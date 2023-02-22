Chồng lạnh nhạt sau đêm tân hôn, tâm sự với mẹ chồng, con dâu tái mặt khi bà chỉ tay về thứ dưới gầm giường

Duyên và chồng quen biết nhau qua người nhà giới thiệu, mặc dù buổi xem mắt diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng, nhưng Duyên lại bị thu hút bởi cách giao tiếp nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp của chàng trai trẻ. Vì vậy cô chủ động bắt chuyện nhiều hơn, sau buổi xem mắt cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống.

Cộng thêm việc Duyên cương quyết muốn lấy nên bố mẹ cô đành nhượng bộ. Vì thế hai gia đình nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho các con.

Lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, sau 6 tháng hẹn hò, cả hai dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Bố mẹ Duyên ban đầu không quá ưng ý với cậu con rể này, vì thu nhập của anh chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng vì ông bà thông gia tuyên bố nếu hai đứa cưới nhau sẽ cho 2 vợ chồng 1 căn chung cư, lại đưa thêm sính lễ hậu hĩnh.

Vào ngày đám cưới, cô dâu và chú rể bước cùng nhau vào lễ đường trong lời chúc phúc từ bạn bè và người thân. Có thể nói đây là ngày hạnh phúc nhất của Duyên khi cô được gả cho người mình yêu.

Sau khi kết thúc đám cưới, Duyên theo chồng về căn nhà hộ mà bố mẹ chồng đã mua sẵn làm quà mừng cưới 2 con.

Đêm tân hôn hôm đó, Duyên vui mừng chờ đợi chồng trong phòng ngủ. Nhưng sau khi chồng cô tắm xong lại quay sang dỗ dành cô rằng mấy hôm vừa rồi vất vả rồi nên đi nghỉ sớm đi. Nói xong chồng cô ôm gối quay lưng về phía cô rồi đi ngủ ngay lập tức. Duyên ban đầu nghĩ rằng chồng mình quá mệt nên ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo đó, chồng cô luôn tìm cách tránh né và tỏ ra không hề mặn mà gì chuyện vợ chồng. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ và có chút tủi thân, cô không hiểu vì sao chồng vẫn đối xử rất ân cần với mình nhưng kiên quyết không động vào người mình như vậy.

Duyên nghi ngờ rằng chồng có nhân tình bên ngoài nên lo lắng mãi không thôi. Duyên vô cùng buồn bã không biết tâm sự chuyện này với ai, may mắn hôm đó mẹ chồng mang đồ sang tẩm bổ cho con dâu. Thấy Duyên ủ rũ mãi không thôi, bà mới gặng hỏi xem có chuyện gì.

Thấy mẹ thật lòng quan tâm, Duyên ngay lập tức kể hết điều bất thường của chồng, cô còn tủi thân mà mách với mẹ chồng rằng có khi chồng có nhân tình bên ngoài.

Mẹ chồng Duyên nhìn con dâu như vậy thì trầm ngâm hồi lâu. Bà không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy, sau đó kéo tay con dâu vào phòng ngủ của hai vợ chồng và chỉ xuống gầm giường. Bấy giờ bà mới nói rằng: “Con tự xem đi”.

Duyên cảm thấy vô cùng bất ngờ vì hành động của mẹ chồng, nhưng cô nhanh chóng ngó xuống gầm giường và lấy những thứ bên trong ra xem.

Ảnh minh họa: Internet

Bên trong không có gì ngoài mấy chồng sách báo tạp chí của chồng cô, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ lại những cuốn sách và tạp chí của chồng. Duyên bàng hoàng phát hiện ra, toàn bộ số sách và tạp chí này đều liên quan đến đồng tính nam.

Sau đó mẹ chồng cô khóc lóc cầu xin Duyên đừng ly hôn với con trai bà. Bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho con dâu biết.

Hai ông bà chỉ có duy nhất 1 cậu con trai, dù biết con trai là người đồng tính nhưng ông bà luôn khao khát có 1 đứa cháu. Vì vậy mới tìm mọi cách để con trai đi xem mắt, trước Duyên đã có rất nhiều người nhưng con trai ông bà cảm mến mỗi Duyên.

Hơn nữa ông bà cũng rất yêu quý cô, chính vì vậy mới quyết tâm dùng mọi cách để Duyên về làm dâu. Vốn nghĩ rằng cứ lấy nhau về sẽ có tình cảm nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Chuyện đã đến nước này, mẹ chồng Duyên quỳ xuống cầu xin cô đừng ly hôn và mong cô thông cảm cho nỗi khổ tâm của hai ông bà lớn tuổi.

Duyên sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện cảm thấy vô cùng choáng váng. Hóa ra chồng cô vốn là người đồng tính, hơn nữa anh cũng không có tình cảm với cô. Đó là lý do vì sao chồng cô kiên quyết không chịu động vào người cô.

Quá tức giận cô gọi điện cho chồng về nhà và chất vấn chồng thẳng mặt. Đứng trước lời chất vấn của vợ, chồng Duyên không chối cãi, anh thành khẩn nói rằng:

“Thật lòng xin lỗi vì gia đình anh đã lừa dối em, nếu em muốn ly hôn anh cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu em đồng ý ở bên anh thì hãy cho anh thêm chút thời gian để học cách thích nghi. Nếu em ở lại, anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc em và hứa sẽ đối xử tốt với em”.

Sau khi nghe xong những lời này của chồng, Duyên đã mất cả đêm để suy nghĩ nhưng vẫn không biết phải làm gì. Vì cô thực lòng yêu chồng mình rất nhiều, hơn nữa bố mẹ chồng cũng lớn tuổi, cô hiểu cho nỗi khổ của ông bà và cả nỗi khổ của chồng.