Bạn gái năn nỉ cho cô bạn thân ở lại qua đêm mà nhà chỉ có một phòng, anh vui vẻ đồng ý nhưng đêm hôm đó thì…

Mang tiếng là có cô bạn gái xinh đẹp, thế nhưng mỗi lần tụ họp bạn bè thì nghe chúng nó kể về chiến tích đưa bạn gái đi nhà nghỉ mà Thắng hậm hực vô cùng. Tất nhiên là anh không dám nói với lũ bạn là mình chưa được hưởng cái ngàn vàng của bạn gái, vì chúng nó mà biết thế nào hôm sau trên mạng xã hội Thắng cũng bị gán cho cái mác “trai gay”.

Thắng và Châm yêu nhau đã được hơn 4 năm, với từng ấy thời gian gắn bó thì ai cũng nghĩ chắc chắn mấy ông bà chủ nhà nghỉ đều quen mặt với Thắng và Châm. Vì thời đại giờ nam nữ yêu nhau chuyện “vượt rào” không còn bị hà khắc như trước nữa. Ấy thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại vì dù yêu lâu nhưng Thắng chỉ được nắm tay rồi ôm hôn cô bạn gái của mình ở mức trong sáng…hoàn toàn trong sáng.

Thế rồi cho đến một ngày khi hôm đó đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ cô bạn gái đến gõ cửa. Khỏi phải nói lúc đó Thắng hí hửng như nào vì anh đang nghĩ chắc Châm nghĩ lại rồi nên muốn dâng hiến cái ngàn vàng cho mình. Ấy thế nhưng khi vừa mở cửa ra thì Thắng thấy ngoài bạn gái ra còn có cô bạn thân của em nữa khiến anh tụt cả hứng.

Nghe thằng bạn thân nói như vậy Thắng càng hậm hực vì thật sự thì anh nghĩ không phải anh gay mà cô bạn gái của mình có vấn đề về giới tính. Nhiều khi ôm hôn không kiềm chế được Thắng lại chạm tay vào ngực Châm, thế nhưng ngay lập tức cô gạt tay bạn trai đi. Nhiều lúc muốn hỏi em có phải bạn gái bị les hay gì không nhưng sợ bị em giận nên Thắng cũng đành cam chịu. Chẳng thế mà gạ gẫm mãi không được nên Thắng đành chờ đợi cưới xong rồi đêm tân hôn bắt Châm bù đắp cho mình.

- Phòng bọn em bị hỏng điều hòa rồi… nên đêm nay anh cho em và Thảo ( tên cô bạn thân ) ngủ nhờ một đêm nhé. Bọn em hứa sẽ nằm ngoan.

Thắng vui vẻ gật đầu cho bạn gái và cô bạn thân của em ngủ lại. Dù có hơi cảm thấy bất tiện một chút nhưng anh vẫn cố chịu đựng, cứ tưởng mọi chuyện thế là xong. Vậy nhưng đã gần 12 giờ đêm nhưng Thắng không tài nào chợp mắt được vì ở gần bạn gái nên người anh nóng ran. Không kiềm chế nổi nên Thắng rón rén đến gạ bạn gái xuống ngủ với mình… Vậy nhưng khi Thắng vừa nhìn lên giường thì c.hết lặng khi thấy Châm để cho cô bạn thân làm việc ấy.

Khỏi phải nói lúc đó Thắng điếng người như nào vì anh chợt nhận ra là bạn gái của mình có vấn đề giới tính thật… Chẳng trách mấy năm qua Thắng không được làm gì đụng chạm đến cơ thể của Châm là vì thế.

Thắng hét lên.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe Thắng quát thì Châm giật cả mình nhưng vẫn tỉnh bơ cài lại áo…

- Sao anh hét lên giữa đêm vậy chứ?? Bọn em có làm gì đâu.

- Em vẫn còn cãi được ạ??

- À…anh đang nói việc đó hả?? Bọn em ở cùng trọ với nhau nên đêm nào bọn em cũng làm thế cho nhau mà anh - Châm cười hớn hở.

- Đêm nào cũng thế á?? Trời đất ơi….

- Có phải anh đang nghĩ em yêu Thảo không hả?? Vớ vẩn quá đấy… em chuẩn girl nhé. Con Thảo cũng có bạn trai rồi đấy. Bọn em là con gái nên đêm nào cũng mát xa cho nhau thôi mà. Cả hai bọn em đều giúp đỡ nhau… Chứ người em yêu tất nhiên là anh. Vì sợ anh chê em nên ngày nào em cũng nhờ Thảo nó nắn bóp cho em đấy.

Nghe bạn gái nói như vậy thì Thắng mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng anh vẫn thỏ thẻ.

Yêu 4 năm anh còn không bằng cô bạn thân của em…em có cho anh đụng vào người đâu.

- Được rồi… từ giờ anh cho tất. Được chưa nào. Thế giờ anh mát xa cho em đi…

Quả thật là lần sau đó thì Thắng được Châm dâng hiến thật, khỏi phải nói anh vui vẻ như nào. Anh cấm bạn gái không được cho cô bạn thân chạm vào người nữa… vì anh sợ không cẩn thận có ngày bạn gái và bạn thân của em yêu nhau mất…