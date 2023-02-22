Hạnh phúc báo tin mang thai cho bạn trai, tôi được thưởng nóng 100 triệu nhưng câu nói sau đó của anh làm tôi kinh hãi ngất xỉu

Hùng đối xử với tôi rất mực dịu dàng chu đáo, yêu thương chiều chuộng tôi chẳng thiếu thứ gì. Chính bởi vậy chỉ sau 15 ngày yêu nhau thì tôi đã trao cho Hùng tất cả. Thời buổi này ai còn để ý chuyện “giữ”, hơn nữa chúng tôi yêu nhau là thật lòng cơ mà.

Sau 6 tháng có người yêu thì tôi phát hiện mang thai. Tôi và Hùng là tình yêu sét đánh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đẹp trai phong độ bước xuống từ chiếc ô tô bóng loáng thì tôi đã say mê anh rồi.

Suốt 6 tháng bên nhau, Hùng cưng chiều tôi chẳng khác gì công chúa. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì có được một người đàn ông tuyệt vời hoàn hảo như anh. Khi tôi đang mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ thì phát hiện mình mang thai. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào. Tôi không thể chờ nổi lập tức báo tin cho bạn trai.

Anh nhìn chằm chằm chiếc que 2 vạch tôi đưa rồi nở nụ cười cực kỳ mãn nguyện. Anh ôm chầm bế bổng tôi lên reo vui. Rồi Hùng lập tức lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó và điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn báo hiệu. Tôi mở ra xem thì phải ngây ngất khi anh chuyển cho tôi 100 triệu đồng.

“Đó mới là phần thưởng ban đầu dành cho em thôi, em giỏi lắm. Sau này anh sẽ còn cho em nhiều thứ hơn nữa”, Hùng cười tươi rói nói với tôi như vậy.

Tôi biết là Hùng yêu chiều mình nhưng không ngờ được anh lại vui mừng vỡ òa đến mức này. Rồi Hùng đi gọi điện cho ai đó, hình như anh báo tin cho mẹ thì phải. Trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng về màn cầu hôn lãng mạn anh dành cho tôi với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Và cả một đám cưới lộng lẫy xa hoa, khi tôi khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng muốt trong sự ngưỡng mộ của biết bao người.

Sau khi cúp máy, người yêu quay lại nắm chặt tay tôi cười tươi rạng rỡ thốt ra một câu khiến tôi chết đứng:

“Vợ anh đồng ý cho em làm phòng nhì rồi, em cứ yên tâm dưỡng thai sinh con ra nhé. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con hết mực!”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi trợn trừng kinh hãi. Tôi đang nằm mơ thấy ác mộng phải không? Vợ Hùng là ai? Phòng nhì là thế nào? Tới lúc đó tôi mới bủn rủn chân tay khi Hùng tiết lộ tất cả sự thật. Hóa ra anh ta đã có vợ con đề huề rồi nhưng vợ Hùng chỉ sinh được hai đứa con gái và kiên quyết không sinh thêm. Hùng thì muốn có con trai, bố mẹ anh ta cũng vậy.

Nhưng họ không ly hôn vì ngại điều tiếng. Và vì người vợ đã ở bên anh ta từ những ngày còn tay trắng, hi sinh rất nhiều, đóng góp không ít công lao cho gia đình. Hùng chỉ còn cách kiếm con trai bên ngoài và đau đớn thay đối tượng được lựa chọn lại chính là tôi. Trong khi tôi còn tưởng mình là công chúa được bạn trai nâng niu chiều chuộng hết mực.

Trong 6 tháng yêu nhau, có lần Hùng đã đưa tôi về ra mắt gia đình. Vậy là bố mẹ Hùng đã cùng với con trai che giấu con dâu. Hùng còn bảo mẹ anh ta rất có mắt nhìn, trông tướng của tôi thì chỉ có sinh con trai. Đó cũng là lý do mà Hùng chiều chuộng tôi hết mực như vậy.

Hóa ra vừa nãy Hùng đi gọi điện cho vợ, thông báo chuyện tôi mang thai và xin vợ được lập phòng nhì. Trong lòng tôi lúc ấy quay cuồng bao thứ cảm xúc căm hờn, phẫn uất, thù hận… Đang mang thai nên sức khỏe kém, tôi ngất luôn đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Hùng đang nhìn tôi đầy vẻ lo lắng.

Tôi đã làm gì sai? Nếu biết Hùng đã có gia đình, chắc chắn tôi sẽ không đời nào qua lại với anh ta. Nhưng bây giờ tôi mang thai rồi, lẽ nào chỉ có cách cam phận làm vợ bé. Nếu không thì tôi nuôi con một mình hay sao? Trách ai được, chỉ trách tôi quá vội vàng không tìm hiểu kỹ mà thôi…