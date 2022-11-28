Hết thời hạn công tác, nghĩ là dành tặng cho vợ sự bất ngờ nên tôi về nhà mà không báo trước nhưng ai ngờ đâu đó lại là quyết định khiến tôi đau khổ nhất cuộc đời

Tâm sự 28/11/2022 12:10

Vài ba hôm không thấy Thắng ghé nhà là vợ tôi nhắc, tỏ ý trông ngóng. Thực lòng tôi cũng thấy hơi lấn cấn, không ổn lắm khi thấy thái độ của vợ mình như vậy nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt như trẻ được quà của vợ khi gặp Thắng là tôi lại nỡ làm em mất vui.

Gần 35 tuổi tôi mới có được tình yêu với em, một cô gái người bắc nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Em thật xinh, thật dịu dàng, đằm thắm, tôi có thể ngồi nghe em nói cả ngày mà không biết chán vì chất giọng của em thật tinh tế, thật dễ thương.

Khi tôi đưa em về ra mắt ba má tôi, các vị phụ huynh đều dành cho em sự quý mến, song ba má tôi cũng tỏ ý lo ngại vì quê em ở xa quá, ba má chỉ muốn tôi lấy vợ cùng quê cho dễ gần gũi, dễ cảm thông. Tuy nhiên, tình cảm tôi dành cho em là thật nên tôi muốn cùng em tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn. 

Cưới xong tôi và em lên lại thành phố, ở đó có công ty mà tôi đang giữ chức trưởng phòng phụ trách kỹ thuật và có siêu thị mà em đang làm kế toán. Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi thuê 1 căn chung cư để ở. Dù biết bản thân vì lo toan kiếm tiền cho gia đình mà dành khá ít thời gian cho vợ nhưng tôi luôn tin rằng cô ấy sẽ hiểu cho mình. 

Hết thời hạn công tác, nghĩ là dành tặng cho vợ sự bất ngờ nên tôi về nhà mà không báo trước nhưng ai ngờ đâu đó lại là quyết định khiến tôi đau khổ nhất cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi dịp may đã đến khi trong một lần gặp gỡ đối tác làm ăn của công ty, tôi gặp Thắng, một kỹ sư trẻ, đẹp trai và tỏ ra khá hiểu biết về ngành nghề của chúng tôi, đặc biệt Thắng lại là đồng hương cùng quê với vợ tôi.

Vì cực quý mên tính cách hiền lành của Thắng nên tôi mời cậu ấy về nhà chơi để vợ tôi được gặp gỡ và hàn huyên với người cùng quê. Gặp Thắng, vợ tôi vui lắm, em hớn hở đi chợ mua đồ về làm cơm đãi khách. Thế rồi Thắng trở thành khách thường xuyên hơn ở nhà tôi, những bữa cơm có Thắng khiến gia đình tôi vui hơn và tôi thấy vợ tôi ngày càng tỏ ra thân thiết, gần gũi với cậu bạn đồng hương ấy.

Vài ba hôm không thấy Thắng ghé nhà là vợ tôi nhắc, tỏ ý trông ngóng. Thực lòng tôi cũng thấy hơi lấn cấn, không ổn lắm khi thấy thái độ của vợ mình như vậy nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt như trẻ được quà của vợ khi gặp Tân là tôi lại nỡ làm em mất vui.

Thế rồi để triển khai một dự án mới, công ty cử tôi đi công tác tại địa phương cách nhà gần 500 km, đường sá xa xôi nên tôi quyết định ở lại luôn gần hai tuần để làm cho xong công việc chứ không về “tranh thủ”.

Hết thời hạn công tác, nghĩ là dành tặng cho vợ sự bất ngờ nên tôi về nhà mà không báo trước. Quá nửa đêm mới về đến nhà vì xe khách hỏng dọc đường, tôi thấy vợ ra mở cửa mà thái độ ngượng ngập, bối rối, có nét gì đó pha chút hoảng sợ.

Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Thắng lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi đã bị cô ta cắm cho một cằm sừng dài 1m8 bấy lâu nay mà không hề hay biết. 

Chồng ngoại tình với người con gái khác, tôi đi theo đến khách sạn rồi bối rối không nói nên lời khi nhìn thấy cô ta

Chồng ngoại tình với người con gái khác, tôi đi theo đến khách sạn rồi bối rối không nói nên lời khi nhìn thấy cô ta

Trở về nhà, Thanh ngồi đợi sẵn trên sofa. Lúc Cường về đến nơi, nhìn dáng vẻ của vợ, anh cũng ngầm hiểu mọi chuyện có lẽ đã vỡ lở, liền quỳ gối dưới chân cô, nói: “Anh sai rồi!”. Thanh nhìn chồng, hỏi: “Anh có biết người phụ nữ kia là ai không?”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau