Chồng được nhân viên trẻ đẹp nhắn tin ‘gạ gẫm’ chấn động cả công ty, lời đáp trả của anh mới cao tay khiến vợ hài lòng không thôi

Tâm sự 14/12/2022 18:43

Vì bắt đầu thành đạt, chồng tôi lại được các em tươi non mơn mởn để ý, rồi cũng đến một ngày, cô gái ấy gạ gẫm thật mùi mẫn.

Người đời nói bản tính của đàn ông là lăng nhăng, có hoa thơm ở nhà rồi, vẫn không ngại nhặt cỏ dại ven đường. Đối với một số đàn ông, họ đặc biệt tham lam, không bao giờ chỉ muốn một mà phải 2, 3 và nhiều hơn nữa, Bởi vậy mới có việc không ít người được gái lạ quấn vào là vội phản bội người phụ nữ “đầu gối tay ấp” của mình. Nhưng cũng có những ông chồng quân tử, đàng hoàng, cỏ dại có thơm và nhuận sắc hơn hoa héo ở nhà cũng không bao giờ thèm ngó đến. Ví dụ như anh chồng dưới đây, thông qua lời kể của người vợ:

“Tôi và chồng bén duyên khi cùng học chung Đại học. Sau tốt nghiệp chúng tôi đều ở lại thành phố vừa làm vừa học lên. Chúng tôi thuê nhà sống chung gần chục năm. Trong thời gian đó, chắc chắn có không ít cãi vã, nhưng chí hướng chung của chúng tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi, đó là cùng nhau nỗ lực phấn đấu vì một tương mà đôi bên đều thấy hài lòng. Trong 10 năm đó, chúng tôi thử thách trong nhiều lĩnh vực khác nhau: mở cửa hàng bánh ngọt, mở quán nước giải khát, mở nhà hàng ăn uống... Và hiện nay, vợ chồng tôi đang kinh doanh một nhà hàng lẩu. Vì có quá trình tích lũy khá dài nên chúng tôi có đủ vốn để thuê nhiều nhân viên phục vụ, vợ chồng tôi không còn phải tự tay làm nhiều việc nữa. Tuy nhiên mới bắt đầu kinh doanh ở lĩnh vực mới nên vợ chồng tôi cũng phải trải qua biết bao nhiêu vất vả.

Chồng được nhân viên trẻ đẹp nhắn tin ‘gạ gẫm’ chấn động cả công ty, lời đáp trả của anh mới cao tay khiến vợ hài lòng không thôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 3 tháng trước, chúng tôi tuyển một cô gái trẻ và xinh đẹp vào làm. Sự xuất hiện của cô gái này quả thực đã thu hút rất nhiều khách hàng đến quán lẩu. Một số khách hàng nam đến cửa hàng của chúng tôi ăn uống chỉ là để có thể ngắm nghía và tán tỉnh cô nhân viên này. Nhìn thấy lợi ích của việc này, vợ chồng tôi đã bí mật bàn bạc với nhau rằng sắp tới cần tuyển thêm những cô bồi bàn xinh đẹp nữa, lương cao hơn một chút cũng không sao, mấu chốt là làm cho công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Điều khiến tôi không thể chấp nhận được là cuối cùng cô gái xinh đẹp này lại có ý định dây dưa với chồng tôi. Cô ấy đã trực tiếp tỏ tình với chồng tôi bằng tin nhắn: “Em thích anh”. Còn câu trả lời của chồng tôi rất hài hước như sau: “Anh cũng thích em, nhưng vợ anh không thích em. Trong nhà vợ chồng anh, tất cả đều do vợ anh quyết định”.

Cuối cùng, tôi đã cho cô gái nghỉ việc với 2 lý do: 1) Sự tồn tại của cô ấy đối với việc kinh doanh của chúng tôi chẳng qua là điểm tô thêm, có cũng được, không có vẫn ổn 2) Tôi không thể chịu đựng những thứ bẩn thỉu trong mắt mình, đặc biệt là khi đối mặt với những người có tâm địa bất chính.

Trong khi đó, chồng tôi không có bất cứ ý kiến gì về chuyện tôi đuổi việc cô gái kia”.

***

Qua câu chuyện này, có thể khẳng định một điều chắc chắn: chồng chị là người đàn ông rất đáng tin cậy. Mong rằng chị biết trân trọng anh. Tin rằng với sự chung sức của cả hai vợ chồng, cuộc sống của anh chị sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, tình cảm vợ chồng ngày càng bền chặt.

 

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