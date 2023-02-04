Sau khi đóng giả một người phụ nữ lạ và "nói chuyện yêu đương" với người chồng nghiện ngoại tình, 57 ngày sau, tôi đã tìm ra câu trả lời ...

Chồng tôi đã ngoại tình trong năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Lúc đó, tôi đang mang thai và anh ta đã ra ngoài tìm sự vui vẻ rồi ngủ với một cô gái mà anh ta mới quen được vài ngày.

Tôi quyết định đóng giả một người xa lạ để làm người yêu của chồng tôi.

Chồng tôi ngoại tình hết người này đến người khác

Sau khi biết chuyện, tôi đã suy sụp, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng vì đứa con còn chưa chào đời, sợ người thân đau buồn, bạn bè cười chê, tôi đã chọn cách tha thứ. Tôi cứ nghĩ sau sự việc này, anh ấy sẽ kiềm chế bản thân và yên tâm làm một người chồng, người cha tốt.

Nhưng hóa ra là tôi nghĩ nhiều quá.

Sau lần đầu tiên, chồng tôi đã sa đà vào nghiện ngập, nghiện ngoại tình. Anh ta hết lần này đến lần khác cặp kè với những phụ nữ khác nhau và ỡm ờ với vô số kẻ khác.

Ảnh minh họa: Internet

Vì anh không chung thủy nên cứ ba ngày một lần chúng tôi lại cãi nhau. Do đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi càng ngày càng chán nản, căng thẳn. Cuối cùng chúng tôi ly thân hoàn toàn. Anh ta ngủ một phòng, 2 mẹ con tôi ngủ ở phòng khác.

Tuy rằng, mỗi ngày chúng tôi vẫn ngẩng đầu, cúi đầu nhìn thấy nhau nhưng căn bản không ai quan tâm đến ai, mỗi người đi một đường.

Khi ngủ giường riêng, tôi luôn nghĩ về quá khứ. Lúc yêu, chồng tôi rất tốt với tôi khiến mọi người xung quanh rất ghen tỵ. Thậm chí ngay cả bố mẹ tôi cũng hơn một lần khen ngợi vì sự chu đáo, chăm sóc của ấy đối với tôi.

Trong ngày cưới của chúng tôi, anh ấy còn bật khóc vì xúc động, giọng run run. Tôi còn nhớ rất rõ lời thề của anh ấy ngày đó: "Anh thật vinh dự khi được kết hôn với em. Anh sẽ cố gắng đối xử tốt với em trong suốt quãng đời còn lại của mình".

Lúc đó, tôi vô cùng tin chắc rằng: "Mình đã cưới đúng người trong cuộc đời này".

Tuy nhiên, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi.

Anh ta trở thành một tên cặn bã nghiện lừa lọc, ngoại tình và vì nhiều lần bị anh ta phản bội, tôi trở nên tiến thoái lưỡng nan.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh ta? Với tình yêu của tôi? Với cuộc hôn nhân của chúng tôi vậy?Rõ ràng lời thề ban đầu rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua, làm sao lại có cái kết tan tành này? Tôi quá tệ phải không? Hay người phụ nữ bên ngoài quá tốt đẹp?

Ảnh minh họa: Internet

Để tìm hiểu, tôi đã giả một nick mới trên mạng xã hội, yêu cầu kết bạn với chồng và giả làm gái lạ xinh đẹp để "dụ dỗ" anh ta ...

"Ngoại tình" với chồng 1 tháng tôi được 280 triệu

(Làm người yêu của trong mới 1 tháng, anh ấy đã chuyển cho tôi 280 triệu đồng.)

Sau khi tạo cho mình một tài khoản, tôi còn cố gắng lục lọi một ít ảnh của một cô gái xinh đẹp trên mạng, đăng trên trang của mình. Lần nào chồng tôi cũng cho tôi "một ngón tay cái", thậm chí không tiếc lời khen "em đẹp quá".

Một đêm, khi tôi vừa đưa con đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ chồng tôi ở phòng ngủ bên cạnh: "Em ơi, bây giờ em có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?"

Nhìn thấy tin này, tôi tức đến phát ốm, hóa ra ban ngày anh thờ ơ với tôi và con, tối lại quan tâm đến những người phụ nữ khác. Tôi tình cờ tìm cớ từ chối yêu cầu đi ăn tối của anh ấy, không ngờ anh ấy không những không “chán nản” mà còn quan tâm đến tôi hơn.

Thỉnh thoảng, chồng tôi gửi cho tôi những tin nhắn để nói những lời yêu thương. Và khi tôi đăng một tâm trạng tồi tệ, chồng tôi đặc biệt kiên nhẫn và tìm nhiều cách an ủi tôi, thậm chí còn trực tiếp chuyển tiền cho tôi để làm tôi vui.

Một đêm, chồng tôi nhắn tin như thường lệ hỏi tôi đang làm gì, tôi cố tình nói rằng đang mua sắm trên mạng, tôi thấy một chiếc túi hơi đắt, giá hơn 10.000 tệ. Không ngờ, anh ta chuyển cho tôi 20.000 tệ mà không nói một lời, còn bảo tôi đi mua chiếc túi, anh ta muốn tặng cho tôi.

Cuối cùng, anh ta nói với tôi rằng anh ta có tất cả những gì tôi cần trong tương lai, nếu tôi ngỏ lời, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để tôi thỏa mãn. Nhìn số tiền và những dòng và dòng tin nhắn tình cảm là chồng tôi gửi cho gái lạ, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng.

Tôi không thể nghĩ rằng chồng tôi, người luôn chặt chẽ, dè sẻn về tiền ăn mặc của tôi và con, lại hào phóng với "người yêu" xa lạ như vậy, thực sự ân cần đến vậy. Tuy nhiên, chính việc chuyển tiền của anh ấy đã ngay lập tức kích thích tôi và cho tôi một kiểu trả thù: "Nếu anh muốn chuyển khoản cho gái, tôi để anh chuyển đủ".

