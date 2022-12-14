Quang và Thu quen nhau trong đám cưới một người bạn. Thu không phải là mẫu người Quang thích vì nhìn Thu quá ngây thơ và giản dị. Nhưng Quang bị hớp hồn bởi nụ cười quá ư mê hoặc của Thu. Với kinh nghiệm tình trường đã có, không quá khó để Quang cưa đổ được Thu chỉ sau chưa đầy 1 tháng.

Quang vốn nổi tiếng là một tay sát gái đào hoa, anh trải qua không biết bao mối tình với đủ kiểu con gái. Nhà giàu có, nhà nghèo có, n.óng b.ỏng có, ngây thơ cũng có nhưng cô nào Quang quen cũng đều xinh xắn cả. Quang vẫn tự hào mà vỗ ngực với đám bạn rằng “gái cứ tự tình nguyện tìm đến tao chứ tao chưa lừa lọc đứa nào bao giờ”.

Cũng có lúc anh tỏ ý lạnh lùng nhưng Thu thì khác, yêu anh vô điều kiện và rồi chuyện gì đến cũng đến. Thu đã trao hết tất cả cho anh. Sau đêm đó, Thu càng si mê Quang hơn nhưng anh lại cảm thấy áp lực vì điều đó.

Quang có một nguyên tắc, quen cô nào là chỉ một cô, chia tay cô đó rồi mới sang cô khác với Thu cũng vậy. Quang vô cùng toàn tâm toàn ý với Thu. Càng quen lại càng thấy Thu ngây thơ, đơn thuần. Đôi lúc Quang cảm thấy có phần hổ thẹn và chút không đành lòng bởi sau tất cả, anh sẽ không bao giờ cưới Thu.

Đến khi Thu thông báo chuyện có bầu, Quang dường như phát điên.

Tất cả những cô gái trước đây của Quang đều không cô nào để lại hậu quả nhưng với Thu, anh cũng đã nhắc nhở. Anh vứt cho Thu một khoản tiền rồi thẳng thừng nói “anh không có ý tiến xa với em, em mang số tiền này đi phá đi, anh cũng nói với em ngay từ đầu, anh chưa muốn ràng buộc, em để xảy ra như vậy thì em chịu. Đừng cố chấp vì em còn trẻ, sau này vẫn có thể sinh đứa khác”.

Nói xong, Quang bỏ đi, anh cũng cắt đứt mọi liên lạc với Thu dù bản thân anh cũng có phần áy náy. Thu đau đớn, nhục nhã và ê chề, lần đầu tiên Thu dành trọn trái tim cho một người đàn ông, 21 tuổi, Thu còn quá trẻ, cô cũng không đủ can đảm giữ lại đứa con này.

3 năm sau, Quang có phần trưởng thành hơn nhưng bản tính đào hoa thì vẫn không thể nào bỏ. Tình cờ Quang gặp lại Thu trong một khu nghỉ mát. Thu giờ thay đổi khá nhiều, n.óng b.ỏng hơn, xinh đẹp hơn, sắc sảo hơn nhưng nụ cười ngày đó thì vẫn thế.

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Có chăng cũng chỉ là từng trải hơn mà thôi. Quá khứ ùa về. Quang thừa nhận, trong số những cô bạn gái qua tay anh, Thu là cô gái khiến bản thân anh day dứt nhất nhưng Thu quá ngây thơ.

Bất ngờ hai ánh mắt nhìn nhau, Thu cũng có thoáng nét ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và đáp lại Quang bằng một nụ cười rồi quay đi. Từ đó Quang cứ suy nghĩ mãi. Anh không ngủ được nên lang thang bờ biển, tình cờ thế nào lại gặp Thu.

Không kìm lòng, anh tiến tới nói chuyện, hỏi thăm. Qua một hồi, cảm giác Thu dường như vẫn còn tình cảm, Quang “gạ” Thu đi vào phòng khách sạn “ôn kỷ niệm” cũ cho tiện. Thu nhìn Quang, cô cười khẩy và nói “Đêm nay anh trả tôi bao nhiêu, đủ tiền phá thai lần nữa không?”.

Quang choáng váng, anh gần như cứng họng thì Thu tiếp. “Anh vẫn thế chẳng thay đổi gì nhưng tôi thì khác, đàn ông các anh mất trí nhớ cũng nhanh thật đấy. Chúc anh lừa thêm được nhiều con nai nhé. Tạm biệt”. Nói xong Thu quay lưng đi, đây là lần đầu tiên Quang thấy ê chề nhục nhã đến thế. Có lẽ Thu nói đúng, anh đã quên hết những gì mình làm với Thu ngày xưa. Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài…