Giữ an toàn cùng các tính năng trên Tinder khi xây dựng những kết nối mới

Với hy vọng trở thành một nơi an toàn cho tất cả những ai mong muốn xây dựng những kết nối mới qua mạng, Tinder đã tổng hợp những lưu ý quan trọng mà bất kỳ thành viên nào cũng cần nắm rõ. Việc thực hiện những mẹo này sẽ giúp các thành viên cẩn thận và an toàn hơn khi kết nối với những người mới trên mạng, bảo vệ bản thân, tạo nên những trải nghiệm tích cực.

Trước khi quyết định quẹt phải, hãy luôn chú ý đến ảnh đại diện của người ấy. Đảm bảo rằng hồ sơ Tinder của đối phương có dấu tích xanh dương, vì đó cho thấy khả năng cao họ trung thực về danh tính và là người trong ảnh. Và việc này nên đi từ hai phía, nghĩa là bạn cũng cần thực hiện xác minh hình ảnh để giúp người khác cảm thấy tự tin và an tâm để bấm nút “Thích” với bạn.

Sau khi thực hiện xác minh ảnh, hệ thống Tinder sẽ xác nhận rằng bạn là người thật trong ảnh hồ sơ và hiển thị một dấu tích màu xanh kế bên tên của bạn! Bằng cách đó, cả bạn và tương hợp tiềm năng của bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi cùng quẹt phải!

Hãy tìm hiểu nhau kỹ càng trên ứng dụng

Chớ vội vàng nhận lời gặp gỡ người mới quen. Không chỉ riêng trong mùa giãn cách, hãy luôn thận trọng cân nhắc và tốt hơn hết là dời buổi hẹn lại nếu bạn không thấy chắc chắn hay cả hai không mấy hợp nhau.

Để biết liệu hai bạn sẽ có “phản ứng hóa học” tốt ngoài đời, bạn có thể đánh giá từ quá trình trò chuyện của hai bên. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi video với người ấy bằng tính năng Face-to-Face trên Tinder. Nếu sau một số cuộc gọi video và cảm thấy vẫn mong ngóng đến cuộc hội ngộ lần sau, thì hãy dùng cảm nhận đó để quyết định liệu bạn có muốn gặp gỡ đối phương bên ngoài hay không. Bạn cũng có thể nhờ bạn bè của mình xem qua hồ sơ của người ấy và đưa ra đánh giá khách quan trước khi gặp mặt.

Tôn trọng mọi người bạn gặp, dù là trực tuyến hay ngoài đời thực

Nếu bạn và đối phương tôn trọng nhau, cuộc trò chuyện sẽ gắn kết và vui vẻ hơn. Nhưng, nếu đột nhiên đối phương gửi tin nhắn có yếu tố quấy rối, đe dọa, lời lẽ xúc phạm, hành vi không phù hợp khi trò chuyện trong ứng dụng, hãy cảnh giác.

Bạn có thể báo cáo ngay lập tức bất kỳ mối lo ngại nào về các hành vi xấu của họ, với thao tác nhấp vào nút '🛡️' trên cửa sổ trò chuyện. Và nút Báo cáo quyền năng này có thể bảo vệ bạn trước nhiều tình huống khác nhau, từ nghi vấn hồ sơ giả mạo, đến các hành vi, ngôn từ gây khó chịu khi hai bạn gặp nhau ngoài đời thực.

Từ mỗi báo cáo của bạn, Tinder sẽ ngay lập tức điều tra và thậm chí có thể khóa tài khoản của đối tượng nếu phát hiện sai phạm. Hãy nhớ rằng báo cáo của bạn không chỉ giúp bảo vệ chính bạn mà còn cho những thành viên khác! Vì qua đó mà những trải nghiệm và hoạt động của bạn cùng những người khác trong tương lai có thể thoải mái, an toàn hơn.

Hãy cho người khác biết về kế hoạch gặp gỡ buổi hẹn Tinder của bạn

Nếu bạn và người ấy muốn gặp nhau ngoài đời thực, hãy gặp nhau ở nơi công cộng hoặc không gian mở. Tuy nhiên, hãy nhớ luôn tuân thủ thực hiện các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe 5K của Bộ Y Tế để phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải nói với những người thân thiết nhất về kế hoạch hẹn hò của hai bạn. Ví dụ, hãy cho bạn bè biết ảnh của người đó, thời gian và địa điểm bạn sẽ gặp.

Giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ

Khi trò chuyện trên Tinder, hãy cố gắng giữ cuộc trò chuyện xoay quanh các hoạt động và sở thích của bạn nói chung, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Tránh để lộ thông tin cá nhân cho đối phương ️🙅‍♂️, bất kể lý do gì.

Ngoài ra, mọi người nên cố gắng tận dụng 8 tính năng trong ứng dụng để đảm bảo mọi trải nghiệm gặp gỡ những người mới trên Tinder đều an toàn, tôn trọng và tích cực. Hãy nhớ sử dụng chúng ngay từ lần Quẹt tới bạn nhé.