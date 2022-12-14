Ở lại 1 mình tăng ca trong đêm, nữ nhân viên cởi bớt áo cho mát nhưng không ngờ bóng hình phía sau cô mỗi lúc một gần và lời ‘thủ thỉ’ sau đó khiến cô đứng tim

Trong công ty gần 200 người thì Lành được mọi người biết đến là cô gái “giấy nhớ”, vì bất cứ người nào nếu công việc chưa xong thì đều ghi vào giấy nhớ rồi gửi cho Lành là cô sẽ hoàn thành nốt cho. Cứ 5 giờ 30 phút chiều tan giờ làm là mọi người lại hối hả về nhà, thế nhưng lần nào cũng vậy Lành đều ở lại công ty làm thêm giờ đến tận 9 giờ tối mới chịu về. Mấy cô đồng nghiệp thấy Lành như vậy thì đều lắc đầu ngán ngẩm.

- Mày đúng rõ hâm, tan giờ rồi thì mày có ngồi đây làm đến đêm sếp cũng không trả thêm lương đâu. Có khi còn phạt vì cái tội tiêu tốn điện nước công ty đấy. Không lẽ mày không có gì làm ngoài công việc à? Đi chơi, mua sắm… hẹn hò với người yêu đi chứ? Muốn có chồng thì phải ra ngoài tìm, không lẽ mày định đợi hoàng tử đến tìm à?. Năm nay đã 27 tuổi rồi đấy…không cẩn thận thì gia nhập hội gái ế thì xác định làm bà cô đến già luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe mấy cô đồng nghiệp nói như vậy thì Lành chỉ biết cười cho xong chuyện, nhiều người có vẻ nghĩ rằng Lành ham công tiếc việc. Thế nhưng sự thật thì như người ta có người yêu còn muốn đi chơi, ra ngoài làm đẹp này nọ.

Còn Lành thì vẫn còn độc thân nên cô thà ở lại công ty về muộn tý còn hơn về nhà. Bản thân Lành cũng muốn có tấm chồng lắm rồi…trước đây nghĩ vào làm công ty có nhiều đàn ông thì sớm có người yêu thôi. Thế nhưng sự thật thì đàn ông cô ty Lành đa phần có vợ với người yêu hết cả. Còn mấy người còn độc thân thì lại ít tuổi hơn Lành, cứ nghĩ đến việc làm “máy bay bà già” là cô đã không muốn rồi.

Thú thật thì khi ngày đầu vào làm công ty Lành đã cảm mến Hưng, vị sếp tổng của mình. Ngày nào cô cũng nhìn trộm sếp để đỡ mong nhớ, bản thân cô cũng biết rõ sếp hình như có thích mình. Thế nhưng khi nghe mấy cô đồng nghiệp nói bóng gió sếp có vợ sống bên nước ngoài thì Lành không dám thổ lộ nữa. Cô thà c.hết chứ không chịu làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình. Cứ vậy Lành giữ khoảng cách với sếp vì cô cho rằng nếu Hưng có nói thích mình thì cũng bắt mình làm tiểu tình nhân của anh.

Bình thường ở lại làm thêm giờ không sao, nhưng hôm đó ngồi đến 8 giờ tối thì bỗng nhiên điều hòa không chạy khiến phòng nóng nực vô cùng. Nghĩ mọi người trong công ty về hết rồi chỉ còn một mình trong văn phòng nên Lành cởi luôn áo ngực ra cho mát. Đang lúc hí hửng vì thoải mái bỗng nhiên Lành giật b.ắn người khi thấy vị sếp tổng của mình bước đến.

- Anh chưa về sao?

- Hôm nay anh ở lại giải quyết nốt chút giấy tờ…

Cô vội lấy tay che lại ngực… nhưng lại quên mất cái việc là áo lót còn vứt trên bàn.

Nhìn bộ dạng của Lành ngại ngùng lúc đó khiến Hưng buồn cười vô cùng, anh tiến lại gần cầm lấy chiếc áo ngực rồi đưa cho Lành.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh làm gì vậy hả?

- Còn làm gì nữa. Nhìn em thế này anh sợ không kiềm chế được đâu, em mặc vào đi… đừng khiến anh lao vào em như con hổ đói.

- Thế mà tôi cứ tưởng bị anh cướp cái ngàn vàng.

- Anh đâu có hèn hạ như vậy chứ? Anh muốn trồng cây si tán em rồi cưới về đêm tân hôn chúng ta mới l.àm c.huyện đ.ó. Mà anh đã thấy ngực em rồi…nên em nhất định phải lấy anh.

Nghe Hưng nói câu đó Lành lại bật cười, thật sự thì không cần Hưng tán thì Lành cũng đã đổ gục anh rồi. Và tất nhiên những lần sau đó thì Lành chẳng còn ở lại. làm thêm giờ mà cô hẹn hò với vị sếp tổng điển trai tài giỏi của mình.