe em nói cả ngày mà không biết chán vì chất giọng của em thật tinh tế, thật dễ thương. Khi tôi đưa em về ra mắt ba má tôi, các vị phụ huynh đều dành cho em sự quý mến, song ba má tôi cũng tỏ ý lo ngại vì quê em ở xa quá, ba má chỉ muốn tôi lấy vợ cùng quê cho dễ gần gũi, dễ cảm thông. Tuy nhiên, tình cảm tôi dành cho em là thật nên tôi muốn cùng em tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Cưới xong tôi và em lên lại thành phố, ở đó có công ty mà tôi đang giữ chức trưởng phòng phụ trách kỹ thuật và có siêu thị mà em đang làm kế toán. Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi thuê 1 căn chung cư để ở. Dù biết bản thân vì lo toan kiếm tiền cho gia đình mà dành khá ít thời gian cho vợ nhưng tôi luôn tin rằng cô ấy sẽ hiểu cho mình. Ảnh minh họa: Internet Thế rồi dịp may đã đến khi trong một lần gặp gỡ đối tác làm ăn của công ty, tôi gặp Thắng, một kỹ sư trẻ, đẹp trai và tỏ ra khá hiểu biết về ngành nghề của chúng tôi, đặc biệt Thắng lại là đồng hương cùng quê với vợ tôi.

Vì cực quý mên tính cách hiền lành của Thắng nên tôi mời cậu ấy về nhà chơi để vợ tôi được gặp gỡ và hàn huyên với người cùng quê. Gặp Thắng, vợ tôi vui lắm, em hớn hở đi chợ mua đồ về làm cơm đãi khách. Thế rồi Thắng trở thành khách thường xuyên hơn ở nhà tôi, những bữa cơm có Thắng khiến gia đình tôi vui hơn và tôi thấy vợ tôi ngày càng tỏ ra thân thiết, gần gũi với cậu bạn đồng hương ấy. Vài ba hôm không thấy Thắng ghé nhà là vợ tôi nhắc, tỏ ý trông ngóng. Thực lòng tôi cũng thấy hơi lấn cấn, không ổn lắm khi thấy thái độ của vợ mình như vậy nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt như trẻ được quà của vợ khi gặp Tân là tôi lại nỡ làm em mất vui. Thế rồi để triển khai một dự án mới, công ty cử tôi đi công tác tại địa phương cách nhà gần 500 km, đường sá xa xôi nên tôi quyết định ở lại luôn gần hai tuần để làm cho xong công việc chứ không về “tranh thủ”. Hết thời hạn công tác, nghĩ là dành tặng cho vợ sự bất ngờ nên tôi về nhà mà không báo trước. Quá nửa đêm mới về đến nhà vì xe khách hỏng dọc đường, tôi thấy vợ ra mở cửa mà thái độ ngượng ngập, bối rối, có nét gì đó pha chút hoảng sợ. Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Thắng lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi đã bị cô ta cắm cho một cằm sừng dài 1m8 bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Chồng ngoại tình với người con gái khác, tôi đi theo đến khách sạn rồi bối rối không nói nên lời khi nhìn thấy cô ta Trở về nhà, Thanh ngồi đợi sẵn trên sofa. Lúc Cường về đến nơi, nhìn dáng vẻ của vợ, anh cũng ngầm hiểu mọi chuyện có lẽ đã vỡ lở, liền quỳ gối dưới chân cô, nói: “Anh sai rồi!”. Thanh nhìn chồng, hỏi: “Anh có biết người phụ nữ kia là ai không?”.

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