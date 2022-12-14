Tái hợp cùng chồng cũ sau 4 năm ly hôn, đêm đầu tiên khẽ khàng vén lớp áo chồng xuống giường, cô khóc nghẹn khi chứng kiến điều này

Khi còn yêu thương, người ta sẽ còn quay lại bên nhau. Vợ chồng đã ly hôn, vẫn còn tình cảm thì hoàn toàn có thể đoàn tụ, tiếp tục cùng nhau vun đắp tổ ấm hạnh phúc.

“Khi ấy con trai chúng tôi mới lên 2 tuổi. Một ngày đi làm về, chồng chìa ra lá đơn ly hôn đã ký sẵn yêu cầu chia tay. Anh ấy bảo chán ngán hôn nhân, muốn được giải thoát”, Loan kể.

Loan (34 tuổi) tâm sự cô và quyết ly hôn cách đây 4 năm. Chính Lâm là người chủ động làm đơn ly hôn.

Đúng là vợ chồng Loan khi ấy hay xảy ra mâu thuẫn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới ly hôn. Sống chung một nhà khó tránh khỏi va chạm, cặp vợ chồng nào cũng như vậy cả. Nhưng Lâm bỏ qua những lời khuyên can, níu kéo của vợ, khăng khăng dọn đồ ra ngoài. Loan phần vì tự ái, phần cho rằng người đã muốn đi thì cũng chẳng giữ nổi.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là họ ra tòa chấm dứt hôn nhân, con trai do Loan nuôi dưỡng, Lâm nhận chu cấp hàng tháng. Cô đưa con về sống với bố mẹ. Hậu ly hôn, Loan và Lâm không liên lạc nhiều, đúng lịch anh chuyển tiền cho con nhưng tuyệt nhiên không đến thăm bé. Có lần nghe anh kể, Loan mới biết chồng cũ đã đi làm xa.

Cứ vậy mà qua 4 năm, Loan vẫn độc thân. Cô chưa tìm được người phù hợp để tái hôn, dẫu bố mẹ đã giới thiệu không ít đối tượng có điều kiện. Rồi một ngày không báo trước, Lâm đột ngột trở về, xuất hiện trước mặt cô.

"Sau khi hỏi han chuyện công việc, cuộc sống, chồng cũ đột ngột đưa ra lời đề nghị tái hợp khiến tôi giật mình. Bốn năm xa cách, chưa bao giờ tôi nghĩ đến khả năng đoàn tụ cả...", Loan chia sẻ.

Đêm đầu tiên với chồng cũ và sự thật khiến cô vợ bật khóc

Dù thời gian làm phai nhạt tình cảm nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng Loan vẫn đồng ý quay về bên Lâm. Phần vì hai người hiện tại đều độc thân, thậm chí không có đối tượng tìm hiểu nào cả. Hơn nữa vợ chồng làm hòa sẽ có lợi cho con, bé không phải thiếu thốn tình cảm của bố. Ngoài ra, khi trước vợ chồng Loan ly hôn không phải vì tổn thương quá lớn đến nỗi chẳng thể hàn gắn.

"Vì đã xa nhau cả 4 năm nên chúng tôi quyết định dành một khoảng thời gian để xây dựng lại tình cảm. Khi trước anh ấy kiên quyết chia tay, bây giờ lại rất tích cực vun đắp khiến tôi cũng thấy cảm động. Chồng cũ còn thay đổi rất nhiều, cả về tích cách và lối suy nghĩ, chín chắn, đĩnh đạc hơn hẳn", Loan nói.

Ảnh minh họa: Internet

Sau nửa năm, Loan và Lâm đăng ký kết hôn lại. Ngày hôm đó làm xong thủ tục về, hai người đã ở bên nhau. Đó là đêm đoàn tụ sau ngần ấy thời gian chia tách, khiến Loan cũng thấy bồi hồi xao xuyến. Cho tới khi nhìn thân thể trần trụi của chồng thì cô không khỏi thẫn thờ. Làn da anh thô ráp và cháy nắng, đặc biệt trên người Lâm có rất nhiều vết sẹo to nhỏ khác nhau.

"Tôi ngỡ ngàng hỏi chồng lý do tại sao. Những năm qua chỉ biết anh ấy đi làm ăn xa chứ không rõ cụ thể mọi điều anh ấy trải qua. Khi đó chồng mới kể sự thật, nghe xong mà tôi nghẹn ngào bật khóc", cô vợ này kể.

Khi xưa Lâm đòi ly hôn không phải vì chán hôn nhân mà vì sức ép từ bố mẹ vợ. Sau lưng Loan, ông bà thường xuyên thẳng mặt anh mỉa mai con rể bất tài, vô dụng, không lo cho vợ con được cuộc sống tốt, để con gái ông bà phải khổ sở. Khi ấy Lâm tự ái và quẫn chí nên mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Rời xa Loan rồi anh mới thầm hối hận song nghĩ cô sẽ lấy được người khác tốt hơn, anh quyết bỏ nhà đi làm ăn xa với bạn bè.

Thời gian đầu mới mở cơ sở sản xuất, việc gì cũng đến tay, cuộc sống của anh vất vả vô cùng. Những vết thương trên cơ thể Lâm cũng vì thế mà có. Sau 4 năm vất vả, Lâm đã kiếm đủ tiền mua nhà, anh lập tức trở lại xin đoàn tụ với vợ cũ vì không thể quên được cô. Bốn năm qua anh cũng không có ai khác. Nửa năm vừa rồi, anh về nhà đã mở được cửa hàng kinh doanh hoạt động ổn định, có đủ điều kiện lo cho gia đình.

"Đêm ấy nằm trong vòng tay chồng mà tôi vỡ òa hạnh phúc. Dù quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, dù anh ấy nông nổi, vội vã nhưng thật mừng là sau cùng chúng tôi vẫn quay về được bên nhau. Sau biến cố chúng tôi trưởng thành và chín chắn hơn, bố mẹ tôi cũng đã suy nghĩ khác...", Loan tâm sự.