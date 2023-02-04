Bị vợ người tình ập vào nhà nghỉ, tôi ‘hóa đá’ khi chị ta dúi vào tay chìa khóa nhà yêu cầu điều đến mức suýt ngất

Tâm sự 04/02/2023 17:50

Bị đánh ghen, tôi hoảng loạn toan bỏ chạy, ngờ đâu chị ta không làm gì mà chỉ đưa ra bằng chứng thúc ép điều giật thót tim.

Tôi gặp người đàn ông ấy đúng vào lúc vừa chia tay người yêu. Anh ấy có tất cả những thứ mà người yêu cũ của tôi không có. Là người tâm lý, biết lắng nghe, an ủi, động viên, luôn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng khổ nỗi anh ấy lại đã có vợ con.

Tôi biết trở thành kẻ thứ ba không phải điều hay ho gì nhưng anh ấy đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt. Vì anh đã đến bên cạnh lúc tôi tuyệt vọng, đau khổ nhất. Vì thế tôi không thể rời xa được người đàn ông đó. Tôi không có ý định tranh giành anh, chỉ muốn được đi bên anh thầm lặng, được anh ban phát cho chút tình nhỏ mà thôi.

Chúng tôi luôn giữ kín mối quan hệ, tôi rất biết điều, không liên lạc với anh tùy tiện. Chính vì thế mà vợ anh không hề hay biết gì.

Chúng tôi thường gặp nhau 1-2 lần/tuần, tất nhiên là trong khách sạn, còn ngoài ra chúng tôi chỉ liên lạc trong giờ hành chính. Mong nhớ và khao khát đều dồn lại để đến khi gặp nhau, chúng tôi lại lao vào quấn lấy nhau đầy say mê và nồng nàn.

Bị vợ người tình ập vào nhà nghỉ, tôi ‘hóa đá’ khi chị ta dúi vào tay chìa khóa nhà yêu cầu điều đến mức suýt ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi và anh hẹn gặp nhau vào cuối tuần vì vợ anh đưa con sang bên ông bà ngoại chơi. Tôi vô cùng mong ngóng vì chúng tôi sẽ có cả ngày bên nhau. Nhưng chẳng thể ngờ được, hóa ra vợ anh nói dối để lên kế hoạch bắt gian chồng ngoại tình.

Vợ người tình giả vờ là nhân viên lễ tân để chúng tôi không kịp phòng bị.

Khi chị ta cùng mấy người bạn ập vào thì tôi không mảnh vải che thân quấn chăn nằm trên giường, còn anh chỉ mặc chiếc quần đùi ra mở cửa.

Cứ nghĩ mình sẽ là nạn nhân của một vụ đánh ghen tơi bời nhưng không phải. Mọi chuyện diễn ra sau đó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Vợ anh cười tươi rói giục tôi mau chóng mặc quần áo cho cẩn thận.

Sau khi tôi và anh đã mặc quần áo chỉnh tề, vợ người tình tóm lấy bàn tay tôi rồi đặt vào đó một chùm chìa khóa nhà. Song lời nói của chị ta sau đấy mới khiến tôi sững sờ hóa đá:

- May quá cuối cùng chị cũng tìm được người thay thế chị rồi. Đây là chìa khóa căn nhà vợ chồng chị đang ở, hiện tại bàn giao lại cho em. Chị đã dọn hết đồ đạc của chị và con ra khỏi nhà rồi, em mau chóng dọn đồ về chung sống với anh ấy nhé.

Tôi và anh đờ đẫn không thể tin nổi. Tôi yêu anh nên tất nhiên muốn trở thành người phụ nữ bên đi bên cạnh anh danh chính ngôn thuận. Nhưng lẽ nào mọi chuyện dễ dàng và đơn giản đến vậy?

Bị vợ người tình ập vào nhà nghỉ, tôi ‘hóa đá’ khi chị ta dúi vào tay chìa khóa nhà yêu cầu điều đến mức suýt ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

- Em không biết chứ, thực ra chị muốn ly hôn từ lâu rồi. Chị chán anh ta đến tận cổ là đằng khác. Anh ta ra ngoài lúc nào cũng bóng bẩy, tâm lý, ga lăng nhưng về nhà thì lười biếng, ích kỷ, vô tâm. Mấy năm nay chị chưa được nhìn thấy đồng lương của anh ta trông thế nào. Đi sớm về khuya không đả động đến nhà cửa, con cái.

Động nói là anh ta còn đánh chị ấy chứ. Thế nhưng chị mà đòi ly hôn thì anh ta sẽ đi rêu rao với người ngoài là chị ngoại tình đòi bỏ chồng. Chị cứ đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được ngày này!

 

Tôi choáng váng. Thấy vẻ mặt của tôi, vợ người tình tuyên bố đã chụp ảnh lại toàn bộ cảnh tôi và chồng chị ta trong nhà nghỉ. Nếu tôi không lấy anh ta thì chị ta sẽ tung hết chứng cứ ra để tôi mang tiếng là hạng phụ nữ xen vào gia đình người khác. Còn anh ấy sẽ mang tiếng đàn ông ngoại tình bỏ vợ. Tuy nhiên nếu chúng tôi kết hôn thì chị ta sẽ ly hôn trong hòa bình.

Chị ta coi chúng tôi là món đồ chơi, là con rối mặc sức thao túng. Đến lúc ấy thì tôi mới hiểu đúng là lòng dạ đàn bà nhỏ nhen và thâm độc. Dù chị ta muốn bỏ chồng lắm rồi, thế nhưng vẫn căm hận khi biết tôi xen vào, bắt tôi phải lấy anh ta bằng được. Để tôi chịu cảnh khổ sở giống như chị ta thì mới hả hê.

Tôi tin lời chị ta nói về sự xấu xa tệ hại của người đàn ông đó. Bởi tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu nếu một người đàn ông tốt thì chẳng người vợ nào lại buông tay một cách bình thản và nhẹ nhàng đến thế.

Bây giờ tôi phải làm thế nào? Bỏ anh ta thì sẽ mất hết danh dự mà cưới anh ta thì tôi khổ cả đời. Lẽ nào tôi phải bán xới đi chỗ khác để làm lại cuộc đời hay sao?

 

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