Vợ chồng tôi yêu nhau 6 năm mới cưới. Đến giờ, chúng tôi đã ở bên nhau ngót nghét 12 năm. Tôi cứ tưởng, từng ấy năm gắn bó, tôi đã hiểu hết được con người của vợ và có thể hoàn toàn tin tưởng vợ mình.

Hiện tại tôi đang rất mất bình tĩnh và rối trí khi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi muốn viết ra câu chuyện của mình để được mọi người cho lời khuyên. Tôi không ngờ người vợ mà bấy lâu nay tôi yêu thương, tin tưởng lại có thể đối xử với tôi tệ bạc đến như vậy.

Tôi làm nhân viên kinh doanh cho nhiều công ty rồi giờ làm đại lý bán hàng cho một hãng bình lọc nước. Thu nhập của tôi so với bạn bè đồng trang lứa có thể không bằng nhưng tôi nghĩ là đủ để lo cho vợ con.

Vợ bằng tuổi tôi, chúng tôi từng là bạn cùng lớp. Vợ tôi không xinh đẹp nhưng vóc dáng khá thanh thoát và khá khéo léo trong cách cư xử. Tôi từng tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng nhưng ra trường không xin được việc.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời, cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn hơn. (Vợ tôi đi làm ở một cơ quan nhà nước, lương chỉ khoảng 4 triệu). Do dịch Covid nên thu nhập của tôi cũng giảm. Nhiều lúc con ốm, trong nhà không còn đồng nào, tôi lại gọi điện nhờ anh trai giúp đỡ. Vợ tôi thấy vậy liên tục ca thán.

Cô ấy than rằng ngày xưa nhiều anh chàng làm kỹ sư, bác sỹ theo đuổi. Vợ tôi đã từ chối hết để đến với tôi. Giờ cô ấy hối hận nhưng đã muộn.

Vợ ngoại tình chê chồng nghèo

Lần đầu nghe thấy mấy câu ấy, tôi cũng cố nhịn cho qua. Tôi nghĩ vợ tôi buồn, giận nên mới nói thế thôi. Nhưng tần suất vợ tôi kêu ca, phàn nàn ngày càng nhiều. Điều này khiến tôi cảm thấy bất mãn. Nhiều lần tôi đã to tiếng với vợ và đuổi vợ đi đâu thì đi. Tôi nghĩ tình cảm vợ chồng tôi cũng rạn nứt từ đó.

Hôm đó, tôi đang đi giao hàng thì một cậu em cũng làm đại lý như tôi gửi cho tôi một tấm ảnh chụp vợ tôi đang cùng một gã đàn ông nào đó vào nhà nghỉ. Tôi cảm thấy băn khoăn vì hiện đang là giờ làm việc, sao vợ tôi có thể đi đâu được. Tôi gọi điện cho vợ thì cô ấy không nghe máy. Bắt đầu từ đó, tôi cảm thấy nghi ngờ và theo dõi kỹ hơn nhất cử nhất động của vợ.

Tôi thấy dạo này vợ hay ăn mặc đẹp, son phấn lòe loẹt. Cô ấy cũng vui vẻ hơn, không mắng chồng, quát con như trước. Một lần khi vợ ngủ, tôi đọc trộm tin nhắn của vợ thì phát hiện ra vợ ngoại tình. Đó là một người đàn ông giàu có đã ly dị vợ và đang nuôi con riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Tai hại hơn, vợ tôi còn khoe với nhân tình rằng cô ấy đang có thai, đứa con là của hắn. Cô ấy còn đang lên kế hoạch ly hôn tôi để đến với nhân tình.

Đọc những dòng tin nhắn của vợ với nhân tình, tôi không thể kiềm chế được cơn giận dữ. Tôi gọi vợ dậy giữa đêm để đối chất mọi chuyện. Vợ tôi không phủ nhận chuyện ngoại tình. Cô ấy nói trót ngã vào vòng tay nhân tình vì tôi cục súc lại vô tâm, tối ngày chỉ biết đến công việc, không quan tâm đến vợ con.

Thấy tôi giận dữ, đòi ly hôn thì vợ tôi không đồng ý. "Em đang mang thai 8 tuần, đứa bé là con của anh", vợ tôi nói.

"Vậy sao trong tin nhắn cô nói rằng đó con là của thằng đó. Cô đang lừa tôi à? Cô tưởng cắm sừng vào đầu tôi mà dễ à?", tôi hét lên.

"Em viết tin nhắn để đùa cho anh ấy vui thôi. Vì bản thân em giờ cũng không biết cái thai là của ai cả. Nhưng em nghĩ phần nhiều nó là của anh. Chúng ta cũng "thả" được nửa năm rồi còn gì", vợ tôi ngon ngọt.

Thú thật, vì con trai lớn của tôi cũng được 5 tuổi, chúng tôi tính sinh thêm đứa nữa nên cũng "thả" được nửa năm nay. Giờ cô ấy nói là con của tôi, tôi cũng không thể không tin. Nói đoạn, cô ấy tỏ ra hối lỗi và khóc lóc cầu mong tôi tha thứ.

Cô ấy bảo: "Vợ ngoại tình chỉ là "gió thoảng mây bay" thôi. Chứ em vẫn luôn nghĩ tới gia đình và không muốn để các con phải khổ".

Từ hôm đó, vợ hứa sẽ chấm dứt mọi liên lạc với nhân tình nhưng tôi phân vân quá. Lỡ đâu đứa con trong bụng vợ tôi là con của nhân tình thì sao? Vậy thì tôi phải cam chịu cảnh nuôi con tu hú ư? Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ?