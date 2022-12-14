Nhận làm giúp việc để có tiền ăn học, ngay ngày đầu tiên, cô sinh viên đã phải ‘làm chuyện này' cho ông chủ và hành động không ngờ phía sau

Độ này đang được nghỉ ôn thi hết kỳ, thấy khoảng thời gian buổi chiều ngồi không ở nhà chán quá. Mấy đứa bạn Trúc đi làm giúp việc theo giờ lương cũng khá, Trúc liền tới trung tâm đăng ký, đi làm lấp chỗ trống lấy tiền sinh hoạt cho đỡ khổ sở. Được trung tâm giới thiệu đến 1 nhà cách chỗ trọ của cô chừng 5km. Đạp xe đến đó, nhìn thấy căn nhà 5 tầng to đẹp mà Trúc không thầm mơ ước: “Bao giờ mình mới có căn nhà đẹp thế này mà ở??”.

Nhà nghèo nên chuyện học đại học của Trúc là 1 thử thách rất lớn với cô và gia đình. Để thỏa mãn khát khao của mình, Trúc xin bố mẹ được đi học. Vừa lên đại học cô đã chạy khắp nơi đi tìm việc làm thêm. Trúc hết đi rửa bát, phục vụ quán phở đến khuya muộn mới về. Mệt nhưng kiếm được tiền Trúc vui lắm.

Vào nhà, Trúc thấy có mỗi mình ông chủ, những người còn lại trong gia đình đi vắng hết rồi. Ông chủ hỏi qua Trúc vài câu và nhìn cô như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống khiến Trúc sợ.

- Dạ, cháu năm nay 19 ạ. Hôm nay là ngày đầu cháu tới nhà mình làm, có gì chú cứ bảo cháu ạ.

- Được rồi. Em có bạn trai chưa??

- Dạ, cháu chưa ạ. Cháu vẫn còn nhỏ mà.

Thấy chú chủ nhà khá dễ tính và vui vẻ, Trúc cứ hăng say mà làm việc rồi theo lời yêu cầu cá nhân của ông. Nhưng...

Vừa bước vào phòng, Trúc không ngờ trước cảnh tượng mình gặp khiến cô cảm nhận điều không hay.

Hí hửng vì được ông chủ nói sẽ thưởng hẳn 200 ngàn, Trúc cứ ngoan ngoãn làm việc ông sai bảo. Nào ngờ...

Ngây ngô chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão chủ đã từ từ kéo ngay chiếc quần Trúc xuống.

- Chú làm gì thế?? Chú bỏ cháu ra…

Cố gắng hết sức vùng lên, Trúc vẫn không thoát khỏi tay hắn.

Nhục nhã, ê chề Trúc rời khỏi căn nhà đó mà nước mắt lưng tròng. Cô không ngờ cuộc đời này nhiều cạm bẫy đến thế?? Trúc nhục, không còn mặt mũi nào đối diện với người thân. Ngay sau đó, cô đã tìm cách liên lạc với cơ quan chức năng, chẳng bao lâu, theo cách mà ông ta yêu cầu đã bị 'tóm sống' ngay trong nhà. Dù đau khổ, nhưng cô quyết tâm thay đổi, cô xin vào nơi bán hàng uy tín hơn, nhất quyết không nhìn về tương lai của mình là 1 màu tăm tối bởi người đàn ông xấu xa đó.