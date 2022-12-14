Hạnh phúc đong đầy vì lấy được 'trai tân' ga lăng, sáng ra tôi thót tim khi thấy người này nằm cạnh

Tôi chọn trong rất nhiều người đàn ông yêu thương mình để có được tấm chồng như ý. Và rồi tôi gật đầu lấy người hơn mình 15 tuổi. Người ta bảo, chồng già càng yêu chiều phụ nữ trẻ. Người như tôi cũng sẽ được chồng cưng chiều hết mực. Anh có tiền lại tâm lý vậy nên tôi đúng là như sống trong nhung lụa.

Vốn là một cô gái xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi, tôi luôn mơ ước lấy được người chồng giàu có. Bản thân khá tự tin, ăn nói dễ nghe nên tôi luôn thu hút được ánh nhìn của đàn ông. Vì vậy, sau khi có công việc, tôi đã tính chuyện lấy chồng và phải là người giàu.

Nhưng… người giàu lấy vợ theo phong cách của người giàu. Anh yêu tôi nhưng cũng đem lòng yêu các cô gái khác. Anh muốn tôi ở bên cạnh anh với tư cách là vợ nhưng không được cấm cản anh chuyện qua lại với người khác.

Tôi gật đầu làm vợ anh sau hơn 3 tháng quen biết. Những ngày đầu, cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc biết bao. Anh cho tôi mọi thứ tôi muốn, mua cho tôi nhiều hàng đắt tiền. Anh còn mua cho tôi một căn hộ nhỏ.

Điều này nghe thật vô lý nhưng tôi lại phải chấp nhận. Anh nói đó là một phần trong công việc của anh. Và chỉ khi anh có quan hệ tốt thì công việc mới phất lên được. Nếu không, anh cũng không thể chu cấp tiền bạc cho tôi đầy đủ được.

Tôi sống như vậy suốt hơn 1 năm. Tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần vì tôi luôn bị ám ảnh chuyện anh qua lại với nhiều người. Tháng nào anh cũng đưa tiền cho tôi nhưng niềm vui của tôi thì gượng gạo. Thứ tôi cần hơn cả vẫn là người đàn ông thuộc về mình.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng định bụng phải tích cóp thêm chút tiền rồi mới đường ai nấy đi. Sau hơn 2 năm tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với anh vì không chịu nổi. Anh cũng đồng ý kí vào đơn ly hôn và cho tôi khá nhiều tiền. Tôi chưa có con nên đương nhiên trở thành cô gái sành điệu, ăn chơi trong mắt nhiều chàng trai.

Nhưng cuộc hôn nhân đầu đã dạy cho tôi nhiều điều. Thứ mà tôi học được chính là phải chọn người yêu thương mình hết mực chứ không nên vì tiền bạc. Và tôi chọn anh. Anh là một gã trai tân, có ngoại hình nhưng cũng hết lòng yêu tôi. Dù biết tôi từng có gia đình, anh cũng không bận tâm.

Anh nói sẽ giấu bố mẹ chuyện này nhưng tôi lại không muốn vậy. Tôi đã có nhiều bài học trong cuộc hôn nhân thứ nhất, tôi không muốn sống trong lo lắng, sợ hãi nữa. Tôi buộc anh phải nói với bố mẹ về chuyện đó.

Mẹ anh nghe xong thì hốt hoảng. Tôi thấy ánh mắt ái ngại của bác. Bác chắc chắn không muốn con trai của mình lấy người phụ nữ có chồng. Anh vốn là người đẹp trai lại có công việc tốt, sao bố mẹ anh có thể để anh thiệt thòi. Vì bố mẹ anh ngăn cản nên hết lần này đến lần khác, tôi đòi chia tay. Chỉ là, anh quá yêu tôi nên không thể từ bỏ.

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Không biết bằng cách nào đó, anh đã thuyết phục được mẹ mình. Bác đã gọi cho tôi và nói chấp nhận cuộc hôn nhân nhưng cũng nhấn mạnh tất cả là vì con trai bác. Tôi cũng mừng trong lòng và hứa sẽ cố gắng sống cuộc đời mới tốt hơn, hết lòng vì chồng và gia đình chồng.

Ngày đó, chúng tôi được nhiều quan khách đến chúc mừng. Tôi cũng hiểu có vài lời qua tiếng lại bên tai về việc vợ anh từng có gia đình. Vốn đã quá quen chuyện đó, tôi bỏ ngoài tai, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người.

Đêm tân hôn đó, tôi đã uống rất nhiều rượu và say. Trong lúc ngủ mơ màng, tôi hé mắt và quờ tay vào người bên cạnh. Tưởng chồng mình tôi quay sang ôm ấp ai ngờ thất kinh khi thấy người nằm kế bên. Mẹ chồng tôi đang nằm giữa hai vợ chồng. Tôi vội choàng dậy rồi gọi chồng. Anh cũng hốt hoảng thấy mẹ ở giường tân hôn của hai đứa. Anh hỏi mẹ tại sao thì mẹ bảo thầy bói phán.

Vì anh là trai tân, lấy gái có chồng nên nhất định phải ngủ với con dâu và con trai 30 ngày. Trong thời gian này mẹ nằm giữa, cũng giống như việc hòa giải mối quan hệ để hai đứa hợp nhau hơn về chuyện chăn gối. Người có chồng kẻ trai tân sợ rằng không thể dung hòa.

Không hiểu mẹ nghe ở đâu lại nghĩ tôi át vía chồng. Chỉ vì trải qua một đời chồng nên bây giờ tôi là người có thể khiến chồng bị này bị kia lúc chăn gối. Câu chuyện thực sự vô lý. Tôi có nói mẹ đi xem bói ở đâu thì dẫn tôi tới đó để ba mặt một lời nhưng mẹ nhất định không chịu.

Tình cảnh này thực sự khó chịu. Tối nào cũng có mẹ nằm giữa, vợ chồng tôi còn chưa được tân hôn. Có lúc phải giả vờ đi làm để đưa nhau ra nhà nghỉ. Liệu rồi 30 ngày nằm như vậy, có hôm nào tôi được ngủ yên?