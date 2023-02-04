Đang ‘ân ái’ mặn nồng, người tình bất thình lình dừng lại, suốt 2 ngày sau, nghe điều tiết lộ ấy mà tôi rối bời vì tương lai mù mịt

Tâm sự 04/02/2023 15:02

Mọi thứ tôi đã sẵn sàng cùng anh thăng hoa, nhưng tôi nào ngờ câu nói ấy khiến tôi gục ngã, rối bời không biết làm thế nào.

Năm nay, tôi 25 tuổi, làm việc cho một ngân hàng lớn ở thành phố. Tôi tự đánh giá mình có ngoại hình tương đối, tính cách hòa nhã, vui vẻ nên có nhiều người theo đuổi. Ngoài một mối tình thời cấp ba, tôi vẫn chưa nhận lời yêu đương người đàn ông nào.

Tôi không có nhiều cảm xúc với những người tán tỉnh săn đón và muốn tập trung để xây dựng sự nghiệp. Tôi dự định sẽ kết hôn trước 30 tuổi nếu tìm được đối tượng phù hợp.

Thế nhưng, cách đây nửa năm, tôi gặp anh, cuộc sống của tôi bỗng dưng xáo trộn. Anh là người đàn ông điển trai, lịch lãm, hội tụ tất cả những yếu tố của hình mẫu người chồng lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm. Anh hơn tôi 10 tuổi, đã từng lập gia đình và có một cô con gái 5 tuổi.

 

Anh là bạn thân của sếp tôi đồng thời cũng là một khách hàng lớn. Tôi được giao thẩm định hồ sơ vay vốn của công ty anh nên mới có thời gian gặp gỡ. Sự điềm tĩnh nhẹ nhàng, nụ cười ánh mắt đầy sức hút của anh đã làm tôi "đổ gục" ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đang ‘ân ái’ mặn nồng, người tình bất thình lình dừng lại, suốt 2 ngày sau, nghe điều tiết lộ ấy mà tôi rối bời vì tương lai mù mịt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đổ gục vì người tình trong mộng

Từ một cô gái khá kiêu căng, tôi thấy mình chẳng là gì khi đứng trước anh cả. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người từng kết hôn mà có con riêng nhưng đến bây giờ, điều đó không quan trọng nữa.

Tôi tìm mọi cách để được gặp anh nhiều hơn dù để trao đổi công việc. Tôi cố gắng làm cho mình thật hấp dẫn và quyến rũ mỗi lần xuất hiện trước mặt anh nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh luôn thờ ơ.

Qua sếp của mình, tôi được biết vợ anh mất cách đây 2 năm khi con gái lên 3 tuổi. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với nhau sau đó yêu và trở thành vợ chồng. Anh thành đạt như ngày hôm nay, phần lớn nhờ vào công lao vun vén của vợ.

Từ ngày vợ mất, anh toàn tâm toàn ý lo cho con gái chứ chưa có mối quan hệ tình cảm nào. Nghe thế, tôi càng ngưỡng mộ anh hơn và quyết tâm chinh phục cho bằng được.

Sau vài tháng, anh bắt đầu để ý đến tôi dù chỉ ở mức độ một người bạn. Sau khi tôi hoàn thành hồ sơ vay để giải ngân cho bên công ty anh, anh đã mời tôi đi ăn để cảm ơn.

Đang ‘ân ái’ mặn nồng, người tình bất thình lình dừng lại, suốt 2 ngày sau, nghe điều tiết lộ ấy mà tôi rối bời vì tương lai mù mịt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ hôm đó, tôi mới biết địa chỉ nhà anh và tìm cách tiếp cận hai cha con. Khi đã có được sự tin tưởng, anh thường nhờ tôi đưa đón bé, dọn dẹp nhà cửa nấu ăn khi anh vắng nhà. Nhưng chờ đợi lâu mà anh không bày tỏ tình cảm khiến tôi sốt ruột.

Tôi thấy anh cũng có tình cảm với mình qua cử chỉ hành động lời nói. Mỗi khi tôi nhắn tin gọi điện, anh đều trả lời chừng mực nhưng vẫn có sự quan tâm đầy ấm áp ở đó.

Đến một ngày, khi biết con gái anh được ông bà ngoại đến về chơi, tôi chủ động đến nhà nấu cơm cho anh. Hôm đó, chúng tôi có uống rượu, thật tình tôi khát khao mình có thể đi đến tận cùng với anh.

Khi đã ngà hơi men, anh đã hôn tôi nhưng đến khi tôi đã sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng thì anh dừng lại. Anh ngồi dậy, kéo váy lại cho tôi rồi bảo: "Em còn nhiều cơ hội khác, anh không thể". Lúc đó, tôi không còn giữ được bình tĩnh, tôi nói: "Em không cần nhận lại gì cả, chỉ cần em có được anh".

 

Anh thở dài: "Anh không thể để em chờ đợi quá lâu, em còn cả tương lai phía trước". Sau đó, anh chủ động đưa tôi về và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu anh có uẩn khúc gì mà lại nói ra những điều như thế.

Sau đó hai ngày, sếp gọi tôi lên phòng nói chuyện. Vì là bạn thân của nhau nên sếp cũng biết chuyện của chúng tôi. Sếp bảo: "Nếu em muốn đến với Thành, em có thể chờ đợi 13 năm nữa không". Tôi im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào.

Sau đó, sếp giải thích, do trước khi mất, vợ đã bắt anh phải hứa, khi con gái đủ 18 tuổi mới được đi bước nữa. Vì thế anh đã từ chối tình cảm của rất nhiều người để giữ trọn lời hứa với người đã khuất.

Khi biết được nguyên nhân, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi biết, anh không thể vì tôi mà phá bỏ lời thề. Nhưng chờ đợi chừng ấy năm thì tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi mà ai biết được sau này mọi thứ sẽ như thế nào.

Tôi thật sự rất yêu anh, chưa bao giờ tôi thấy mình yêu mãnh liệt đến thế. Bản thân tôi có thể hy sinh nhưng nghĩ đến bố mẹ và gia đình, tôi lại chùng lòng. Chấp nhận cho tôi yêu một người đã qua một lần đò là quá đủ rồi làm sao ba mẹ đành lòng nhìn tôi chờ đợi kết hôn trong khoảng thời gian dài như thế. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên sáng suốt.

 

Cuồng nhiệt với người tình suốt 3 tiếng đồng hồ, vừa mở cửa, tôi mềm nhũn chân đứng không vững khi thấy cảnh tượng trước mặt

Cuồng nhiệt với người tình suốt 3 tiếng đồng hồ, vừa mở cửa, tôi mềm nhũn chân đứng không vững khi thấy cảnh tượng trước mặt

Suốt 3 tiếng đồng hồ quấn quýt không rời vì quá phấn khích, mở cửa ra, tôi chết sững khi người đứng phía trước mặt đang đợi mình.

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