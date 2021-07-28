Có ai đời phần mềm Google Docs dùng cho dân văn phong gõ văn bản mà chàng trai này cũng có thể mang ra ngoại tình thì thôi rồi... quá cao tay.

Một khi đã muốn ngoại tình thì có đến 7749 chiêu độc. Thế nhưng cái thời Yahoo, Zalo hay mật mã đã xưa rồi Diễm, mới đây dân mạng lại rần rần với màn ngoại tình cực hiểm của một chàng trai ngành Y khi dùng cả Google Docs để đưa lời ong bướm với bồ nhí. Cô bạn bị "cắm sừng" trong tình huống này cũng đã quá tự tin khi cho rằng giữ mọi tài khoản của người yêu thì anh ta không thể "bắt cá hai tay", quả thật lầm to. Trong một lần nghi ngờ vì người yêu hay dán mắt vào màn hình Google Docs, cô đã len lén kiểm tra và tá hỏa phát hiện sự thật không thể nào chối cãi.

Ảnh minh họa từ Internet Cô còn bật mí đã nhanh trí mở lịch sử chỉnh sửa ra xem mới phát hiện điều tày trời: "Em mở google drive thì thấy 1 file doc khá đáng nghi, tên là "case lam sang: nhoi mau co tim cap". Đặt tên khá cẩu thả, dung lượng cũng ít chỉ có 1KB. Thế quái nào mà case lâm sàng chỉ có 1KB. Bình thường em học cũng phải chứa vài tấm hình X quang, một vài cái bảng xét nghiệm và danh mục tài liệu tham khảo dài như sớ. Với bản tính nghi ngờ từ lúc đi bệnh viện, và phương châm: 'Không bao giờ được tin lời bệnh nhân nói', em mở file đó ra xem. Và nó trống trơn luôn chỉ có mấy dòng tiêu đề. Em cũng định out ra vì nghĩ đó chỉ là bản nháp anh đang tạo. Nhưng nhìn lại thời gian tạo thì là từ 1 tháng trước nhưng lại được chỉnh sửa từ vài giờ trước. Em nhanh trí mở lịch sử chỉnh sửa thì..." Ngoại tình thần sầu bằng Google Docs - Ảnh: Internet Nhân vật bị cắm sừng sửng sốt sau đó chuyển dần qua trạng thái hụt hẫng khi phát hiện những tin nhắn mùi mẫn trong đó: "Ối dời ơi luôn toàn tin nhắn mùi mẫn trong đó. Họ hẹn nhau đi chơi, đi uống trà sữa, thậm chí là qua nhà người yêu em học bài. Em xem lại lịch sử chỉnh sửa thì em mới biết người yêu em văn thơ lai láng đến vậy. Thì ra nó với con bé lớp bên học chung, làm chung bệnh án quá nhiều nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng em kèm sát quá nên không có cơ hội. Nên nó mới nghĩ ra ngu ý này".

Ảnh minh họa: Internet Cuối bài chia sẻ cô cho rằng bản thân mất niềm tin vào con trai sau màn "cắm sừng" có 1-0-2 này: "Tới giờ thì em thật sự rất mất niềm tin vào con trai. Em không thể tin là làm chung bệnh án mà cũng ngoại tình với nhau được". Một số cư dân mạng đã vào an ủi cô, đa số đều tỏ ra bất ngờ về cách ngoại tình của chàng trai. Tuy nhiên, hiện nay có hàng tá cách để qua mặt người yêu, chỉ cần để ý chíu xíu bạn sẽ phát hiện ra ngay. Nếu không muốn bị "cắm sừng" thì hãy dọn sạch đường đi để "tiểu tam" không có cơ hội ẩn náu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mat-ve-cach-ngoai-tinh-cuc-hiem-chang-trai-nganh-y-ta-hoa-tam-tinh-khi-bi-bat-tai-tran-cai-ket-te-tai-sau-do-414550.html