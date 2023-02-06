Lấy chồng già để 'thủ tiết' đợi người yêu, ai ngờ đêm tân hôn bị 'hành' đến bở hơi tai, đến khi kiệt sức mới biết mình bị lừa

- Em nhất định phải chờ anh đấy. Anh hứa sau khi trở về sẽ cưới em làm vợ.

Gần 30 tuổi Hoa vẫn có tấm chồng tử tế trong khi đó bạn bè cùng trang lứa, nói đúng hơn là mấy đàn em khóa sau cô cũng đã ổn định gia thất chồng con đầy đủ cả rồi. Nói như vậy không có nghĩa là Hoa không được ai nhòm ngó mà sự thật thì Hoa xinh đẹp và đã có bạn trai yêu suốt 5 năm. Vậy nhưng khổ nỗi thì Nam, bạn trai Hoa hiện đang du học ở bên nước ngoài. Ngày đó trước khi lên đường sang Anh thì Nam có thỏ thẻ với Hoa.

Chỉ vì lời hứa đó mà Hoa chờ đợi Nam ròng rõ suốt mấy năm trời dù cô được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng con gái thanh xuân có hạn, cứ chờ đợi bạn trai như vậy nên ngoảnh đầu một cái Hoa đã 30 tuổi đến nơi. Ngày nào ra đường người ta cũng trêu cô là gái ế khiến Hoa hậm hực vô cùng, chính vì vậy mà bố mẹ Hoa sống chết giục con cái cưới chồng. Tất nhiên là Hoa kiên quyết phản đối vì muốn chờ đợi Nam.

- Sao lại ế chứ?? Con có bạn trai rồi mà…đợi anh ấy mấy năm nữa là anh ấy về rồi.

- Đợi?? Mày định đợi đến bao giờ. Đến khi nó về thì mày thành bà cô già rồi. Mày phải cưới chồng cho tao, không thì đừng có trách.

Phản đối thế nào cũng không được nên Hoa gật đầu lấy chồng theo sự mai mối của mẹ, thế nhưng thay vì chọn ông chồng trung trung tuổi thì Hoa lại quyết định cưới ông chồng già 75 tuổi. Cái lý do trên hết của Hoa đó là vì cô nghĩ cưới chồng già thì cô sẽ bảo tròn được trinh tiết đợi bạn trai du học về. Dù sao thì lão chồng già 75 tuổi cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Và rồi một đám cưới hoành tráng của Hoa và chồng già 75 tuổi diễn ra. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn thì Hoa chỉ nhìn chồng rồi cười khẩy vì năm nay đã 75 tuổi rồi lấy sức đâu mà tân hôn nữa chứ. Không chừng cưới chưa đầy 1 năm thì ông đã c.hết thì Hoa càng công nhiên đến với bạn trai của mình. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Hoa leo luôn lên phòng đòi đi ngủ. Thấy Hoa như vậy thì ông chồng đáp luôn.

- Sao em lại đi ngủ?? Đêm nay là đêm tân hôn cơ mà?? Ít ra vợ chồng mình cũng phải làm 1 hiệp mới đúng chứ??

- Tân hôn á?? Ông nhìn lại mình đi, già rồi…sức đâu nữa mà tân hôn. Không khéo lại đi cấp cứu cả đêm…

- Vậy thì em nhầm to rồi. Nhìn thế này thôi chứ anh vẫn còn khỏe chán.

Nói rồi ông chồng già cởi sạch khoe ra thứ vạn người mê của mình. Nhìn bộ dạng của anh ta như vậy nên Hoa cũng thách thức.

- Được rồi, vậy thì ông thử làm 1 hiệp đi xem có làm ăn được gì không nào.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ chờ Hoa nói câu đó thì ông chồng lao vào cô ôm hôn ngấu nghiến, ban đầu Hoa còn khó chịu nhưng sau được chồng vuốt ve rồi yêu chiều thì người cô mềm nhũn đi. Kết quả là đêm đó cô và chồng già làm đến 3 hiệp… Nhìn thấy giọt đỏ mà Hoa gìn giữ cho bạn trai giờ vào tay ông chồng già thì đáng ra Hoa đau khổ lắm nhưng ngược lại thì cô hạnh phúc và yêu ông chồng già vô cùng. Lý do là được chồng yêu chiều là một phần. Còn phần khác là đêm đó ông chồng già cho Hoa biết Nam bạn trai cô đã lấy vợ bên nước ngoài cả năm nay và vẫn lừa dối cô.

Được chồng động viên lại an ủi như vậy nên Hoa nảy sinh luôn tình cảm với chồng già. Bây giờ thay vì mong chồng già c.hết sớm thì cô chỉ cầu trời cho mình được sống thêm 50 năm nữa với ông chồng 75 tuổi.