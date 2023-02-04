Hồi yêu chồng tôi bây giờ, tôi cũng 27, 28. Ở độ tuổi đó, tôi đã bị gọi là "hàng tồn kho mất chìa khóa" rồi. Tôi với anh quen nhau được vài tháng, thấy gia đình, công việc của cả hai đều ổn nên quyết định tiến tới hôn nhân. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", về chung sống với chồng, tôi mới thấy bao nhiêu là bất đồng.

Tôi đã từng là học sinh giỏi Văn và đoạt giải cấp tỉnh. Từ bé, ai cũng khen tôi dịu dàng, nữ tính và lễ phép. Ngay cả khi quen chồng tôi bây giờ, anh cũng bảo ngày ấy yêu tôi vì tôi không phải kiểu phụ nữ hơi tí là làm mình làm mẩy, đanh đá, quá quắt. Vậy mà chẳng hiểu sao từ khi lấy chồng, tôi lại biến thành một người phụ nữ hay cáu bẳn, đá thúng đụng nia như thế này.

Tôi làm kinh doanh tự do, thu nhập có tháng gấp đôi, gấp ba chồng. Mỗi tháng, anh chỉ đóng cho tôi vài triệu. Còn lại, anh bảo để trả tiền xăng xe, trà nước. Hầu như tháng nào, anh cũng đều tiêu hết tiền, còn phải vay của tôi. Anh cứ vay đều đều, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu nhưng chưa bao giờ thấy anh trả lại. Tôi tính nhẩm trong 7 năm qua, anh đã vay tôi đến mấy trăm triệu rồi.

Chồng tôi làm kỹ sư điện, lương tháng 10 triệu. Sau giờ làm, anh chẳng làm thêm làm nếm gì. Thay vào đó, anh đi là cà quán xá với bạn bè, đi đánh cầu, đi đá bóng đến tận tối muộn mới về. Tôi bảo anh nhận việc làm thêm hoặc kiếm thêm công việc có thu nhập cao hơn thì anh chỉ ậm ừ. Đến giờ, cưới nhau đã 7 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn đi ở nhà thuê, chẳng tích cóp được bao nhiêu tiền.

Chọn chồng vì hợp chuyện ân ái

Còn một điều nữa tôi cũng muốn tâm sự là chồng tôi không giỏi về sex. Chắc vì Hoàng- người yêu cũ của tôi quá giỏi chuyện ân ái nên đến khi gặp chồng, tôi cảm thấy không thỏa mãn.

Chồng không đáp ứng được nhu cầu của tôi, anh không chịu thử trải nghiệm mới. Anh chỉ thích tư thế truyền thống, không chịu kích thích hay dạo đầu. Tôi gợi ý để anh làm chuyện này, chuyện kia, anh bảo như thế là bẩn.

Vấn đề là nhu cầu của tôi cũng khá cao vì vậy nếu không được chồng thỏa mãn, tôi thấy khá khó chịu, bứt rứt. Mỗi lần, tôi hỏi đến khoản nợ, chồng tôi lại dùng chuyện ân ái để "trừ nợ". Xong chuyện là y như rằng anh ra hiệu và bảo: "Hết nợ vợ nhớ!" Tôi thật chẳng còn gì để nói.

Lần này, nhà tôi có chuyện lớn. Bố mẹ chồng tôi ở quê chuẩn bị xây nhà. Ông bà gọi điện ra bảo chúng tôi gửi tiền về. Thấy tôi với chồng ngần ngừ vì năm qua vợ chồng làm đến đâu, tiêu đến đấy, chẳng để ra được đồng nào, mẹ chồng tôi nói luôn là chú út mới gửi về cho ông bà 100 triệu tiền xây nhà.

Còn vợ chồng con gửi bao nhiêu thì tùy, mẹ không ép", nghe giọng lanh lảnh của mẹ chồng, tôi cũng đứng tim.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi dập máy, chồng lại xuống nước hỏi vay tôi 50 triệu rồi nói sẽ nhiệt tình chuyện ân ái để "trả nợ". Tôi lập tức từ chối vì năm qua do dịch Covid, vợ chồng tôi làm ăn kém, đâu để ra được đồng nào. Chồng tiếp tục nịnh nọt, hứa hẹn, tôi nổi điên lên:

"Từ ngày lấy nhau đến giờ, anh vay tôi bao nhiêu lần nhưng anh đã trả được đồng nào chưa? Anh đúng là loại đàn ông vừa hèn, vừa nhu nhược, chẳng được cái tích sự gì. Giờ còn đòi tiền vợ, anh không biết xấu hổ à?", tôi nói.

Chồng tôi thấy thế nổi điên, tát tôi một cái đau điếng và mắng tôi cạn tàu ráo máng. Anh dọa sẽ đâm đơn ly dị nếu tôi không đưa ra 50 triệu để anh gửi về quê biếu bố mẹ.

Tôi vẫn chưa ký đơn. Tôi muốn hỏi các anh chị ở đây xem tôi nên nói gì với chồng? Tôi cho rằng anh ấy nhu nhược là đúng hay sai? Nói thật, chung sống với người chồng nhu nhược, ỷ lại vào vợ thế này, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc.