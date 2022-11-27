Trở về nhà, Thanh ngồi đợi sẵn trên sofa. Lúc Cường về đến nơi, nhìn dáng vẻ của vợ, anh cũng ngầm hiểu mọi chuyện có lẽ đã vỡ lở, liền quỳ gối dưới chân cô, nói: “Anh sai rồi!”. Thanh nhìn chồng, hỏi: “Anh có biết người phụ nữ kia là ai không?”.

Thanh là gái 2 lần đò. Để con gái có một gia đình mới tốt, Thanh đã lựa chọn Cường để tái hôn. Cường năm nay 32 tuổi, chưa từng có vợ. Anh là bạn học cùng lớp thời cấp 3 của cô. Có lẽ cuộc hôn nhân của Thanh và Cường chính là thành quả mỹ mãn của những mối tình gà bông mọi người hay nói. Lý do Thanh ly hôn với chồng cũ là vì anh ta ngoại tình. Hậu ly hôn, cô mang theo con gái rời nhà chồng. Phải nói chồng cũ của Thanh không phải người tử tế, vậy nên cô chỉ muốn hai mẹ con tránh anh ta càng xa càng tốt. Cho đến khi gặp Cường, cô và anh rất tự nhiên đến với nhau. Cường đối với con gái Thanh rất tốt, Thanh cũng cảm thấy an tâm khi ở bên anh. Cuộc sống cứ như vậy yên ổn trôi qua 3 năm.

Ảnh minh họa: Internet Gần đây Thanh phát hiện hứng thú của Cường đối với mình ngày càng giảm. Đôi khi Thanh “ám chỉ” chuyện muốn gần gũi, Cường luôn viện cớ mệt mỏi. Điều này khiến Thanh có dự cảm không tốt. Chồng cũ của cô cũng từng “dở chứng” như thế. Một ngày, bạn thân của Thanh gọi điện nói nhìn thấy Cường và một nữ đồng nghiệp cùng nhau từ công ty đi ra, cử chỉ của hai người rất mập mờ. Tuy không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng Thanh vẫn thấy lấn cấn. Thanh lẳng lặng quan sát chồng thật lâu. Một lần, Cường nói tan tầm không về ăn cơm vì phải làm thêm giờ. Thanh thấy khả nghi nên đến công ty anh chờ phía dưới từ sớm. Lúc chồng rời khỏi công ty, Thanh không thấy anh đi cùng phụ nữ nào khác, nhưng cô vẫn âm thầm theo phía sau chồng. Khi theo chân anh đến khách sạn, Thanh hoàn toàn bối rối khi nhìn thấy nhân tình của chồng. Cô ta không là ai khác mà chính là tiểu tam mà chồng cũ của Thanh từng ngoại tình! Hiện tại, chồng mới của cô cũng lại đang ôm cô ta trong vòng tay!

Ảnh minh họa: Internet Trở về nhà, Thanh ngồi đợi sẵn trên sofa. Lúc Cường về đến nơi, nhìn dáng vẻ của vợ, anh cũng ngầm hiểu mọi chuyện có lẽ đã vỡ lở, liền quỳ gối dưới chân cô, nói: “Anh sai rồi!”. Thanh nhìn chồng, hỏi: “Anh có biết người phụ nữ kia là ai không?”. Cường đáp: “Là đồng nghiệp cùng công ty anh”. “Vậy anh có biết tôi và chồng cũ ly hôn thế nào không?”. “Ngoại tình”. “Đúng, khẩu vị đàn ông của các anh thực sự rất giống nhau. Vợ cưới cùng 1 người, mà tiểu tam cũng là một người!”, Thanh cay đắng nói. Nhìn gương mặt xanh xám của Cường, cô có chút hả dạ. “Vợ, anh biết, nên… anh là đang trả thù cho vợ”. Thanh nghe chồng viện lý do nực cười mà không nói nên lời. Ngày hôm sau, cô đem con gái về nhà mẹ đẻ: “Mẹ, sau này mẹ con mình nương tựa vào nhau nhé”. Mẹ Thanh nhìn con gái, mỉm cười đáp: “Ừ”. Vào khoảnh khắc đó, nước mắt Thanh cứ tự nhiên mà trào ra, không thể ngăn lại được! Thanh thật không may khi hai cuộc hôn nhân, phải trải qua cùng một nỗi đau mà kẻ gây ra là cùng 1 người. Nhưng dù có đau đớn thế nào thì phụ nữ cũng phải học cách chữa lành vết thương và tìm cho mình con đường đúng để tiếp tục tồn tại và nuôi con.

Tôi sốc tận óc khi thư ký của chồng dám ngang nhiên gửi que thử thai 2 vạch cho mình Nghe xong những lời đó của ả ta, tôi giận run người, tới mức tôi phải vào nhà tắm tạt nước lạnh lên mặt để giữ bình tĩnh. Cuối cùng tôi lấy ô tô phóng một mạch ra ngoại thành để khuây khỏa cảm giác cay đắng đó.

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