Anh người yêu muốn 'hưởng dương' vì chứng kiến mặt mộc của người yêu, phán mặn: 'Quả mắt 2 mí, cằm V-line, mắt to tròn của em đâu?'

Ngay sau màn chứng kiến mặt mộc thần sầu của cô nàng, chàng người yêu dặn dò kỹ lần sau đi chơi nhớ make up cẩn thận. Thậm chí anh ta còn ra điều kiện sau này cưới cũng phải make up, ở chung càng phải make up vì sợ nửa đêm thức dậy sẽ đột quỵ và mau chóng "hưởng dương" thì hỏng bét. Sau màn trần tình của chàng, cô bạn ấm ức: “Em để mặt mộc cũng xinh mà, hôm nay sao bảo 'Em để mặt mộc anh đột quỵ'. Tất cả đều là giả dối mà".

Điều đáng buồn cười là sau khi chứng kiến mặt mộc của người yêu, chàng trai bỡ ngỡ đặt câu hỏi: "Ai đây?", khi cô giải thích là mình thì chàng ta tiếp tục: "Đỉnh vậy? Make up có thể biến em thành 1 con người khác sao? Bộ tóc dày, quả mắt 2 mí, cằm vline, mắt to tròn, da trắng, môi đỏ, má hồng xinh xắn của em đâu".

Bài đăng gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình (Nguồn: NEU Confessions)

Sau khi bài đăng xuất hiện trên diễn đàn, nhiều "thánh luận" đã tràn vào comment rôm rả: "Tha thiết xin 1 chiếc ảnh trước và sau make up của nữ chính để mọi người được mở mang tầm mắt ạ", "Bà để mặt mộc nhưng bà make up nó vừa vừa phải phải thôi đến nỗi người yêu nhận không ra thì hơi quá rồi đấy. Đỉnh cao thật sự", "Tui make up đi chơi, ông người yêu nói lần sau đi chơi với anh em đừng make up nữa nhé, cứ đánh son thôi là được rồi. Nhìn không tự nhiên với già dặn nữa (chắc do trình make xấu quá) cứ bình thường là đẹp rồi. Mà đi đâu mới đánh son chứ bình thường đừng đánh, hư môi lắm"...

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Một số màn lộ mặt mộc 'lạ hoắc lạ huơ' của các hotgirl trên MXH - Ảnh: Internet

Hiện tại bài đăng vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.