Hàng xóm gạ gẫm vợ tôi cùng ra ngoài 'đi chợ' để tiện bề dan díu, tôi cao tay giải quyết đủ để hắn ta không dám để 'họa mi hót' thêm lần nào nữa

Tâm sự 06/02/2023 15:18

Tôi và hàng xóm của mình có mối quan hệ không quá thân thiết nhưng cũng không xa lạ. Cũng vì vậy, khó có thể tin được gã ta lại đi gạ gẫm vợ tôi.

Tôi nghĩ, nhà mình có thể có một láng giềng tốt. Thế rồi, công việc khác nhau, mối quan hệ giữa 2 nhà cũng bình thường: không quá thân thiết, không quá rời xa. Một năm, tôi mời anh chồng qua ăn uống vài lần khi có anh em hay bạn bè tụ tập. Vợ anh cũng thỉnh thoảng về quê mang theo quà quê biếu nhà chúng tôi. Hai con trai nhà họ thường chơi với 2 con gái chúng tôi khi chúng có thời gian rảnh. Tôi nghĩ mối quan hệ thế cũng ổn, chừng mực vừa phải.

 

Cách đây hơn một tuần, tình cờ tôi cầm điện thoại vợ, một tin nhắn giấu mặt qua mạng xã hội nhắn cho vợ tôi với ý đồ chọc ghẹo, tán tỉnh. Thỉnh thoảng có những tin nhắn như vậy nên vợ chồng tôi không quan tâm lắm.

Hàng xóm gạ gẫm vợ tôi cùng ra ngoài 'đi chợ' để tiện bề dan díu, tôi cao tay giải quyết đủ để hắn ta không dám để 'họa mi hót' thêm lần nào nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhắn lại từ chối khéo, vợ đưa cho tôi nhắn lại. Như lẽ thường, tôi không quá bận tâm. Có điều tôi lại muốn biết người đó là ai. Vì thế, tôi đóng vai vợ nhắn tin qua lại với người kia, lời lẽ chừng mực, cân nhắc và tôi giật mình khi lờ mờ nhận ra người đang tán tỉnh vợ mình là anh bạn hàng xóm trước nhà.

Tôi trong vai vợ, khéo léo tìm cách xác minh. Anh ta cũng không ngần ngại xác nhận mình là hàng xóm "rất gần và rất xa", nói đã thầm thương trộm nhớ vợ tôi từ lâu, nay mới can đảm thổ lộ. Anh ta xin cơ hội tiếp xúc với vợ tôi, sẽ tạo ra sự tình cờ để gặp gỡ. Tất nhiên là "vợ tôi" từ chối.

Ngày tiếp theo, vẫn anh ta nhắn tin trước, hỏi vợ tôi có đi làm không. Tôi vẫn trong vai vợ mình, nhắn trả lời một cách nhã nhặn nhưng đủ tỉnh táo để anh ta không nhận ra là tôi cầm máy. Cuộc nói chuyện qua mạng xã hội diễn tiến theo cách anh ta muốn và tất nhiên là "cả tôi muốn" để biết câu chuyện sẽ đi đến đâu.

Anh ta không ngần ngại hẹn hò, "vợ tôi" vờ khéo léo chối từ, viện cớ rất nhiều lý do, vậy mà tất cả đều được anh ta mách nước hoàn hảo. Rằng để đối phó với tôi, "vợ tôi" chỉ cần "30 phút đi chợ". Còn với vợ mình, anh ta đã cho về quê với con lúc 13h30 hôm đó, chỉ một lần gặp gỡ để nói chuyện rồi thôi, rằng "em" còn trẻ nên nghĩ thoáng cho cuộc sống thêm phần thi vị.

Anh ta lựa chọn địa điểm, "vợ tôi" nói không biết chỗ đó. Anh ta ghi rõ địa chỉ, định vị điểm đến và đến trước ngồi chờ. Tôi vẫn trong vai vợ, nói không biết đường đi, chưa từng uống cà phê bao giờ, anh ta tỉ mỉ nhắn tin chỉ đường. Tất nhiên, điều anh ta muốn có thể là hơn thế nữa. Đó cũng là điều tôi dự đoán, đợi chờ để được gặp. Sau khi gọi điện thoại cho vợ anh ta xác minh đã về quê hay chưa, tôi trong vai trò vợ mình, cũng hồi hộp đến điểm hẹn. Vì giữ thế chủ động, tôi đã đi vào quán bằng một lối khác, quan sát thấy anh hàng xóm đang chờ vợ mình ở một góc đối diện quán.

Vì mùa dịch Covid- 19 nên tôi đeo khẩu trang đủ kín để anh ta không kịp quan sát. Tôi chọn một chỗ ngồi thẳng cầu thang tầng 2 để nhìn, không để hàng xóm thụt đầu lại khi bước vào phòng. Vừa nhô đầu lên tầng, tay xách cặp, bắt gặp ngay cái vẫy tay của tôi, anh ta như dừng lại, thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng, bỡ ngỡ rồi giải thích.

Dù đã chuẩn bị và giữ thế chủ động, tôi cũng bỡ ngỡ trước thực cảnh này. Tất nhiên, sau đó tôi đã nói với anh ta những gì cần nói. Tôi giáo huấn một tràng dài, anh ta sống sượng giải thích, xin lỗi và mong tôi tha thứ dù chỉ mới trong suy nghĩ gặp gỡ với vợ tôi. Để giữ thể diện hàng xóm và quan hệ về sau, tôi nói rằng mới chỉ mình biết, vợ tôi không hay việc này, là tôi cầm máy và "đạo diễn lại" việc này từ đầu.

Hàng xóm gạ gẫm vợ tôi cùng ra ngoài 'đi chợ' để tiện bề dan díu, tôi cao tay giải quyết đủ để hắn ta không dám để 'họa mi hót' thêm lần nào nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta có vẻ bớt ngượng ngùng, cầu mong tôi không nói cho vợ anh ta biết. Tôi nói sẽ cố gắng như vậy nhưng còn phụ thuộc vào thái độ và lối sống của anh ta trong thời gian tới, đồng thời không quên "cảnh cáo" anh ta tránh xa vợ mình một cách lành mạnh.

Câu chuyện mới chỉ như vậy, tôi không biết liệu mình hành xử đã đúng chưa. Tôi có thể làm khác không? Có nên chuyển nhà, dù việc này không phải muốn là được? Anh ta cũng nói sẽ còn ở chung cư này lâu dài. Tôi có yên tâm khi sống cạnh một anh hàng xóm nhòm ngó vợ mình như vậy? Đặc biệt sau khi bị phát hiện và cảnh báo, anh ta liệu có thể là một hàng xóm bình thường nữa hay không?

Điều may mắn và quan trọng là tôi nghĩ vợ không có tình ý gì với anh ta, thậm chí đã đưa điện thoại cho tôi ngay sau khi nhắn tin vài dòng. Tôi có nên nói chuyện này với vợ anh ta để cùng giám sát? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

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