Anh người yêu muốn 'hưởng dương' vì chứng kiến mặt mộc của người yêu, phán mặn: 'Quả mắt 2 mí, cằm V-line, mắt to tròn của em đâu?'

Tâm sự Eva 23/07/2021 08:38

Mới đây trên một diễn đàn xôn xao về một câu chuyện 'dở khóc dở cười' khi cô nàng người yêu chiều lòng bạn trai cho anh ta xem mặt mộc và nhận ngay cái kết bất ngờ.

Chuyện chị em làm đẹp từ lâu đã là thói quen mỗi khi ra đường. Nhiều cô còn cảm thấy mất tự tin khi bỏ quên lớp make up trên mặt. Đa số cho rằng không trang điểm ra đường cứ như không mặc áo quần. Mới đây trên một diễn đàn đã chia sẻ câu chuyện về mặt mộc của chị em bạn gái khi lượn phố cùng người yêu khiến dân mạng chú ý.

Cụ thể cô bạn này quen người yêu cũng được 8 tháng. Ban đầu mỗi khi đi chơi cùng chàng cô đều make up kỹ lưỡng tuy nhiên đến một ngày anh chàng này đòi xem mặt mộc của cô. Chiều lòng bạn trai, cô đã quyết tâm gột rửa son phấn và cho anh diện kiến dung nhan tự nhiên của mình một lần. 

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Make up làm đẹp chỉnh chu luôn là ưu tiên của chị em phụ nữ trước khi ra đường - Ảnh: Internet

Điều đáng buồn cười là sau khi chứng kiến mặt mộc của người yêu, chàng trai bỡ ngỡ đặt câu hỏi: "Ai đây?", khi cô giải thích là mình thì chàng ta tiếp tục: "Đỉnh vậy? Make up có thể biến em thành 1 con người khác sao? Bộ tóc dày, quả mắt 2 mí, cằm vline, mắt to tròn, da trắng, môi đỏ, má hồng xinh xắn của em đâu".

Ngay sau màn chứng kiến mặt mộc thần sầu của cô nàng, chàng người yêu dặn dò kỹ lần sau đi chơi nhớ make up cẩn thận. Thậm chí anh ta còn ra điều kiện sau này cưới cũng phải make up, ở chung càng phải make up vì sợ nửa đêm thức dậy sẽ đột quỵ và mau chóng "hưởng dương" thì hỏng bét. Sau màn trần tình của chàng, cô bạn ấm ức: “Em để mặt mộc cũng xinh mà, hôm nay sao bảo 'Em để mặt mộc anh đột quỵ'. Tất cả đều là giả dối mà". 

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Bài đăng gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình (Nguồn: NEU Confessions)

Sau khi bài đăng xuất hiện trên diễn đàn, nhiều "thánh luận" đã tràn vào comment rôm rả: "Tha thiết xin 1 chiếc ảnh trước và sau make up của nữ chính để mọi người được mở mang tầm mắt ạ", "Bà để mặt mộc nhưng bà make up nó vừa vừa phải phải thôi đến nỗi người yêu nhận không ra thì hơi quá rồi đấy. Đỉnh cao thật sự", "Tui make up đi chơi, ông người yêu nói lần sau đi chơi với anh em đừng make up nữa nhé, cứ đánh son thôi là được rồi. Nhìn không tự nhiên với già dặn nữa (chắc do trình make xấu quá) cứ bình thường là đẹp rồi. Mà đi đâu mới đánh son chứ bình thường đừng đánh, hư môi lắm"...

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Anh người yêu muốn 'hưởng dương' vì chứng kiến mặt mộc của người yêu, phán mặn: 'Quả mắt 2 mí, cằm V-line, mắt to tròn của em đâu?' - Ảnh 4

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Anh người yêu muốn 'hưởng dương' vì chứng kiến mặt mộc của người yêu, phán mặn: 'Quả mắt 2 mí, cằm V-line, mắt to tròn của em đâu?' - Ảnh 6

Anh người yêu muốn 'hưởng dương' vì chứng kiến mặt mộc của người yêu, phán mặn: 'Quả mắt 2 mí, cằm V-line, mắt to tròn của em đâu?' - Ảnh 7

Một số màn lộ mặt mộc 'lạ hoắc lạ huơ' của các hotgirl trên MXH - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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