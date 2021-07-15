Nhiều chị em không khỏi thầm ngưỡng mộ vì cô vợ đã lấy được người chồng tốt.

Nhiều người không còn quá xa lạ với câu nói: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Bởi lẽ, với bất cứ người phụ nữ nào, nếu may mắn lấy được người chồng tốt thì xem như hạnh phúc cả cuộc đời. Nếu người nào kém may mắn lấy phải 1 người chồng vũ phu, lại lăng nhăng bội bạc thì xem như là một thất bại. Trong vô vàn những câu chuyện về người đàn ông tệ bạc đăng trên mạng xã hội suốt những tháng ngày qua, thì vẫn còn đó rất nhiều người chồng "vàng mười" được chia sẻ khiến cư dân mạng thầm ngưỡng mộ.

Anh chồng chui vào nhà vệ sinh nấu ăn, không dám làm vợ thức giấc - Ảnh: Internet

Điển hình như mới đây, dân tình được phen "dở khóc dở cười" với hình ảnh anh chồng lom khom nấu ăn trong nhà vệ sinh được đăng tải trên MXH kèm dòng trạng thái: “Vợ làm đêm nên chiều vẫn ngủ, sợ bật điện nấu trong phòng vợ tỉnh nên ổng mang bếp ga nhỏ ra nhà tắm nấu". Dù đã mang ra tận nhà tắm nhưng người chồng vẫn rất cẩn thận khi mọi hành động đều từ tốn, nhẹ nhàng. Anh cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động to nào để "nóc nhà" được ngủ ngon. Hành động nhỏ nhưng khiến bao chị em xuýt xoa ghen tỵ. “Nhìn ngưỡng mộ nhỉ, con gái thì ai cũng mong muốn có một người chồng như vậy thôi.", "Lại một anh chồng nhà người ta khiến chị em trầm trồ", "Người chồng trên cả tuyệt vời rồi, chúc mừng chị vì đã lấy đúng người".

Cô vợ xúc động khi thấy chồng vô cùng tâm lý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, việc nấu ăn trong nhà tắm như thế rất mất vệ sinh, nên chọn nơi khác hơn là ở chỗ chứa nhiều vi khuẩn như vậy.

Có lẽ, phụ nữ ai cũng mong muốn được chồng yêu thương hết mực, nhưng sự yêu thương không phải lúc nào cũng là vật chất lớn lao mà đơn giản chỉ là sự quan tâm nhỏ bé nhưng đủ làm tan chảy trái tim của rất nhiều người.

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