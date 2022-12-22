Hạnh phúc vì được chồng tặng quà khủng, tôi bỗng 'điếng người' khi chứng kiến cảnh tượng chồng và người giúp việc tuổi đôi mươi ân ái trên giường

Tâm sự 22/12/2022 06:30

Tin chồng, tin cô giúp việc trẻ tôi chăm chỉ hoàn thành công việc ở trường và không nghĩ có ngày chính mình phải đứng bên ngoài cánh cửa ngôi nhà hạnh phúc của mình.

Khi con gái đầu vào lớp 1 và con gái thứ 2 vừa qua lễ thôi nôi thì chồng tôi may mắn được giám đốc cân nhắc lên chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh của công ty chuyên nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm cao cấp rất được ưa chuộng trên thị trường. Ngày nhậm chức, chồng háo hức báo thêm tin vui là sắp tới anh sẽ có nhiều chuyến tháp tùng sếp ra nước ngoài, rồi đi các tỉnh xa trong nước để khảo sát, mở rộng việc làm ăn, buôn bán chứ không phải chỉ quẩn quanh ở thành phố, sáng đến công ty, chiều tan tầm lại về với vợ con như bấy lâu nay nữa.

Mừng cho chồng có cơ hội tiến thân trong sự nghiệp, nhưng tôi cũng lo vì bố, mẹ đôi bên ở xa, tôi một nách hai con dại, lại còn phải hoàn thành công việc kế toán tại trường tiểu học của tôi nên tôi bàn với chồng bớt ăn, bớt tiêu để thuê người giúp việc. Thấy yêu cầu của tôi hợp lí chồng ủng hộ ngay, nhưng khi cùng nhau săn tìm tin quảng cáo tuyển người giúp việc trên mạng xã hội, chồng tôi không duyệt vì những trường hợp tôi thích thì chồng phản đối, với lí do mấy người đó lớn tuổi, ít học sợ con không được chăm sóc bài bản, sợ sức khỏe của họ không chu toàn hết việc nhà…

Cuối cùng chồng nhận trách nhiệm sẽ xem xét, cân nhắc thận trọng để có được 1 người giúp việc đủ tiêu chuẩn, làm vừa lòng tôi. Thấy chồng chỉ muốn tốt cho mình nên tôi cũng không khó dễ gì khiến chồng phải phiền vì mẹ con tôi nữa. Giữ lời hứa trước hôm chồng xách va li theo sếp bay sang trời Tây, anh dẫn về cho tôi một cô giúp việc mới 19 tuổi, trắng trẻo, xinh xoắn, e lệ như gái đến nhà chồng để xem mặt, làm tôi vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối nghi ngại khả năng giúp việc nhà của cô ấy.

Hạnh phúc vì được chồng tặng quà khủng, tôi bỗng 'điếng người' khi chứng kiến cảnh tượng chồng và người giúp việc tuổi đôi mươi ân ái trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng chồng khẳng định Trinh, tên cô gái tuy ít tuổi, lại có vẻ ngoài xinh xoắn nhưng cô đã có kinh nghiệm bế ẵm, chăm sóc cho bé và làm việc nhà gần một năm cho chị dâu của mình rồi, vì vậy tôi cứ yên tâm. Rồi như để thuyết phục tôi cho trọn, chồng ghé tai tôi thì thầm rằng Trinh ngây thơ lắm, mà anh thích điều đó vì thuê người lớn tuổi, từng trải khó dạy dỗ, bảo ban theo ý mình, vả lại thời buổi người khôn, của khó giao con cái, giao nhà cửa cho ôsin quá rành cũng ngại.

Chỉ sau 1 tuần có bàn tay của Trinh, mọi việc trong ngoài đều chu tất, hàng ngày Trinh đưa con bé lớn đi học rồi về trông bé thứ 2 cho tôi đi làm. Chiều tan tầm tôi đón bé lớn ở trường về thì Trinh đã cơm nước đầy đủ cho cả nhà, đã tắm và cho bé nhỏ ăn xong xuôi. Nhìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, các con quấn chị Trinh tôi thực sự hài lòng và biết ơn chồng đã tìm cho tôi cô giúp việc ưng ý.

 

Ngày Trinh đón sinh nhật lần thứ 20, chồng tôi tặng em một bộ mỹ phẩm thật xịn, anh còn đưa cho tôi số tiền kha khá để tôi mua cho Trinh bộ váy áo thời trang, khiến buổi tối hôm đó dưới ánh nến lung linh, bên cạnh lẵng hoa tươi thơm ngát Trinh không kém bất cứ cô gái xinh đẹp, sành điệu nào ở phố.

Tin chồng, tin cô giúp việc trẻ tôi chăm chỉ hoàn thành công việc ở trường và không nghĩ có ngày chính mình phải đứng bên ngoài cánh cửa ngôi nhà hạnh phúc của mình. Đó là hôm tôi bận tất toán sổ thu, chi cuối tháng, tôi báo với chồng sẽ về muộn…Tôi chết điếng khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi đang được cô ôsin ngây thơ dẫn vào đam mê tình ái ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi…Họ đã qua mặt tôi như vậy bao lần rồi? Không lẽ bấy lâu nay tôi nuôi ong tay áo?

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Tôi chưa từng nghĩ chuyện ly hôn với vợ. Vợ tôi luôn chu toàn, có trách nhiệm với gia đình chẳng có gì để chê mà bồ nhí lại đối xử có tình có nghĩa với tôi.

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