Trong mười ngày tiếp theo, tôi dùng nhiều lý do khác nhau để "dụ" chồng và anh ta sẵn sàng chuyển thêm 100 triệu cho tôi.

Trong thâm tâm tôi hiểu rằng đây thực ra là khoản tiền không nhỏ trong mà chồng tôi tiết kiệm được. Nhưng anh ta không những không cảm thấy tiếc rẻ, buồn rầu mà còn tỏ ra rất hồ hởi khi được cho tôi tiền. Anh ta còn nói rằng việc tiêu tiền cho người mình yêu là niềm vinh dự của anh ta.

Nhưng điều chồng tôi không biết là người nói chuyện rôm rả với anh hàng đêm, đến tận nửa đêm chính là vợ anh, người chỉ cách nhau một bức tường. Toàn bộ số tiền chồng tôi chuyển ra ngoài, người nhận tiền là chính vợ anh ta, người mà anh ta đã phản bội hết lần này đến lần khác ...

Sau khi chuyển tiền, chồng tôi càng ngang nhiên tuyên bố mục đích chính của anh ta: "Gặp anh và ngủ với anh". Để mọi chuyện không bị lộ ra ngoài, tôi nói rằng tôi đã đi công tác và tôi sẽ gặp anh ấy ngay khi trở về.

Anh ta tin vào điều đó và hỏi tôi khi nào tôi sẽ quay lại, cứ vài giờ một lần. Thậm chí đôi khi còn gửi cho tôi một tin nhắn vào lúc nửa đêm để bày tỏ sự nhớ tôi của anh ấy.

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Lúc đó tôi mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc: "Càng không có được thì càng muốn, càng không đạt được thì càng phải liên hệ". Bởi vì sự giả danh của tôi, trong trái tim chồng tôi tôi là người bí ẩn và đáng khám phá, vì vậy anh ấy rất nôn nóng để chinh phục được tôi.

Có lần, tôi cố tình đưa chủ đề này sang cho "vợ" anh ta: "Bây giờ anh còn yêu vợ không?". Anh giễu cợt: "Nói chuyện yêu đương hay không với cô ấy bây giờ quá phù phiếm, cô ấy chỉ là mẹ của con anh".

Khi tôi nhận được câu này, tôi cảm thấy lạnh cả người, như có lưỡi dao cứa vào cổ họng và tôi không thể nói được gì. Thì ra trong lòng anh, tôi đã đánh mất thân phận vợ anh từ lâu, giá trị tồn tại của tôi chỉ là mẹ của con anh.

Tôi cố trấn tĩnh và tiếp tục hỏi: "Em có thể cho anh biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?". Anh ta hiển nhiên không kiên nhẫn với chủ đề kết hôn, vội vàng trả lời: “Không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi, không còn yêu nữa. Này, quên cô ấy đi, thật khó chịu khi nói về cô ấy".

Nói đến đây, tôi biết chắc anh ta đang có tâm trạng không tốt, liền chuyển khẩu súng thần công bọc đường để an ủi: "Không thành vấn đề, anh thật tốt, cô ấy không biết quý trọng anh. Em rất trân trọng anh".

Anh ta vừa cảm động liền nhắn ngay một câu khó nghe: "Em thật tốt bụng, về sớm rồi gặp nhau đi. Anh rất muốn gặp em ngay. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì em, thật đấy."

Đối với một người phụ nữ chưa từng gặp bao giờ, anh ấy thực sự đã nói những điều như vậy và tôi chợt nhận ra người đàn ông mà tôi cưới hồi đó tồi tệ đến mức nào.

Khoảng hơn nửa tháng sau, ngày nào anh ta cũng nhắn cho tôi những lời ngọt ngào, mong tôi sớm quay lại. Còn tôi, để khiến anh ta càng thêm khao khát mình, cũng sẽ đáp lại những lời yêu thương mãnh liệt hơn.

Ngay khi chồng tôi nghiện niềm vui nói chuyện với người yêu và không thể kìm chế được bản thân, tôi biết rằng thời điểm đã đến. Không do dự, tôi đã khóa tài khoản của anh ta.

Những ngày đó, tất cả những tin nhắn anh gửi đi đều bị từ chối hết lần này đến lần khác. Chồng tôi rơi vào tình trạng hoảng hốt, suy sụp, có lúc dậm chân tại chỗ trong phòng khách, có khi buồn bực ngồi xổm ngoài ban công hút thuốc.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu vì bị “người yêu” lừa dối và vứt bỏ của chồng tôi, tôi thực sự thấy lòng mình khoan khoái: "Anh ta xứng đáng bị như vậy" ...

Đàn ông càng ngu dốt, kém cỏi càng dễ ngoại tình

Sau 57 ngày đóng giả người lạ và quan hệ tình cảm với chồng, tôi chợt hiểu ra nhiều điều mà trước đây tôi không hiểu.

Ngày trước, khi chồng lừa dối, suốt ngày mải mê tán tỉnh gái tôi còn tự biện minh cho anh ta rằng bên ngoài nhiều cám dỗ quá. Có lúc tôi còn tự trách mình làm chưa tốt vai trò làm vợ, làm người yêu.

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Bây giờ tôi mới hiểu rằng, đối với một tên cặn bã nghiện ngoại tình, đồ ăn ở nhà có thơm hay không không quan trọng bằng việc đồ ăn bên ngoài có tươi mới ăn không. Chỉ cần anh tay chưa có được nó, nó sẽ luôn đẹp đẽ và đáng quý trong trái tim anh ấy.